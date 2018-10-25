Елена Батурина в очередной раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России
Деловой журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых богатых женщин России, который в очередной раз возглавила президент компании «Интеко» с капиталом в 1,2 млрд долларов
Деловой журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых богатых женщин России, который в очередной раз возглавила президент компании «Интеко» Елена Батурина. Капитал супруги бывшего мэра Москвы эксперты журнала оценили в 1,2 млрд долларов. За последний год Елена Батурина разбогатела на 200 млн долларов.
На втором месте рейтинга разместилась основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние увеличилось до 600 млн долларов, что позволило ей подняться с пятой позиции прошлогоднего рейтинга.
Первую тройку богатейших женщин России замыкает частный инвестор и бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена с капиталом в размере 600 млн долларов.
Четвертую строчку рейтинга занимает председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний С7» Наталья Филева с состоянием 600 млн долларов, а пятую – член совета директоров компании «Прогресс Капитал» Ольга Белявцева (500 млн долларов).
В рейтинг богатейших женщин России впервые вошли супруга Олега Дерипаски Полина, супруга основателя «Группы Черкизово» Лидия Михайлова, жена губернатора Олега Кожемяко Ирина Герасименко и дочь миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга Лилия.
Всего в рейтинге самых богатых женщин России 25 человек. Их совокупное состояние оценивается в 9 млрд долларов.