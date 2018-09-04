Российские миллиардеры увеличили свое состояние с начала года почти на 9 млрд долларов
Российские долларовые миллиардеры с начала текущего года приумножили свое совокупное состояние на 8,7 млрд долларов. Речь идет о 23 самых богатых россиянах
Российские долларовые миллиардеры с начала текущего года приумножили свое совокупное состояние на 8,7 млрд долларов. Речь идет о 23 самых богатых россиянах.
По данным агентства Bloomberg, больше всех с начала года разбогател глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на 3,6 млрд долларов и составило 20,3 млрд долларов.
На втором месте оказался основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, увеличивший свое состояние на 108 млн долларов (19,8 млрд долларов).
Третье место занял глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, чей капитал подрос на 1,33 млрд долларов и достиг отметки в 19,4 млрд долларов.
В первую пятерку также вошли глава «Интерроса» и председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние выросло на 608 млн долларов и составило 18,3 млрд долларов, а также основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко с состоянием в 15,9 млрд долларов (+ 2,06 млрд долларов).