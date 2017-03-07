«Красавица и чудовище» получила в России возрастное ограничение из-за гей-сцены
Голливудский художественный фильм-сказка «Красавица и чудовище» в российских кинотеатрах выйдет в прокат с возрастным ограничением 16+. Такое решение было принято департаментом киноматографии Министерства культуры
Голливудский художественный фильм-сказка «Красавица и чудовище» в российских кинотеатрах выйдет в прокат с возрастным ограничением 16+. Такое решение было принято департаментом киноматографии Министерства культуры в связи с тем, что в картине присутствует гомосексуальная сцена.
«Прокатное удостоверение фильму выдаем без проблем. Возрастное ограничение - 16+», - сообщил «Кинопоиску» глава департамента Вячеслав Тельнов.
Ранее на гомосексуальную сцену в фильме обратил внимание депутат Госдумы и автор закона о запрете гей-пропаганды Виталий Милонов. Он просил власти запретить показ «Красавицы и чудовища».
«Общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки - явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений», - заявил депутат, слова которого приводит МИА «Россия сегодня».
Ажиотаж вокруг фильма возник после того, как режиссер «Красавицы и чудовища» Билл Кондон рассказал журналистам, что один из персонажей мужского пола Лефу испытает любовные чувства к своему другу Гастону, а в конце картины этим чувствам «будет дан ответ».
Фильм «Красавица и чудовище» выйдет в прокат в российских кинотеатрах 16 марта.