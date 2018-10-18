Санкции не помешали российским олигархам стать еще богаче
Капитал десяти самых богатых россиян за минувший год увеличился на 10,8%. Эксперты агентства Bloomberg отметили, что ужесточение санкций против Москвы не помешали росту благосостояния российских олигархов.
Российские богачи по темпам роста своего благосостояния опередили богачей из других стран. Капитал десяти самых богатых россиян за минувший год увеличился на 10,8%. Эксперты агентства Bloomberg отметили, что ужесточение санкций против Москвы не помешали росту благосостояния российских олигархов.
Для сравнения, совокупное состояние самых богатых граждан США выросло на 7,5%, состояние богатейших британцев - только на 3,4%.
Лидером по увеличению своего капитала стал председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон (21 млрд долларов). За ним следуют совладелец «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко (15,2 млрд долларов) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (16,1 млрд долларов). Отметим, что Геннадий Тимченко входит в санкционный список, так как считается близким к президенту Владимиру Путину человеком. Компания «Новатэк» также находится под санкциями Минфина США, но г-н Михельсон избежал персональных санкций.