«Русал» Олега Дерипаски перейдет под российскую юрисдикцию
Совет директоров компании «Русал» одобрил решение о переносе своего юридического адреса в Россию с острова Джерси. Перерегистрироваться компания Олега Дерипаски решила из-за американских санкций
Совет директоров компании «Русал» одобрил решение о переносе своего юридического адреса в Россию с острова Джерси. Перерегистрироваться компания Олега Дерипаски решила в связи с действующими в ее отношении американскими санкциями.
В официальном сообщении «Русала» на Гонконгской фондовой бирже говорится, что перенос юридического адреса на территорию Российской Федерации отвечает интересам компании и ее акционеров, сообщает «КоммерсантЪ».
В связи со сменой юрисдикции «Русал» должен договориться с российскими властями, фондовыми биржами и другими регуляторами, о смене английского названия (Rusal) и полном и сокращенном названии на русском языке, а также приведении документов в соответствие с российским законодательством.
Ранее российские власти предложили «Русалу» зарегистрироваться в офшорной зоне в Калининграде или на острове Русский во Владивостоке. Перерегистрация позволит компании Олега Дерипаски воспользоваться преимуществами нового российского закона о международных компаниях.
Компании Олега Дерипаски Rusal и En+ попали в санкционный список Минфина США в начале апреля 2018 года. Г-н Дерипаска попал под персональные ограничения.
В рамках поддержки попавших под санкции компаний правительство предложило снять запрет на продажу пива в алюминиевых банках в ночное время, а также обязать автопроизводителей использовать в своем производстве 50-80% алюминия.