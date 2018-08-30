«Аэрофлот» будет брать плату с пассажиров за выбор места в самолете
Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает вопрос о введении платы за выбор пассажиром места при покупке билета или онлайн-регистрации. Сейчас данная услуга предоставляется бесплатно
Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает вопрос о введении платы за выбор пассажиром места при покупке билета или онлайн-регистрации. Сейчас данная услуга предоставляется бесплатно.
За счет платного выбора места в самолете «Аэрофлот» рассчитывает сократить рост своих расходов.
Авиакомпания также планирует оптимизировать расходы на предоставляемые на борту услуги, например, на питание и на дорожные наборы.
По итогам первого полугодия 2018 года чистый убыток «Аэрофлота» составил 5,2 млрд рублей.