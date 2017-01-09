В Лос-Анджелесе наградили номинантов кинопремии «Золотой глобус»
Лучшим комедийным фильмом или мюзиклом жюри «Золотого глобуса» признало картину «Ла-Ла Ленд» о любви джазового пианиста и молодой актрисы. Данный фильм-мюзикл стал лидером по числу номинаций
В Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения кинотелевизионной премии «Золотой глобус». Данную премию называют репетицией «Оскара».
Так, лучшим комедийным фильмом или мюзиклом жюри «Золотого глобуса» признало картину «Ла-Ла Ленд» о любви джазового пианиста и молодой актрисы. Данный фильм-мюзикл стал лидером по числу номинаций.
Лучшим драматическим фильмом стала кинокартина «Лунный свет».
Награду в номинации «Лучший актер драматического фильма» получил Кейси Аффлек за работу в фильме «Манчестер у моря». Лучшей актрисой драматического фильма стала Изабель Юппер, исполнившая роль в картине «Она».
Лучшей актрисой в комедии или мюзикле стала Эмма Стоун, сыгравшая в «Ла-Ла Ленде», а приз за лучшую актерскую работу в комедийном жанре или жанре мюзикл среди мужчин получил партнер Стоун Райан Гослинг.
В номинации «Лучший анимационный фильм» награду получил мультфильм «Зверополис».
Лучшим режиссером стал Дэмьен Шазелл, снявший «Ла-Ла Ленд». На «Золотой глобус» в данной номинации также претендовали Том Форд («Под покровом ночи»), Мел Гибсон («По соображениям совести»), Барри Дженкинс («Лунный свет») и Кеннет Лонерган («Манчестер у моря».
Дэмьян Шазелл также получил «Золотой глобус» за лучший сценарий.
Американский композитор Джастин Гурвич получил «Золотой глобус» за музыку к мюзиклу «Ла-Ла Ленд», а лучшей песней стала City Of Stars из «Ла-Ла Ленда».