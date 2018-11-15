Мэрия Москвы объявила самостроем бизнес-центр West Park
Власти Москвы объявили бизнес-центр West Park на Очаковском шоссе самовольной постройкой. По версии чиновников, у девелоперской компании не было разрешения на строительство, поэтому теперь здание должно быть снесено
Власти Москвы объявили бизнес-центр West Park на Очаковском шоссе самовольной постройкой. По версии чиновников, у девелоперской компании не было разрешения на строительство, поэтому теперь здание должно быть снесено.
Столичная мэрия в настоящее время готовит судебный иск о признании бизнес-центра West Park самострое и намерена снести здание, площадь которого составляет 38,9 тыс. кв.м., сообщают «Ведомости».
По версии чиновников, девелопер не оформлял разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Строительством здания занималась компания «Плаза девелопмент».
В начале текущего года Росреестр частично остановил регистрацию помещений в здании бизнес-центра после получения письма из мэрии. При этом собственники торговых площадей в West Park утверждают, что государственная инспекция, по итогам которой были выявлены нарушения, проходила в 2016 году, девелопер продолжал продавать помещения, а Росреестр их регистрировать.