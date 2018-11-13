Банк ВТБ опроверг информацию о выдаче кредита Катару на покупку акций «Роснефти»
Банк ВТБ опроверг информацию о выдаче кредита фонду Qatar Investment Authority для покупки Катаром доли в государственной «Роснефти». Ранее Reuters сообщил, что банк тайно выдал кредит катарскому фонду для покупки крупной доли в нефтяной компании
Банк ВТБ опроверг информацию о выдаче кредита фонду Qatar Investment Authority (QIA) для покупки Катаром доли в государственной «Роснефти».
Ранее, 9 ноября анентство Reuters сообщил, что ВТБ тайно выдал кредит катарскому фонду для покупки крупной доли в «Роснефти». По данным агентства, в 2016 году компания Игоря Сечина продала фонду QIA и компании Glencore доли в размере 19,5%, а госбанк ВТБ профинансировал большую часть этой сделки.
В официальном заявлении ВТБ говорится, что появившаяся в западных и российских СМИ информация о выдаче кредита катарскому фонду на приобретение акций «Роснефти» не соответствует действительности.
«Группа ВТБ уже неоднократно заявляла, что это не так. Группа ВТБ еще раз заявляет и подчеркивает, что с 2014 года не кредитовала компанию QIA», - цитирует заявление банка агентство ТАСС.