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12 октября 07:12

ФБК рассказал о квартирах и домах с «рыцарским залом» глав госкомпаний

Фонд борьбы с коррупций Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости руководителей крупных государственных компаний и корпораций. В материале речь идет о квартирах и особняках главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Транснефти» Николая Токарева

Фото: navalny.com

Фонд борьбы с коррупций Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости руководителей крупных государственных компаний и корпораций. В материале речь идет о квартирах и особняках главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Транснефти» Николая Токарева и главы корпорации Ростех Сергея Чемезова.

Борцы с коррупцией выяснили, что семья Сергея Чемезова владеет двумя квартирами в знаменитом доме в Шведском тупике Москвы, где проживают высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены. Квартиры расположены по-соседству, а их общая площадь составляет 370 кв.м. Одна квартира записана на сына главы Ростеха, а вторая – на его бывшую супругу.

Сам Сергей Чемезов с новой женой проживает в доме на Поварской улице. В этом доме у него тоже две квартиры общей площадью 645 кв.м. Сын госслужащего также владеет квартирой в доме на Воронцовом поле площадью 342 кв.м. и домов на Рублевке примерной стоимостью 400 млн рублей.

Дача Сергея Чемезова расположена в подмосковном поселке Акулинино недалеко от знаменитого особняка экс-главы «РЖД» Владимира Якунина с шубохранилищем. Площадь участка г-на Чемезова составляет 6 га. На этом участке расположены дом хозяев, гостевой дом, теннисный корт и несколько фонтанов. В хозяйском доме площадью 1600 кв.м. есть в том числе и «рыцарский зал».

Бессменный руководитель «Газпрома» Алексея Миллера имеет трехэтажный пентхаус (775 кв.м.) возле здания правительства, квартиру в центре Петербурга (400 кв.м) с видом на Петропавловскую крепость и Эрмитаж.

Руководитель госкомпании «Транснефти» Николай Токарев имеет три соседние квартиры все в том же доме в Шведском тупике. ФБК оценивает общую площадь квартир Токарева в 750 млн рублей. Дочери Токарева принадлежит квартира за 600 млн рублей в элитном жилом комплексе «Брюсова, 19».

Дача Николая Токарева также расположена в поселке Акулинино. Участок и особняк на 1500 кв.м. записаны на супругу главы «Транснефти».

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