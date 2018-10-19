Ох, не люблю я, когда из людей пытаются сделать дураков
Глава из серии «1000 и 1 способ законного отъема денег у населения»
Прихожу я сегодня такая классная в Сбербанк, а там милая барышня так воодушевленно мне: - «Давайте мы Вам защиту от мошенников подключим? На все счета, все карты, вообще на все, устанавливается на год, стоит 1 161 руб. в год. Давайте? Отличная штука»!
Пауза. Она улыбчиво и пристально на меня смотрит, с нетерпением ожидая положительный ответ. В связи с нынешней неповоротливостью моей шеи у меня поднялась только бровь, и все мое недоумение вдруг оказалось на моем лице. Закипание началось, но физическая ограниченность сдерживала эмоциональный напор: - «То есть Вы, как банк, не в состоянии в рамках своей обычной хозяйственной, лицензируемой деятельности и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к банкам, обеспечить безопасность моих денег, операций и предлагаете мне эту безопасность за 1 161 руб. в год»?
А она улыбается и продолжает: - «Ну, это же мошеннические действия, мы-то здесь причём? Мы только операции проводим по счётам, а от мошенников Вы сами должны защищаться».
Тут недоумение переросло в негодование. И почему-то включился в голове калькулятор: 1 млн. человек повелось на эту «отличную штуку», и банк заработал на ровном месте 1 млрд. 161 млн. руб.
- «Если Ваш банк не в состоянии обеспечить безопасность операций и сохранность моих денег, то это не мой банк. А спекулировать мошенниками и своими не работающими механизмами по защите и безопасности для извлечения дополнительных доходов за мой счёт не надо».
Тут глупая и натянутая улыбка барышни сползла, она поерзала на кресле и сказала: - «Могу я ещё Вам чем-нибудь помочь»?
- «Да. Документы, пожалуйста, на закрытие счета».
И полезла я читать документы. Ох, не люблю я, когда из людей пытаются сделать дураков.
За 1 161 руб. страхуется сумма 60 000 руб. А за 5 310 руб. - 350 000 руб. Это максимум.
Риски: несанкционированное снятие наличных, утрата карты (кстати, захват банкоматом) и хищение наличных только в течение первых 2-х часов после их снятия в банкомате.
А чтоб получить компенсацию, докажи:
- что пин-код не передавался
- что карта в банкомате
- что от снятия наличных до хищения прошло не больше 2-х часов
Услуги страхования, кстати, оказываются ООО СК «Сбербанк страхование».