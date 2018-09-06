Семья Михаила Гуцериева возглавила рейтинг самых богатых кланов России
Общее состояние Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.Видео» Билана Ужахова журнал оценил 5,97 млрд долларов
Деловой журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей России. Лидерами рейтинга стала семья Михаила Гуцериева. Общее состояние Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.Видео» Билана Ужахова журнал оценил 5,97 млрд долларов.
Клан Гуцериевых возглавлял рейтинг богатейших семей России в 2017 году, но спустя год их общий капитал сократился почти на 4 млрд долларов.
На втором месте рейтинга расположилась семья Аркадия и Бориса Ротенбергов, которые входят в ближний круг президента России Владимира Путина. Состояние этой семьи оценивается в 4,85 млрд долларов.
Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис с общим капиталом в размере 3,14 млрд долларов.
Стоит отметить, что из обновленного рейтинга выбили братья-банкиры Алексей и Дмитрий Ананьевы. Принадлежавший им Промсвязьбанк сейчас находится под санацией Центробанка.
В топ-10 богатейших семей России также вошли Айрат, Радик и Тимур Шаймиевы с состоянием 2,48 млрд долларов; семья Рахимкуловых с состоянием 1,7 млрд долларов; Сергей и Николай Саркисовы (1,5 млрд долларов), Николай и Кирилл Шамаловы с состоянием 1,47 млрд долларов, семья Бажаевых (164 млрд долларов); владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов (сейчас находятся под арестом - ред.) с капиталом в 1,4 млрд долларов и семья Зубицких с состоянием 1,06 млрд долларов.