Известный певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
Известный британский певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет. По данным западных СМИ, которые ссылаются на родственников музыканта, он умер «мирно у себя дома». По данным правоохранительных органов, криминального следа в смерти Джорджа Майкла нет
Известный британский певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет. По данным западных СМИ, которые ссылаются на родственников музыканта, он умер «мирно у себя дома».
«С невообразимой печалью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж скончался мирно у себя дома в рождественский период. Его семья надеется на то, что их покой не будут тревожить в это сложное и эмоциональное время», - заявил агент певца, слова которого приводит BBC News.
По данным правоохранительных органов, криминального следа в смерти Джорджа Майкла нет.
Георгис Кириякос Панайотоу, известный как Джордж Майкл, обрел всемирную популярность в начале 80-х годов в составе дуэта Wham вместе с Эндрю Риджли.
В 2011 году несколько концертов Майкла были отложены из-за того, что он попал в больницу с пневмонией. После лечения в Вене он со слезами на глазах заявил, что чудом избежал смерти.