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08 ноября 00:35

Власти Франции предъявили Дмитрию Рыболовлеву официальное обвинение

Французские власти предъявили официальное обвинение российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. В чем именно обвиняется миллиардер, пока не сообщается. Адвокаты предпринимателя заявили, что предоставят официальный комментарий по ситуации позднее

Фото: news.ru

Французские власти предъявили официальное обвинение российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. В чем именно обвиняется миллиардер, пока не сообщается. Адвокаты предпринимателя заявили, что предоставят официальный комментарий по ситуации позднее.

Дмитрий Рыболовлев был задержан 6 ноября. После предъявления обвинения российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Монако» был отпущен из отделения полиции, однако он останется под судебным контролем.

Сейчас г-н Рыболовлев находится в своих апартаментах в Монако, где ранее были проведены обыски.

Французские СМИ сообщают, что Дмитрия Рыболовлева подозревают в коррупции и оказании давления на судей. В рамках дела также были задержаны высокопоставленные судьи Монако.

Защита российского миллиардера обещала предоставить официальный комментарий по делу позднее и попросила журналистов помнить о презумпции невиновности бизнесмена.

Посольство России во Франции обратилось к властям Монако за объяснениями по поводу задержания Дмитрия Рыболовлева.

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