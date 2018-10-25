Меню
Бизнес
«Автодор» – дорога в тупик ценой в триллионы
Системы безопасности
Александр Родин
25 октября 11:49

Меняю безопасность на китайскую подделку

В Москве компания «Ростелеком» в ходе выполнения программы «Безопасный город» меняет 100 тысяч вполне нормальных российских камер видеонаблюдения на китайскую копию сомнительного качества

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Судя по всему, национальные проекты типа «Безопасный город» и «Безопасный регион», призванные работать на обеспечение мер безопасности российских граждан, для отдельных лиц и структур превращаются просто в идеальное средство наживы.

Не так давно наша газета рассказывала о том, как в Самаре в буквальном смысле на ветер были выброшены десятки миллиардов рублей на установку камер наблюдения на дорогах.

Но, похоже, подобные истории следует искать и в других регионах. Например, в Новгородской области по иску местного УФАС суд еще в октябре прошлого года из-за нарушений законодательства признал недействительными договор и конкурс, после победы в котором компания «Ростелеком» создавала в регионе систему видеофиксации нарушений ПДД. Уже в ноябре запущенные было камеры работать перестали, местные СМИ сообщали о предстоящем демонтаже.

Говоря о том, по какой схеме «Ростелеком» реализовывал аналогичные проекты в других регионах, в компании отметили, что якобы закон позволяет реализовывать подобного рода проекты различными способами, включая государственные контракты, инвестиционные соглашения, концессионные соглашения и прочие схемы.

Что ж, как следует «Ростелеком» букве закона можно рассмотреть на очередном печальном примере – на этот раз из столицы нашей родины, где программу «Безопасный город», как выясняется, призвана обеспечивать китайская подделка.

Основным подрядчиком московского проекта «Безопасный город» с бюджетом почти 200 млрд. рублей, который был запущен столичным правительством еще в 2011 году, является «Ростелеком». Через эту госкомпанию столичный Департамент информационных технологий (ДИТ) в свое время установил более 100 тысяч камер на подъездных дверях, объединив их в единую сеть. Камеры, в рамках организованного «Ростелекомом» госконтракта, поставил российский производитель. О жалобах в адрес его продукции слышно ничего не было. 

Но прошло несколько лет и вот уже столичные власти принимают решение потенциально устаревшее, но вполне функционирующее оборудование заменить. Но для сомневающихся в целесообразности замены скажем, что цель была благой – новые устройства предполагали наличие более высокого разрешения. Что ж, технический прогресс не стоит на месте – почему бы и нет?

Странный контракт

Тем не менее, сказано – сделано. 4 апреля этого года компания «Ростелеком» организовывает конкурс, состоявший из двух лотов, на поставку панелей для подъездного видеонаблюдения в количестве 40 и 10 тысяч штук соответственно.

В данном тендере приняли участие компании ООО «Бевард Инжиниринг», ООО «Фронтком» и ООО «Эс Эл Групп». На этой стадии начинают проявляться странные вещи.

Например, в техническом задании к первому самому крупному лоту, организаторами торгов были установлены требования о поставке товара конкретного производителя. Это оказались панели китайской компании HIKVISION (модель DS-KV8152-IM).Сама по себе «любовь» к «маде ин чина» не криминальна, хотя и не обязательна – другое дело, что указанную в техзадании панель в России к моменту торгов можно было купить лишь у одной компании – «Эс Эл Групп», входящую в группу компаний SafeLogic. Она же – и один из трех участников аукциона. Как говорил, сам производитель и его дилеры проект «защищен». На языке продавцов это означает – товар есть у многих поставщиков, но в России его можно было реально купить только у SafeLogic или его дочерних компаний.

Понятное дело, что именно с ними и был заключен договор на поставку 40 тысяч камер. Второй лот на 10 тысяч панелей выиграла компания «Фронтком». Вместе с «Эс Эл Групп» «Фронтком», по сообщению первоисточника так же входит в группу компаний - «SafeLogic».  Другими словами, два победителя – большой и маленький – «дочки-сестрички» одной «мамки».

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять - госкомпания «Ростелеком», как минимум, организовала и провела конкурс с техническим заданием для «своего» единственного поставщика, тем самым искусственно ограничив конкуренцию.

И все – скажете вы? Вот удивил – такое сейчас на каждом шагу. Нет не все. Странности на этом далеко не закончились.

Очень выгодный ущерб?

«Компании-победителю» «Эс Эл Групп», с которой, в конечном счете, был заключен договор, удалось продать «Ростелекому» панели HIKVISION DS-KV8152-IM по цене, завышенной более чем в три раза.

В рассматриваемом контракте цена за предоставляемую компанией «Эс Эл Групп» панель(модель DS-KV8152-IM) с учетом НДС составила более 185 долларов.

А, например, в другом аналогичном конкурсе, даже проходящем примерно в то же самое время, только организованном ПАО «МГТС», где в торгах участвовали и реальные фирмы-конкуренты, компания «Эс Эл Групп» предложила модель DS-KB9155-IM уже по цене менее 56 долларов.

То есть, в двух тендерах отличаются только заводские номера панелей, а базовые тактико-технические характеристики, которые могут принципиально влиять на стоимость, абсолютно идентичные. При этом цена, по которой «Ростелеком» закупает подъездные камеры у «Эс Эл групп», дороже в три раза. Более того, итоговая цена закупки практически осталось стартовой, с самым минимальным снижением – и все равно более 185 долларов за единицу с НДС.

 В то, что в менеджменте «Ростелекома» сидят сплошь глупые люди, не верится. Однако, общий ущерб компании по вышеуказанной сделке, по самым скромным оценкам превысил 4 миллиона долларов. Выходит, как ни парадоксально это звучит, этот ущерб кому-то был… выгоден?

Знали все заранее?

Эта история вообще сплошь состоит из парадоксов. Например, создается впечатление, что в Ростелекоме заранее знали о получении права на заключение госконтрактов с «Эс Эл групп» еще до того, как информация о победителе стала официальной. Как пишет газета «Новые ведомости», закупка китайских камер HIKVISION у «Эс Эл групп» начались еще до того, как информация о тендере появилась в открытом доступе.

Эксперты уверены – запрос к закупке конкретной модели может быть обоснован только финансовыми интересами конкретных людей. На рынке присутствуют более качественные модели, которые намного дешевле. И их совсем не сложно найти.

«Новые ведомости», со ссылкой на свои источники, так же пишут, что «Ростелеком» нередко может использовать манипуляцию с названиями на этикетке китайской продукции. Это позволяет представителям госкомпании утверждать, что это совсем другая модель и она намного дороже. Однако, экономического обоснования у такой замены нет. Зато, видимо, есть обоснованный «личный интерес» отдельных участников процесса.

Цены пляшут – прибыль наша

Кстати, стоит отметить, что после скандальных закупок «Ростелекома» продукции китайского производителя HIKVISION, цены на его камеры резко подскочили. Как у российских дилеров, так и в самом Китае. Может, это какой-то целенаправленный маркетинговый ход? В таком случае речь может идти о неком корпоративном сговоре. Это ли не повод вмешаться в ситуацию различным регулирующим и надзирающим ведомствам – таким, как Федеральная антимонопольная служба?

Но даже при этом нам без труда удалось найти в открытом доступе прежние цены. Да, не у нас – в Чехии. Там один из местных интернет-магазинов реализует камеры, о которой мы сегодня говорим, по цене меньше 10 тыс. руб. за штуку. И это в розницу, и с учетом того, что и налоги про ввозе и НДС в Чехии выше, чем в России. 

А, как говорят эксперты, если брать партию в 40 тыс. камер, оптовая цена за штуку может оказаться меньше 5 тысяч рублей. А «Ростелеком», как мы помним, приобретал каждую за 180 долларов. 

Дорожка-то проторена

Конечно, представители «Ростелекома» уверяют, что закупка вышеназванных камер обоснована, что товар соответствует всем характеристикам и уж точно стоит оплаченных денег. Однако, приведя простой пример, «Новые ведомости» показывают, что это, мягко говоря, не так.

Издание отсылает читателя в начало прошлого года, рассказывая о том, что тогда «Ростелеком» закупил 7,5 тысяч панелей видеонаблюдения по контракту, который вновь выигрывают аффилированные  с SafeLogic компании с той самой моделью DS-KV-8152-IM. А все потому, что технические характеристики панели указаны таким образом, чтобы у заранее запланированного победителя не было достойных конкурентов в ходе конкурса.

Специалисты указывают на явные нестыковки в плане технической стороны этого контракта. Например: согласно техзаданию, у данной продукции должен быть «Механический ИК фильтр с автоматическим переключением». Но в модели DS-KV-8152-IM он ОТСУТСТВУЕТ.

Для тех, кто не слишком подкован технически, поясним: механический ИК фильтр – это инфракрасный фильтр, который позволяет матрице быть более чувствительной вне зависимости от времени суток и освещения. Другими словами, чем чувствительней матрица в камере, тем более различим объект в темноте.

Указанные выше нестыковки легко можно увидеть на этих фотографиях.  На первом фото – российская модель такого ИК фильтра с автоматическим переключением.

На двух других фото та самая Hikvision DS-KV-8152-IM в разобранном виде:

Вы сами все видите – никаких устройств для переключения режимов здесь нет и близко. Но «Ростелеком» отдает победу в конкурсе именно этому производителю. Сказать, что это странно – ничего не сказать.

 При этом, как поясняют «Новые ведомости» со ссылкой на свои источники, , технология панели Hikvision DS-KV-8152-IM, может быть полностью скопирована  китайской компанией с продукции отечественного производителя. Что это за производитель, узнать не удалось, но те же источники говорят, что данная компания уже давно модернизировала свои домофонные камеры и является успешным поставщиком своей продукции на российский рынок. Однако, «Ростелеком» продолжает закупать у Hikvision фактически менее качественные копии.

Безопасность ничто – главное «бабки»

А тем временем, пока российская госкомпания «Ростелеком» без всякого контроля со стороны властей наращивает объемы закупок у китайской HIKVISION, правительство США всерьез обеспокоилось безопасностью своих граждан и учреждений. Американские власти ограничили закупки у китайской компании, и вдобавок принялись демонтировать уже ранее установленное оборудование - в частности в своих посольствах.

За Вашингтоном курс на реальную безопасность взяли и в Дели.  В мае 2018 года, в Индии главного министра Дели Арвинда Кеджривала даже назвали коррупционером, поставившим национальную безопасность под угрозу. И все из-за того, что он разрешил установку 150 тысяч китайских камер наружного наблюдения.

И слова про национальную безопасность – вовсе не пустой звук. Есть два главных компонента, на которые стоит обратить внимание спецслужбам любой страны:  слабая защита продукции HIKVISION от хакерских атак и контроль в компании правительством Китая. 

Что из двух «зол» хуже – так сразу и не скажешь. Зато хроника удачных вирусных атак на HIKVISION просто поражает своим размахом и географией. Начиная с 2013 года, сообщения о взломах и вирусах сыпались, как из рога изобилия. Америка, Европа, Азия… У нас в России – от Москвы до самых до окраин…

Уже в году наступившем исследователи безопасности Вангелис Стикас и Джордж Лавандис обнаружили уязвимость в облачном сервисе HIKVISION. Оказывается, просто зная адрес электронной почты, телефон и имя пользователя, которые были использованы при регистрации, можно было просматривать прямую трансляцию камеры, манипулировать DVR, менять адрес электронной почты, номер телефона, пароль и эффективно блокировать пользователя.

HIKVISION выявило ошибку кодирования. Это ли не лишний повод повернуться спиной к этой нелепой продукции, которую впаривают нам заинтересованные фирмы вкупе с «Ростелекомом»? Так нет же – в России эпопея с китайскими подделками только набирает ход. А потому сам проект «безопасный город» на глазах превращается в некое подобие «китай-города», где слово «безопасность» если и присутствует – то где-то далеко-далеко на заднем плане.  

Камеры, устанавливаемые в Москве легко взломать – о какой безопасности можно говорить? И весь этот беспредел происходит на фоне того, что отечественный рынок подобной продукции постоянно совершенствуется и выдает сегодня вполне достойную продукцию по более низкой цене. 

И что удивительно, никто у нас со стороны властей пока не назвал участников этих хитрых китайских схем ни коррупционерами, ни вредителями, ни людьми, поставившими национальную безопасность под угрозу. Вопрос – это такое равнодушие к тому, что происходит в стране или «Безопасный город» - это проект, в котором всем «сестрам» перепадет по «серьгам»?

По материалам сайта - Новые Ведомости

Материалы по теме
Станет ли Самара безопасным городом?
Неслучайная трагедия
Кризис порождает спрос: Рынок систем безопасности вырастет на 48%
Сейчас на главной
Горячие новости
Я тебя выбрал, я тебя и отзову
Российский фонд свободных выборов, одним из учредителей которого является Центризбирком, предложил законодательно оформить процедуру отзыва избирателями депутатов, мэров и губернаторов. Такой пункт содержится в проекте Кодекса о выборах и референдумах
Горячие новости
Не дачник, а предприниматель
Российские власти предложили ввести налог для владельцев личных подсобных хозяйств. В случае одобрения данной инициативы россияне не смогут продать излишки урожая со своих огородов без специального патента
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины»
Здесь много обсуждений о якобы предстоящей амнистии. Власти страны приняли закон, что год в СИЗО приравнивается к полутора годам колонии, в связи с чем на свободу выйдет 100 000 человек, ослабив нагрузку на федеральный бюджет.
Шестун Александр
Горячие новости
Елена Батурина в очередной раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России
Деловой журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых богатых женщин России, который в очередной раз возглавила президент компании «Интеко» с капиталом в 1,2 млрд долларов
Горячие новости
Министерская диета
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондареко, после спора с которым была уволена министр труда и занятости региона Наталья Соколова, решил попробовать прожить месяц на 3,5 тысячи рублей. Именно в такую сумму оценивается потребительская корзина в Саратовской области
Горячие новости
Ночью дешевле
Министерство транспорта РФ предложило разрешить региональным властям вводить «плавающие тарифы» на проезд в общественном транспорте. Это поможет более эффективно управлять пассажиропотоком, считают в ведомстве
Горячие новости
Денег нет и не будет. Учитесь экономить
Партия «Единая Россия» в рамках заботы о своих избирателях подготовила брошюру, в которой рассказывается, как и на чем можно сэкономить значительные средства. Россиянам с низкими доходами посоветовали принимать душ вместо ванны и «уходя, гасить свет»
Горячие новости
ФСБ выступила против размещения в России системы высокоскоростного интернета
ФСБ выступила против развертывания над российской территорией американской системы спутниковой связи OneWeb. В силовом ведомстве уверены, что эта система угрожает национальной безопасности страны
Горячие новости
Выбросы в законе
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайку в нарушении экологических норм при сжигании отходов в Москве. Компания Чайки-младшего ООО «Хартия» регулярно заключает контракты на вывоз и утилизацию мусора в Москве и Подмосковье
Авторская колонка
Время слез прошло, дорогие читательницы
Мой недавний пост про место женщины в современной России, смотрю, взволновал многих. Про совместное деление расходов тема очевидно больная, и да, дамы, надо заставлять себя их делить. Иначе останемся, как старуха из сказки Пушкина, у разбитого корыта.
Канделаки Тина
Горячие новости
Российские власти передумали отменять штраф за отсутствие знака «Шипы»
Штрафы для автомобилистов за отсутствие знака «Шипованная резина» продолжают действовать, не смотря на то, что весной руководство МВД предлагало отменить обязательное использование этого знака
Горячие новости
Осторожно фальшивка!
Фальшивомонетчики начали подделывать купюры номиналом 200 рублей, которые были выпущены в оборот в конце 2017 года. Во втором квартале текущего года было обнаружено три подделки
Горячие новости
Чиновникам разрешат принимать подарки только в виде цветов и полиграфической продукции
В рамках повышения эффективности борьбы с коррупцией подготовлен законопроект который устанавливает перечень допустимых подарков для государственных служащих
продукты питания
«Прикрываясь детьми»
Осенью СМИ целого ряда регионов забили тревогу – дескать, детей и пожилых людей в социальных учреждениях (школах, детсадах и больницах) кормят фальсификатом! Некачественную молочную продукцию (сыр, молоко, творог) обнаружил Россельхознадзор.
Горячие новости
Президентский авиапарк обновят за 20 млрд рублей
На обновление авиапарка специального летного отряда «Россия», который занимается перевозкой президента, главы правительства и других руководителей страны, выделят из бюджета 20 млрд рублей. Такие расходы предусмотрены в пакете поправок в федеральный бюджет
олигархи
Спасти олигарха любой ценой
Из-за санкций, перед империей миллиардера встала сложная проблема – куда девать продукцию? Не долго думая, на защиту «Русала» встали российские власти и заявили о том, что прорабатывают различные варианты поддержки. А пока суть да дело, поблажки уже предлагаются в тех сферах, о которых ранее даже и речи не велось.
Горячие новости
Комфорт на народные деньги
Дочерние предприятия «Транснефти» и «Газпрома» возглавили рейтинг расточительности по стоимости закупок служебных автомобилей в текущем году. В сумме они собираются потратить более 32 млн рублей на покупку автомобилей марок Mercedes и Lexus
Горячие новости
Россиянам пообещали доллар по 90 рублей
Курс американского доллара в России может вырасти до 80-90 рублей. Такой прогноз может сбыться в случае, если мировые цены на нефть упадут до 50-55 долларов за баррель (сейчас 80 долларов за баррель)