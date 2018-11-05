Меню
Бизнес
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
Бизнес
05 ноября 12:01

«Русал» Олега Дерипаски перейдет под российскую юрисдикцию

Совет директоров компании «Русал» одобрил решение о переносе своего юридического адреса в Россию с острова Джерси. Перерегистрироваться компания Олега Дерипаски решила из-за американских санкций

Совет директоров компании «Русал» одобрил решение о переносе своего юридического адреса в Россию с острова Джерси. Перерегистрироваться компания Олега Дерипаски решила в связи с действующими в ее отношении американскими санкциями.

В официальном сообщении «Русала» на Гонконгской фондовой бирже говорится, что перенос юридического адреса на территорию Российской Федерации отвечает интересам компании и ее акционеров, сообщает «КоммерсантЪ».

В связи со сменой юрисдикции «Русал» должен договориться с российскими властями, фондовыми биржами и другими регуляторами, о смене английского названия (Rusal) и полном и сокращенном названии на русском языке, а также приведении документов в соответствие с российским законодательством.

Ранее российские власти предложили «Русалу» зарегистрироваться в офшорной зоне в Калининграде или на острове Русский во Владивостоке. Перерегистрация позволит компании Олега Дерипаски воспользоваться преимуществами нового российского закона о международных компаниях.

Компании Олега Дерипаски Rusal  и En+ попали в санкционный список Минфина США в начале апреля 2018 года. Г-н Дерипаска попал под персональные ограничения.

В рамках поддержки попавших под санкции компаний правительство предложило снять запрет на продажу пива в алюминиевых банках в ночное время, а также обязать автопроизводителей использовать в своем производстве 50-80% алюминия.

Материалы по теме
Спасти олигарха любой ценой
Олег Дерипаска передал лондонскому суду в залог свои акции на 245 млн долларов
«Мосэнергосбыт» через суд добился от жены олигарха Олега Дерипаски выплаты долга за свет
Сейчас на главной
Горячие новости
​КПРФ отказалась от Приморья
Партия КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на выборах Приморского края в декабре 2018 года. Партию на выборах должен был представлять Андрей Ищенко
Горячие новости
Военного эксперта Владимира Неелова арестовали за госизмену
Военного эксперта Владимира Неелова арестовали по обвинению в государственной измене. Следствие обвиняет его в передаче за границу сведений с грифом секретно
Горячие новости
Интернет-провайдер «Акадо» выложил в открытый доступ данные своих клиентов
В базе оказались имена, адреса и телефоны, как граждан, так и компаний. Среди пострадавших оказались, в том числе крупные банки и государственные структуры
Горячие новости
Копите на пенсию сами
Депутат городской думы Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил отменить в России пенсию по старости. По мнению парламентария, понятие пенсионный возраст следует упразднить и предоставить гражданину самому решать, когда прекращать работу
Горячие новости
Кремль отказался от муниципального фильтра
Администрация президента решила отказаться от отмены муниципального фильтра на региональных выборах. На этом неоднократно настаивали представители оппозиционных сил, чьи кандидаты не могут принимать участие в выборах
Горячие новости
В Центре имени Хруничева обнаружили финансовую «дыру» на 111 млрд рублей
В долг входят пени и штрафы за просроченные контракты, займы, которые нужно вернуть Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также долг перед «Роскосмосом»
Авторская колонка
Казус Грудинина
Российскими законами не предусмотрена уголовная и даже административная ответственность непосредственно за обман кандидатами избирателей во время предвыборной кампании. Тем не менее иногда такая ложь приводит к серьезным правовым последствиям
Трунов Игорь
Горячие новости
Роскосмос переплатит за страхование запуска ракеты со спутником 23 млн рублей
Роскосмос переплатит за страховку предстоящего запуска спутника ГЛОНАСС. Страховка обошлась государственной корпорации намного дороже из-за аварийного запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур 11 октября
Горячие новости
Кому срок, а кому просто выговор
Прокурор Ямало-Ненецкого АО Александр Герасименко получил выговор от начальства из-за утечки информации с грифом «совершенно секретно». Эксперты считают, что ямальский прокурор «легко отделался», поскольку должен был лишиться должности
Горячие новости
Аптечная гильдия предупредила о 10%-м росте цен на лекарства в 2019 году
В гильдии сообщили, что повышение цен на лекарственные препараты в первую очередь связано с ростом курса доллара и евро. Отечественные производители также повысят цены, так как используют импортные компоненты
Горячие новости
Минтруд разработает меры стимулирования работодателей по найму женщин с маленькими детьми
Концепция предполагает повышение конкурентоспособности на рынке труда для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Такие меры предусмотрены Концепцией государственной семейной политики
Горячие новости
«Совхоз им. Ленина» подал в суд на своего директора Павла Грудинина
Подмосковный «Совхоз имени Ленина» подал в суд на своего директора и бывшего кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с требованием взыскать с него 1,09 млрд рублей
Горячие новости
Движение «За права человека» впервые не получило президентский грант
Движение «За права человека» и фонд «В защиту прав заключенных» Льва Пономарева могут прекратить работу после отказа в выдаче президентских грантов. Причина - поддержка фигурантов громких «экстремистских» дел
Горячие новости
Нефтяные компании отчитались о снижении цен на топливо
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям введением заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов после их жалоб на невозможность сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины».
Ничего хорошего я не ждал от этого злополучного дня. Эти выборы и явились одной из основных причин моего ареста. Мало того, меня после вмешательства Эллы Памфиловой, перевели в самую стремную тюрьму мира – «Лефортово».
Шестун Александр
Горячие новости
Властелин земель
Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорится о незаконном захвате земли миллиардером Борисом Ротенбергом. Речь идет территории вблизи озера Хепоярви в поселке Токсово под Петербургом
Горячие новости
Россия ввела санкции против высокопоставленных украинских чиновников
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных санкционных мер в отношении Украины. Экономические ограничения вводятся против 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины
льготы
Захотели – дали, захотели – отобрали
23 региона, в которых живут несколько миллионов человек, могут рассчитывать попасть под категорию «северян», которым среди прочего положены «северные надбавки». А это ни много, на мало – зарплата в 2-2,5 раза выше обычной.