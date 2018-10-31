Меню
Бизнес
«Надежно как в швейцарском банке» – это не про нас
Бизнес
31 октября 14:48

«Роснефть» обвинила независимые АЗС в обострении социально-экономической ситуации в регионах

В заявлении компании Игоря Сечина говорится, что владельцы независимых АЗС, многие из которых «даже не живут в России», пытаются выбить для себя льготы и получить сверхдоходы

Госкомпания «Роснефть» обвинила независимые российские автозаправочные комплексы в провокациях, целью которых является обострение социально-экономической обстановки в регионах.

В заявлении компании Игоря Сечина говорится, что владельцы независимых АЗС, многие из которых «даже не живут в России», пытаются выбить для себя льготы и получить сверхдоходы. Согласно утверждениям «Роснефти», большинство независимых АЗС работают в «серой зоне» без ведения налогового учета и при отсутствии контроля за качеством топлива.

«Роснефть» призвала надзорные ведомства провести тщательный анализ деятельности независимых заправок, сообщает РБК.

Ранее Независимый топливный союз (НТС) пожаловался на завышение оптовых цен на дизельное топливо, что приведет к росту стоимости топлива на заправках на 2-3 рубля за литр еще до конца текущего года. С нового года стоимость бензина и дизтоплива повысится на 4-5 рублей за литр.

Глава правительства Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям в случае резкого роста розничных цен на бензин ввести ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов заграницу. Сейчас нефтяникам выгоднее продавать топливо за границу, что создает некоторый его дефицит на внутреннем рынке, который и приводит к росту цен.

Материалы по теме
На нефтяном месторождении «Роснефти» в ХМАО произошел пожар
ФАС возбудила дело против Независимой нефтегазовой компании из-за дискриминации камчатских АЗС
Нефтяники предупредили правительство о подорожании топлива на 4-5 рублей за литр
Сейчас на главной
свобода слова
Борьба за правду
Наш материал больше для коллег-журналистов – чтобы показать всем, за правду надо биться и не отступать при малейшей опасности. Хотя, думаем, и простому читателю будет интересно разобраться в том, насколько средствам массовой информации можно доверять и насколько порой это доверие непросто дается...
Горячие новости
«Репортеры без границ» потребовали от российских властей не нарушать права граждан на информацию
Международная организация обратилась к российским властям с требованием прекратить «попирать права граждан на информацию», которые им гарантирует Конституция
Горячие новости
Российское правительство раскрыло подробности санкций против Украины
Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что ограничения будут введены в отношении сотен украинских граждан, которые «своими действиями причиняли вред России»
Горячие новости
Цифру страшно называть
Вице-премьер Виталий Мутко подтвердил информацию о резком повышении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов с нового года, который предусмотрен «мусорной реформой». Чиновник отметил, что в некоторых регионах тариф будет настолько высоким, что его «страшно называть»
Горячие новости
Саратовских диабетиков оставили без помощи
В Саратове жалоба сторонника Владимира Путина на общественную организацию больных сахарным диабетом в Минюст привела к ее закрытию. Общество было признано «иностранным агентом» и теперь будет ликвидировано
Авторская колонка
Не сказал. Потому что стыдно
Я придерживаюсь убеждения, что дело журналиста – обращать внимание общества и власти на проблемы, то есть выполнять своего рода роль сторожевого пса: громко лаять по поводу того, что плохо. Но я также считаю, что когда журналист натыкается на что-то хорошее, вызывающее радость, об этом тоже надо сказать.
Познер Владимир
Горячие новости
Ты гуляй, а государство заплатит
Операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» пытались получить от российских властей компенсацию за расходы на празднование Дня нефтяника, Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня Победы и даже Хэллоуина, который не является официальным праздником
Горячие новости
«Победа» OFFLINE
Пассажиры лоукостера «Победа» пожаловались в соцсетях на сотрудников авиакомпании, которые из-за сбоя в системе заставили их доплатить по 25 евро к стоимости билетов. Ранее «Победа» ввела новые правила, которые обязывают пассажиров регистрироваться на международные рейсы онлайн
экология
Мы из прошлого
В начале октября этого года управление капитального строительства города Сочи объявило конкурс на строительство водопровода в село Ахштырь. Стоимость контракта – около 20 млн. руб. Победитель конкурса должен построить в селе… водопровод.
Горячие новости
Производители продуктов предупредили о росте цен из-за повышения экосбора
Министерство природы РФ предлагает повысить ставки экологического сбора по 54 группам товаров и упаковки. Ставка на металлическую упаковку из алюминия может увеличиться с 2,4 тысяч рублей за тонну до 20 тысяч рублей, а ставка для упаковки из полимера - с 3,8 тысяч рублей до 10,432 тысяч рублей
Горячие новости
Судебные приставы будут рассылать гражданам sms-уведомления о долгах
Российские граждане с 2020 года будут получать sms-уведомления о своих задолженностях. В Федеральной службе судебных приставов считают такой вид оповещения должников более эффективным
Горячие новости
«Проявите альтруизм»
На совещании в правительстве у вице-премьера Дмитрия Козака представители нефтяных компаний пожаловались, что из-за необходимости сдерживать розничные цены на бензин и дизельное топливо их убытки достигли 150 млрд рублей
Горячие новости
Госдума и Совет Федерации не попали под реновацию
Федеральный центр отказался от давней идеи по строительству Парламентского центра за МКАДом и переезда туда Государственной Думы и Совета Федерации. На соответствующий проект наложено вето
Горячие новости
Мосгорсуд отменил три решения Басманного суда по делу Александра Шестуна
Московский городской суд удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна о признании незаконным решение о возбуждении против него уголовного дела
Горячие новости
В Москве неизвестные оставили около офиса «Новой газеты» клетки с овцами
Животные были одеты в манишки с надписью «Пресса». Редакция независимого издания обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь вернуть овец их настоящим хозяевам
Горячие новости
Кто так строит?
Центр антикоррупционной политики «Яблока» обратился в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить торги, касающиеся проведения ремонтных работ на мосту в районе села Осиновка Приморского края. Поводом для обращения стало обрушение автомобильного моста
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины»
Рашид Абдуллов перед выходными забеспокоился, что его хотят выписать, боялся, что его отправят в «Лефортово», он, вроде, туда приписан по своему уголовному делу. Как в воду глядел. Вечером в субботу зашел продольный и сказал: «С вещами на выход», в соседнюю камеру 729 с блогером Юрой Корным из «Лефортово». Мы помогли ему донести сумки, обняли его и пожелали как можно дольше задержаться в больнице.
Шестун Александр
регионы
Живущим в стеклянном доме камнями бросаться не следует
В качестве эксперта сегодня выступает С.И. Попов – государственный советник Российской Федерации 2 класса. Экс-председатель комитета по делам национальностей правительства Ставропольского края. Более десяти лет курировавший национальную политику ...