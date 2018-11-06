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06 ноября 12:20

В Москве совершено покушение на бизнесмена из списка Forbes

В Москве совершено покушение на бизнесмена Олега Бурлакова, который входит в список самых богатых предпринимателей России по версии журнала Forbes

В Москве совершено покушение на бизнесмена Олега Бурлакова, который входит в список самых богатых предпринимателей России по версии журнала Forbes.

Вечером 3 ноября неизвестный обстрелял автомобиль бизнесмена Cadillac Escalade. Злоумышленник подошел к машине и окликнул г-на Бурлакова. Бизнесмен опустил стекло автомобиля, а киллер произвел несколько выстрелов.

Все выстрелы пришлись в корпус автомобиля. Бизнесмен не пострадал, сообщает РБК.  

Олег Бурлаков занимает 158-е место в списке «200 богатейших бизнесменов России» по версии делового журнала Forbes. Его состояние оценивается в 650 млн долларов. Основным активом Бурлакова после продажи «Бурнефтегаза» является Стройлесбанк.

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