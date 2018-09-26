Российским бизнесменам предложили скинуться на строительство трассы Джубга – Сочи
Российским бизнесменам предложили оплатить за счет своих средств строительство автомобильной дороги Джубга – Сочи, которая на сегодняшний день считается самой дорогой трассой в России. Власти также планируют «удлинить» дорогу до Крыма
Российским бизнесменам предложили оплатить за счет своих средств строительство автомобильной дороги Джубга – Сочи, которая на сегодняшний день считается самой дорогой трассой в России. Власти также планируют «удлинить» дорогу до Крыма.
Дорога Джубга – Сочи входит в список правительственных проектов, в которые крупному бизнесу предложат вложиться.
Согласно подсчетам Министерства транспорта, стоимость трассы составит 1,6 трлн рублей. Примечательно, что ранее министерство отказалось от реализации этого проекта из-за технических сложностей, но теперь этот проект снова находится на обсуждении.
«Если к работе подключать частных инвесторов, технические нюансы становятся второстепенными», - сообщил источник «Ведомостей» в правительстве.
По некоторым данным, заинтересованность в реализации проекта выразили структуры бизнесменов Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга.