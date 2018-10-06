Клиенты Сбербанка и ВТБ выводят свои средства с долларовых счетов
Клиенты Сбербанка в сентябре забрали со своих валютных вкладов 900 млн долларов. Таким образом, за последние два месяца отток достиг цифры 2 млрд долларов. Из ВТБ граждане забрали со своих счетов 200 млн долларов, а юридические лица – 2,6 млрд долларов
Клиенты Сбербанка в сентябре забрали со своих валютных вкладов 900 млн долларов. Таким образом, за последние два месяца отток достиг цифры 2 млрд долларов.
В Сбербанке данные об объемах снятых с долларовых счетов средств не комментируют. Однако на неофициальном уровне один из сотрудников банка сообщил «Ведомостям», что вкладчики забрали 900 млн долларов. Ранее зампред правления Сбербанка Александр Морозов сообщал, что в августе клиенты сняли 1,1 млрд долларов со своих счетов.
Аналогичная ситуация складывается и в банке ВТБ. Граждане забрали со своих счетов 200 млн долларов, а юридические лица – 2,6 млрд долларов. Поводом для этого стали новые американские санкции против России, которые могут затронуть банки с государственным участием.
В рамках новых санкций власти США могут заблокировать долларовые расчеты российских госбанков. В этой связи владельцы валютных счетов опасаются, что их вклады конвертируют в рубли (такой вариант, в частности, рассматривают в ВТБ).
Аналитик Fitch Антон Лопатин сообщает, что общий объем оттока средств граждан из Сбербанка составил около 100 млрд рублей, из которых 46 млрд рублей пришлось на рублевые счета, а 900 млн долларов – на валютные.
Сейчас госбанки пытаются удержать деньги клиентов на валютных счетах за счет повышения ставки. Так, Сбербанк повысил процент по долларовым вкладам до 2% годовых (3,4% для премиальных вкладов), а банк ВТБ – до 0,95-3%.