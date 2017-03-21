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21 марта 16:58

Татьяна Данильянц покажет Ереван глазами известных армянских музыкантов

4 апреля 2017 в кинотеатре “Октябрь” в Москве будет представлен новый документальный фильм «Шесть музыкантов на фоне города». Картина рассказывает о шести известных армянских музыкантах, навсегда вписанных своим творчеством в судьбу Еревана и ставших его символами.

4 апреля 2017 в кинотеатре “Октябрь” в Москве режиссер, художник и поэт Татьяна Данильянц представит свой новый документальный фильм «Шесть музыкантов на фоне города». Картина рассказывает о шести известных армянских музыкантах, навсегда вписанных своим творчеством в судьбу Еревана и ставших его символами. Героями полнометражного фильма стали всемирно известный музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян, лауреат премии «Грэмми» и World Music Award Арто Тунчбояджян, поэтесса, композитор и певица Лилит Пипоян, выдающийся пианист-виртуоз и джазмен Малхас, восходящая звезда, композитор, исполнитель музыки на таре Микаэл Восканян и шансонье Форш, любимый армянами всего мира. Их глазами и музыкой показан Ереван, который живет, подчиняясь своим особым ритмам и мелодиям. Музыканты говорят и поют о любимом городе, являя его зримую красоту и скрытую боль.

- Сначала я предполагала, что получится короткий фильм о Форше, - рассказала автор сценария и режиссер Татьяна Данильянц. - Но документальное кино - дело долгое. Осмысление и переживание темы может происходить на протяжении нескольких лет. Документальное кино – как хороший коньяк, который нуждается в бочках, в настаивании. Только тогда возникает эффект времени, ведь документальное кино рассказывает о времени и о временах. В конечном итоге я поняла, что фильм расскажет о Ереване глазами шести музыкантов.

Исследовательский период занял у Татьяны Данильянц почти десять лет - с 2007 по 2014 год. Съемки фильма стартовали в сентябре 2014 года и длились с перерывами до ноября 2015-го. За это время был снят материал о жизни шести музыкантов и города, и найдена уже ставшая редкой хроника  90-х годов, времени «блокады и темноты», драматического периода в истории страны, о котором за пределами Армении практически никто не знает.

- Я встречалась с разными людьми, спрашивала мнения представителей самых разных профессий, чтобы понять, кого в Армении считают музыкальными символами Еревана, - рассказывает Татьяна. - С помощью фильма я и сама поближе познакомилась с городом. Меня здесь «зацепили» музыка и люди, которые становились моими друзьями, а еще архитектура и гармоничность Еревана.

По словам режиссера, у нее получился авторский фильм, в основу которого она положила свой собственный эстетический подход и собственное представление о Ереване.

- Мне кажется, мы смогли найти нужные углы и ракурсы для съемки, чем гордимся. Я искала то, что другие еще не видели, хотела показать то, что не было показано. Очень честолюбивая задача, ведь здесь уже столько всего снято, - признается она. -  Мне важно, чтобы этот фильм увидели многие, чтобы зритель познакомился с символами Еревана, с тем, что дорого каждому ереванцу.

Город и его музыка становятся в фильме Татьяны Данильянц единым целым. Картина «Шесть музыкантов на фоне города», в котором звучит много замечательной и разнообразной музыки, показывает Ереван не только как одну из неформальных «столиц» джаза, но и как один из самых музыкальных городов мира.

- Я думаю, если бы я не сняла этот фильм, Ереван не стал бы для меня таким родным. Когда работаешь над фильмом о городе, о его людях, он становится тебе роднее, - говорит автор.

Фильм был создан при поддержке Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ».

Дистрибьютор фильма в России и странах СНГ – Reflexion Films.  

Прокат фильма начнется в кинотеатрах России с 6 апреля.

Начало премьерного показа 4 апреля в 20.00.

Сбор гостей с 19.00.

***

Татьяна Данильянц – кинорежиссер, поэт, художник. Выпускница Московского художественного института им. Сурикова и Высших режиссерских курсов. Автор множества заметных работ в кино, среди которых документальные фильмы о жизни современных венецианцев: «Сад, который скрыт» (2008) и «Венеция на плаву» (2012). Оба фильмы были показаны в специальной программе «Венецианские встречи» в рамках Международного кинофестиваля в Венеции.

Дживан Гаспарян - музыкант и композитор, знаток армянской национальной музыки, мастер игры на дудуке. Народный артист Республики Армения. Даёт концерты по всему миру. С конца 1980-х работал в США, где, в частности, создал знаменитую музыкальную тему для кинокартины «Последнее искушение Христа», а в 2000 году принял участие в записи саундтрека к картине «Гладиатор». В 2002 году получил награду WOMEX (англ. World Music Expo) «За заслуги перед музыкальным искусством». Работал с такими музыкантами, как Серж Танкян, Андреас Фолленвайдер, Лайонел Ричи, Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков и др.

Арто Тунчбояджян - авангардный музыкант, мультиинструменталист, композитор, создатель группы Armenian Navy Band. Обладатель премий «Грэмми» и World Music Award. Выступает во многих жанрах: фолк, джаз, эмбиент, фолк-рок. Выпустил более 200 записей в Европе, прежде чем стал известен в США, куда он приехал работать совместно с такими известными легендами джаза как Чет Бейкер, Ал Ди Меола и Джо Завинул, а также с Полом Уинтером и Earth Band.

Малхас (Левон Малхасян) - пианист-виртуоз, джазмен, выступавший в концертных залах более чем 40 стран мира. После развала СССР работал арт-директором кафе «Поплавок» в Ереване, где проходили все джемы с зарубежными гастролерами – от Чика Кориа до Игоря Бутмана. В 1998 году Левон создал организацию «Джаз-Арт», которая провела первый Международный джаз-фестиваль в Ереване.

Форш (Ваган Геворкян) - бард, музыкальный символ Еревана, хорошо известен в армянской диаспоре по всему миру.  Создатель группы «Ре-минор». Из интервью Дживана Гаспаряна: "Форш очень колоритный певец. Поет от души…знаете, пение не зависит от голоса, оно зависит от качества исполнения, от того, как ты рассказываешь о песне, как объясняешь ее смысл. Так, чтобы песня стала благословением. Все красиво в меру".

Лилит Пипоян – бард, композитор. Сочиняет композиции, основанные на армянской поэзии и фольклоре, а также любит средневековые светские песни, на которые создает современные аранжировки. Выступала на сценах в Армении, Швейцарии, Сирии и Соединенных Штатах Америки.

Микаэл Восканян – исполнитель музыки на таре, певец, композитор, создатель музыкальной группы «Микаэл Восканян и друзья». Группа начала свою карьеру в 2011 году, и сразу привлекла внимание неординарной музыкой, в которой отчетливо слышны звуки джаза, армянского фолка, рока, фанка и world music. Солист группы играет на армянском народном инструменте тар – при этом, используя широкий диапазон звуков, придает музыке проекта современное звучание. Несмотря на небольшой для творческого коллектива возраст, группа достаточно популярна и много гастролирует.

Компания Reflexion Films основана в 2014 году. Основным направлением деятельности компании в России является кинопрокат. В пакет компании входят документальные и научно-популярные фильмы, а также независимые и фестивальные игровые картины. На международном рынке компания известна в качестве дистрибьютора и производителя документального контента.

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