Глава «Роснефти» купил квартиру за 2 млрд рублей с бассейном и винохранилищем
Руководитель госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин приобрел в Москве квартиру стоимостью 2 млрд рублей. Квартира располагается в клубном доме Crystal House. Сейчас этот дом считается одним из самых дорогих в российской столице
Руководитель госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин приобрел в Москве квартиру стоимостью 2 млрд рублей. Квартира располагается в клубном доме Crystal House с видом на Кремль и Храм Христа Спасителя. Сейчас этот дом считается одним из самых дорогих в российской столице.
Издание The Insider сообщает, что площадь квартиры главы «Роснефти» составляет 1229 квадратных метров. Квартира располагается на пяти этажах.
Кадастровая стоимость квартиры размером с хоккейную площадку составляет 831 млн рублей. Рыночная цена может превышать 2 млрд рублей.
По данным The Insider, квартира Сечина оснащена системой «умный дом». Согласно портфолио компании Edex, в «пятиуровневой квартире», которая по описанию похожа на квартиру Сечина, имеются бассейн, хамам, домашний кинотеатр и комната для хранения вина.