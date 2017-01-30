Поклонская обвинила создателей фильма «Матильда» в нарушении прав Николая II на частную жизнь
Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская повторно обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку художественного фильма Алексея Учителя «Матильда. Тайна дома Романовых»
Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская повторно обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку художественного фильма Алексея Учителя «Матильда. Тайна дома Романовых».
Помимо этого депутат пригрозила подать в суд на создателей картины, вокруг которой разгорелся скандал еще до выхода в прокат, из-за вмешательства в личную жизнь императора Николая II и членов его семьи.
«Первый запрос в Генпрокуратуру о необходимости проведения проверки был перенаправлен в Санкт-Петербург, и ответ пришел за подписью и.о. прокурора города. Из него следует, что проверка коснулась только двухминутного рекламного ролика - трейлера, размещенного в интернете», - сообщила в Facebook Наталья Поклонская.
В этой связи депутат решила направить повторный запрос на проверку всего фильма. По словам Поклонской, к проверке сценария необходимо подключить экспертов из числа профессиональных историков и представителей Церкви, «поскольку главными героями являются лица, официально канонизированные Русской Православной Церковью».
Еще один пункт в заявлении Поклонской касается проверки расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на фильм «Матильда».
Сама народная избранница считает, что создатели «Матильды» «грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи». Действия авторов картины подпадают под статьи о клевете, нарушении неприкосновенности частной жизни.
«Тот факт, что Николай Александрович и его семья были убиты, не лишает их указанного права. Таким образом, если нарушение права на неприкосновенность частной жизни не устранят самостоятельно создатели фильма, то мной будет предъявлен иск в суд о пресечении подобных действий, нарушающих гарантированное Конституцией и международными документами право», - заявила Наталья Поклонская.
Премьера фильма «Матильда» должна состояться в октябре этого года. В фильме прослеживается история отношений императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Ранее против картины Алексея Учителя также выступили православные активисты, которые потребовали запретить фильм, так как он оскорбляет чувства верующих.