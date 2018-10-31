«Роснефть» обвинила независимые АЗС в обострении социально-экономической ситуации в регионах
В заявлении компании Игоря Сечина говорится, что владельцы независимых АЗС, многие из которых «даже не живут в России», пытаются выбить для себя льготы и получить сверхдоходы
Госкомпания «Роснефть» обвинила независимые российские автозаправочные комплексы в провокациях, целью которых является обострение социально-экономической обстановки в регионах.
В заявлении компании Игоря Сечина говорится, что владельцы независимых АЗС, многие из которых «даже не живут в России», пытаются выбить для себя льготы и получить сверхдоходы. Согласно утверждениям «Роснефти», большинство независимых АЗС работают в «серой зоне» без ведения налогового учета и при отсутствии контроля за качеством топлива.
«Роснефть» призвала надзорные ведомства провести тщательный анализ деятельности независимых заправок, сообщает РБК.
Ранее Независимый топливный союз (НТС) пожаловался на завышение оптовых цен на дизельное топливо, что приведет к росту стоимости топлива на заправках на 2-3 рубля за литр еще до конца текущего года. С нового года стоимость бензина и дизтоплива повысится на 4-5 рублей за литр.
Глава правительства Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям в случае резкого роста розничных цен на бензин ввести ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов заграницу. Сейчас нефтяникам выгоднее продавать топливо за границу, что создает некоторый его дефицит на внутреннем рынке, который и приводит к росту цен.