В России запретят показ фильма «Красавица и чудовище» из-за гомосексуальной сцены
Голливудский фильм-сказку «Красавицы и чудовище» заподозрили в пропаганде гомосексуализма и педофилии. Депутат Госдумы и автор «антигейского закона» Виталий Милонов попросил Министерство культуры провести допремьерную проверку художественного фильма
Голливудский фильм-сказку «Красавицы и чудовище» заподозрили в пропаганде гомосексуализма и педофилии. Депутат Госдумы и автор «антигейского закона» Виталий Милонов попросил Министерство культуры провести допремьерную проверку художественного фильма.
Народный избранник фильм пока не смотрел, но из средств массовой информации узнал, что одной из сцен «Красавицы и чудовища» станут «гомосексуальные отношения между главными героями».
«Общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки - явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений», - цитирует обращение депутата в Минкультуры МИА «Россия сегодня».
Виталий Милонов отметил, что получил множество писем от «обеспокоенных родителей» и напомнил, что государство должно защищать своих детей от «тлетворных и опасных явлений».
«И в данном случае наша общая задача - не допустить выхода этого мюзикла на экраны ни под каким видом», - добавил народный избранник.
Виталий Милонов попросил главу Минкультуры Владимира Мединского запретить прокат «Красавицы и чудовища» во всех кинотеатрах страны, если информацию о «гомосексуальной сцене» подтвердится.
Ранее режиссер «Красавицы и чудовища» Билл Кондон рассказал журналистам, что один из персонажей мужского пола Лефу испытает любовные чувства к своему другу Гастону, а в конце картины этим чувствам «будет дан ответ».