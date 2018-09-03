Связанная с Евгением Пригожиным компания займется добычей золота и алмазов в ЦАР
Связанная с близким к президенту России бизнесменом компания будет разрабатывать два участка площадью около 4 тысяч кв. км.
Компания Lobaye Invest, которую связывают с известным ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получила разрешение от властей Центральноафриканской республики на разведку и разработку месторождений полезных ископаемых, в частности, золота и алмазов.
Издание The Bell со ссылкой данные Министерства финансов и бюджета ЦАР сообщает, что связанная с близким к президенту России бизнесменом компания будет разрабатывать два участка площадью около 4 тысяч кв. км.
Участки расположены на территории, которая находится под контролем христианского ополчения «Анти-балака».
Фирма Lobaye Invest была учреждена компанией «М-Инвест», связанной с ресторатором Евгением Пригожиным. При этом бизнесмен ранее заявлял, что у него нет планов заниматься разработкой месторождений в ЦАР.
Напомним, в июле в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали снимать фильм о бойцах частной военной компании Вагнера, которые по некоторым данным охраняют месторождения золота в ЦАР. По данным СМИ, ЧВК Вагнера может быть связана с Евгением Пригожиным.