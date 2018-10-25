Меняю безопасность на китайскую подделку
В Москве компания «Ростелеком» в ходе выполнения программы «Безопасный город» меняет 100 тысяч вполне нормальных российских камер видеонаблюдения на китайскую копию сомнительного качества
Судя по всему, национальные проекты типа «Безопасный город» и «Безопасный регион», призванные работать на обеспечение мер безопасности российских граждан, для отдельных лиц и структур превращаются просто в идеальное средство наживы.
Не так давно наша газета рассказывала о том, как в Самаре в буквальном смысле на ветер были выброшены десятки миллиардов рублей на установку камер наблюдения на дорогах.
Но, похоже, подобные истории следует искать и в других регионах. Например, в Новгородской области по иску местного УФАС суд еще в октябре прошлого года из-за нарушений законодательства признал недействительными договор и конкурс, после победы в котором компания «Ростелеком» создавала в регионе систему видеофиксации нарушений ПДД. Уже в ноябре запущенные было камеры работать перестали, местные СМИ сообщали о предстоящем демонтаже.
Говоря о том, по какой схеме «Ростелеком» реализовывал аналогичные проекты в других регионах, в компании отметили, что якобы закон позволяет реализовывать подобного рода проекты различными способами, включая государственные контракты, инвестиционные соглашения, концессионные соглашения и прочие схемы.
Что ж, как следует «Ростелеком» букве закона можно рассмотреть на очередном печальном примере – на этот раз из столицы нашей родины, где программу «Безопасный город», как выясняется, призвана обеспечивать китайская подделка.
Основным подрядчиком московского проекта «Безопасный город» с бюджетом почти 200 млрд. рублей, который был запущен столичным правительством еще в 2011 году, является «Ростелеком». Через эту госкомпанию столичный Департамент информационных технологий (ДИТ) в свое время установил более 100 тысяч камер на подъездных дверях, объединив их в единую сеть. Камеры, в рамках организованного «Ростелекомом» госконтракта, поставил российский производитель. О жалобах в адрес его продукции слышно ничего не было.
Но прошло несколько лет и вот уже столичные власти принимают решение потенциально устаревшее, но вполне функционирующее оборудование заменить. Но для сомневающихся в целесообразности замены скажем, что цель была благой – новые устройства предполагали наличие более высокого разрешения. Что ж, технический прогресс не стоит на месте – почему бы и нет?
Странный контракт
Тем не менее, сказано – сделано. 4 апреля этого года компания «Ростелеком» организовывает конкурс, состоявший из двух лотов, на поставку панелей для подъездного видеонаблюдения в количестве 40 и 10 тысяч штук соответственно.
В данном тендере приняли участие компании ООО «Бевард Инжиниринг», ООО «Фронтком» и ООО «Эс Эл Групп». На этой стадии начинают проявляться странные вещи.
Например, в техническом задании к первому самому крупному лоту, организаторами торгов были установлены требования о поставке товара конкретного производителя. Это оказались панели китайской компании HIKVISION (модель DS-KV8152-IM).Сама по себе «любовь» к «маде ин чина» не криминальна, хотя и не обязательна – другое дело, что указанную в техзадании панель в России к моменту торгов можно было купить лишь у одной компании – «Эс Эл Групп», входящую в группу компаний SafeLogic. Она же – и один из трех участников аукциона. Как говорил, сам производитель и его дилеры проект «защищен». На языке продавцов это означает – товар есть у многих поставщиков, но в России его можно было реально купить только у SafeLogic или его дочерних компаний.
Понятное дело, что именно с ними и был заключен договор на поставку 40 тысяч камер. Второй лот на 10 тысяч панелей выиграла компания «Фронтком». Вместе с «Эс Эл Групп» «Фронтком», по сообщению первоисточника так же входит в группу компаний - «SafeLogic». Другими словами, два победителя – большой и маленький – «дочки-сестрички» одной «мамки».
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять - госкомпания «Ростелеком», как минимум, организовала и провела конкурс с техническим заданием для «своего» единственного поставщика, тем самым искусственно ограничив конкуренцию.
И все – скажете вы? Вот удивил – такое сейчас на каждом шагу. Нет не все. Странности на этом далеко не закончились.
Очень выгодный ущерб?
«Компании-победителю» «Эс Эл Групп», с которой, в конечном счете, был заключен договор, удалось продать «Ростелекому» панели HIKVISION DS-KV8152-IM по цене, завышенной более чем в три раза.
В рассматриваемом контракте цена за предоставляемую компанией «Эс Эл Групп» панель(модель DS-KV8152-IM) с учетом НДС составила более 185 долларов.
А, например, в другом аналогичном конкурсе, даже проходящем примерно в то же самое время, только организованном ПАО «МГТС», где в торгах участвовали и реальные фирмы-конкуренты, компания «Эс Эл Групп» предложила модель DS-KB9155-IM уже по цене менее 56 долларов.
То есть, в двух тендерах отличаются только заводские номера панелей, а базовые тактико-технические характеристики, которые могут принципиально влиять на стоимость, абсолютно идентичные. При этом цена, по которой «Ростелеком» закупает подъездные камеры у «Эс Эл групп», дороже в три раза. Более того, итоговая цена закупки практически осталось стартовой, с самым минимальным снижением – и все равно более 185 долларов за единицу с НДС.
В то, что в менеджменте «Ростелекома» сидят сплошь глупые люди, не верится. Однако, общий ущерб компании по вышеуказанной сделке, по самым скромным оценкам превысил 4 миллиона долларов. Выходит, как ни парадоксально это звучит, этот ущерб кому-то был… выгоден?
Знали все заранее?
Эта история вообще сплошь состоит из парадоксов. Например, создается впечатление, что в Ростелекоме заранее знали о получении права на заключение госконтрактов с «Эс Эл групп» еще до того, как информация о победителе стала официальной. Как пишет газета «Новые ведомости», закупка китайских камер HIKVISION у «Эс Эл групп» начались еще до того, как информация о тендере появилась в открытом доступе.
Эксперты уверены – запрос к закупке конкретной модели может быть обоснован только финансовыми интересами конкретных людей. На рынке присутствуют более качественные модели, которые намного дешевле. И их совсем не сложно найти.
«Новые ведомости», со ссылкой на свои источники, так же пишут, что «Ростелеком» нередко может использовать манипуляцию с названиями на этикетке китайской продукции. Это позволяет представителям госкомпании утверждать, что это совсем другая модель и она намного дороже. Однако, экономического обоснования у такой замены нет. Зато, видимо, есть обоснованный «личный интерес» отдельных участников процесса.
Цены пляшут – прибыль наша
Кстати, стоит отметить, что после скандальных закупок «Ростелекома» продукции китайского производителя HIKVISION, цены на его камеры резко подскочили. Как у российских дилеров, так и в самом Китае. Может, это какой-то целенаправленный маркетинговый ход? В таком случае речь может идти о неком корпоративном сговоре. Это ли не повод вмешаться в ситуацию различным регулирующим и надзирающим ведомствам – таким, как Федеральная антимонопольная служба?
Но даже при этом нам без труда удалось найти в открытом доступе прежние цены. Да, не у нас – в Чехии. Там один из местных интернет-магазинов реализует камеры, о которой мы сегодня говорим, по цене меньше 10 тыс. руб. за штуку. И это в розницу, и с учетом того, что и налоги про ввозе и НДС в Чехии выше, чем в России.
А, как говорят эксперты, если брать партию в 40 тыс. камер, оптовая цена за штуку может оказаться меньше 5 тысяч рублей. А «Ростелеком», как мы помним, приобретал каждую за 180 долларов.
Дорожка-то проторена
Конечно, представители «Ростелекома» уверяют, что закупка вышеназванных камер обоснована, что товар соответствует всем характеристикам и уж точно стоит оплаченных денег. Однако, приведя простой пример, «Новые ведомости» показывают, что это, мягко говоря, не так.
Издание отсылает читателя в начало прошлого года, рассказывая о том, что тогда «Ростелеком» закупил 7,5 тысяч панелей видеонаблюдения по контракту, который вновь выигрывают аффилированные с SafeLogic компании с той самой моделью DS-KV-8152-IM. А все потому, что технические характеристики панели указаны таким образом, чтобы у заранее запланированного победителя не было достойных конкурентов в ходе конкурса.
Специалисты указывают на явные нестыковки в плане технической стороны этого контракта. Например: согласно техзаданию, у данной продукции должен быть «Механический ИК фильтр с автоматическим переключением». Но в модели DS-KV-8152-IM он ОТСУТСТВУЕТ.
Для тех, кто не слишком подкован технически, поясним: механический ИК фильтр – это инфракрасный фильтр, который позволяет матрице быть более чувствительной вне зависимости от времени суток и освещения. Другими словами, чем чувствительней матрица в камере, тем более различим объект в темноте.
Указанные выше нестыковки легко можно увидеть на этих фотографиях. На первом фото – российская модель такого ИК фильтра с автоматическим переключением.
На двух других фото та самая Hikvision DS-KV-8152-IM в разобранном виде:
Вы сами все видите – никаких устройств для переключения режимов здесь нет и близко. Но «Ростелеком» отдает победу в конкурсе именно этому производителю. Сказать, что это странно – ничего не сказать.
При этом, как поясняют «Новые ведомости» со ссылкой на свои источники, , технология панели Hikvision DS-KV-8152-IM, может быть полностью скопирована китайской компанией с продукции отечественного производителя. Что это за производитель, узнать не удалось, но те же источники говорят, что данная компания уже давно модернизировала свои домофонные камеры и является успешным поставщиком своей продукции на российский рынок. Однако, «Ростелеком» продолжает закупать у Hikvision фактически менее качественные копии.
Безопасность ничто – главное «бабки»
А тем временем, пока российская госкомпания «Ростелеком» без всякого контроля со стороны властей наращивает объемы закупок у китайской HIKVISION, правительство США всерьез обеспокоилось безопасностью своих граждан и учреждений. Американские власти ограничили закупки у китайской компании, и вдобавок принялись демонтировать уже ранее установленное оборудование - в частности в своих посольствах.
За Вашингтоном курс на реальную безопасность взяли и в Дели. В мае 2018 года, в Индии главного министра Дели Арвинда Кеджривала даже назвали коррупционером, поставившим национальную безопасность под угрозу. И все из-за того, что он разрешил установку 150 тысяч китайских камер наружного наблюдения.
И слова про национальную безопасность – вовсе не пустой звук. Есть два главных компонента, на которые стоит обратить внимание спецслужбам любой страны: слабая защита продукции HIKVISION от хакерских атак и контроль в компании правительством Китая.
Что из двух «зол» хуже – так сразу и не скажешь. Зато хроника удачных вирусных атак на HIKVISION просто поражает своим размахом и географией. Начиная с 2013 года, сообщения о взломах и вирусах сыпались, как из рога изобилия. Америка, Европа, Азия… У нас в России – от Москвы до самых до окраин…
Уже в году наступившем исследователи безопасности Вангелис Стикас и Джордж Лавандис обнаружили уязвимость в облачном сервисе HIKVISION. Оказывается, просто зная адрес электронной почты, телефон и имя пользователя, которые были использованы при регистрации, можно было просматривать прямую трансляцию камеры, манипулировать DVR, менять адрес электронной почты, номер телефона, пароль и эффективно блокировать пользователя.
HIKVISION выявило ошибку кодирования. Это ли не лишний повод повернуться спиной к этой нелепой продукции, которую впаривают нам заинтересованные фирмы вкупе с «Ростелекомом»? Так нет же – в России эпопея с китайскими подделками только набирает ход. А потому сам проект «безопасный город» на глазах превращается в некое подобие «китай-города», где слово «безопасность» если и присутствует – то где-то далеко-далеко на заднем плане.
Камеры, устанавливаемые в Москве легко взломать – о какой безопасности можно говорить? И весь этот беспредел происходит на фоне того, что отечественный рынок подобной продукции постоянно совершенствуется и выдает сегодня вполне достойную продукцию по более низкой цене.
И что удивительно, никто у нас со стороны властей пока не назвал участников этих хитрых китайских схем ни коррупционерами, ни вредителями, ни людьми, поставившими национальную безопасность под угрозу. Вопрос – это такое равнодушие к тому, что происходит в стране или «Безопасный город» - это проект, в котором всем «сестрам» перепадет по «серьгам»?
По материалам сайта - Новые Ведомости