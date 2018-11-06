В открытый доступ попали служебные документы Сбербанка
Служебные файлы Сбербанка оказались в открытом доступе вместе с личными данными сотрудников организации. Речь идет о файлах, которые касаются разработки программного обеспечения
Служебные файлы Сбербанка оказались в открытом доступе вместе с личными данными сотрудников организации. Речь идет о файлах, которые касаются разработки программного обеспечения.
Эксперты по кибербезопасности считают, что утечка данных могла произойти по вине одного из сотрудников Сбербанка, поскольку попавшие в публичный доступ документы являются сугубо служебными, сообщает «КоммерсантЪ».
Другие эксперты отмечают, что в данном случае нельзя говорить о хищении информации, а в самом Сбербанке заявили, что взлома информационной системы банка не было. В банке также заверили, что выложенные в сеть файлы не содержат банковской или коммерческой тайны.
Напомним, в конце октября сообщалось об утечке в открытый доступ личных данных сотрудников Сбербанка, включая его главы Германа Грефа. В опубликованном файле указаны имена и электронные адреса 421 тысячи сотрудников госбанка.