В Москве совершено покушение на бизнесмена из списка Forbes
В Москве совершено покушение на бизнесмена Олега Бурлакова, который входит в список самых богатых предпринимателей России по версии журнала Forbes
В Москве совершено покушение на бизнесмена Олега Бурлакова, который входит в список самых богатых предпринимателей России по версии журнала Forbes.
Вечером 3 ноября неизвестный обстрелял автомобиль бизнесмена Cadillac Escalade. Злоумышленник подошел к машине и окликнул г-на Бурлакова. Бизнесмен опустил стекло автомобиля, а киллер произвел несколько выстрелов.
Все выстрелы пришлись в корпус автомобиля. Бизнесмен не пострадал, сообщает РБК.
Олег Бурлаков занимает 158-е место в списке «200 богатейших бизнесменов России» по версии делового журнала Forbes. Его состояние оценивается в 650 млн долларов. Основным активом Бурлакова после продажи «Бурнефтегаза» является Стройлесбанк.