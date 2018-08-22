Парадокс Ванчугова
«Ситуация с безумным количеством обманутых дольщиков спровоцирована действиями правоохранительных органов», – заявление сопредседателя СПб Центра общественных процедур, адвоката Александра Чангли звучит парадоксально, если не знать, что речь идет об уголовном деле директора ГК «Город» Максиме Ванчугове, который обвиняется в хищении 1,2 млрд рублей и мошенничестве со средствами тысяч потерпевших граждан
Скандал с ГК «Город» вышел далеко за пределы северной столицы. Максима Ванчугова задержали в октябре 2015 года, когда возмущение дольщиков достигло апогея – застройщик явно срывал сроки возведения жилых объектов и, соответственно, сдачи их в эксплуатацию. Чиновники, что случается нечасто, были единодушны с гражданами, не стали долго рассуждать и дали правоохранителям команду «фас!».
СИЗО как мера воздействия?
Сегодня арест любого застройщика вызывает чувство глубокого удовлетворения у многочисленных обманутых дольщиков и миллионов им сочувствующих. Однако дело Ванчугова не укладывается в привычные шаблоны, и рвению следователей, чиновников и судей нет логического объяснения.
Если вспомнить ситуацию 2014-2015 годов, финансовый кризис потрепал немало строительных компаний. Чего стоит одна только история громкого краха Су-155, накрывшего без преувеличения всю страну, и последствия которого не преодолены до сих пор.
Впрочем, можно вспомнить и не менее шумные истории. Скажем, московского долгостроя ЖК «Царицыно», где застройщик обещал выдать дольщикам ключи от квартир к 2012 году, но именно в этом же году окончательно заморозил стройку. Шесть тысяч семей дольщиков «Царицыно» до сих пор ждут новоселья, а им предлагают потерпеть еще лет пять. Главу компании-застройщика взяли под стражу чуть более года назад и то, похоже, лишь потому, что в канун выборов президент страны стал уделять особое внимание теме долевого строительства и обманутых дольщиков.
С Ванчуговым все обстоит иначе. СПб Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» уже направил обращения в Администрацию президента, генпрокуратуру и следственный департамент МВД России, где выражено непонимание, почему нарушается закон и гендиректор ГК «Город» уже 32 месяца находится в СИЗО. Вопрос не в том, чтобы прекратить уголовное преследование Максима Ванчугова, а чтобы оно осуществлялось в соответствии с нормами российского права.
Как отмечает эксперт СПб Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Сергей Семенов, ст.109 УПК не предусматривает возможности повторного продления срока содержания под стражей после истечения предельного 18-месячного срока с целью ознакомления с теми же самыми материалами уголовного дела.
Заметим, что Ванчугов почти два года знакомится с материалами, следственные действия закончены, и помешать им он не никак не может. Нет необходимости оказывать какое-либо давление на свидетелей, нет каких-либо доказательств, что предприниматель собирается бежать. Однако гендиректора ГК «Город» продолжают содержать под стражей.
Читать – не перечитать
Материалы дела собраны в 850 томах. Знакомиться в «Крестах» с ними обвиняемый может, когда к нему наносит визиты следователь. Легко подсчитать, что даже если бы самый ответственный сотрудник МВД приезжал бы к Ванчугову с каждым томом ежедневно, без выходных, то на ознакомление со всеми материалами предпринимателю ушло бы больше двух лет.
Понятно, что следователь появляется в СИЗО не каждый будний день. И явно не навещает обвиняемого по выходным и на праздниках. Более того, по словам адвоката Натальи Емурановой, в таких посещениях неоднократно наблюдались большие перерывы.
Можно подумать, что следователь сам (или по команде свыше) не спешит передавать дело в суд. Хотя если бы Ванчугов находился на домашнем аресте, ознакомление, видимо, проходило бы в другом темпе. Это позволило бы следствию скорее выйти в судебный процесс и завершить многолетний скандал. И пострадавшие от такого алгоритма наверняка только выиграли бы, получив по завершении суда право на удовлетворение своих, в том числе материальных требований.
Кто здесь пострадавший?
Впрочем, обманутых дольщиков в этой истории скоро может не остаться, а требования потерпевших, вероятно, будут сведены к получению компенсаций за несвоевременный ввод жилья в эксплуатацию.
Надо отметить, что Максим Ванчугов реально подложил следователям «свинью». Неизвестно удастся ли им доказать вывод средств дольщиков. Но то, что он не спрятал деньги где-нибудь на Кипре или в Лондоне, а даже сидя в СИЗО приложил все силы, чтобы достроить начатое, не укладывается ни в какие представления о российских застройщиках, которые обычно проходят по делам о мошенничестве.
Как говорит сам Ванчугов: «Обстоятельства, которые привели к нарушению со стороны ГК «Город» сроков ввода жилых объектов в эксплуатацию, – прежде всего непростая история предпринимательства. Коммерческие риски, ошибки в расчетах, кризисы, конъюнктура спроса – все это, при условии организованного давления извне, способно привести к лихорадке в любой сфере хозяйственной деятельности. Ситуация с ГК «Город» не стала исключением».
Предприниматель не скрывает своей вины перед дольщиками. И пытается исправить ситуацию, направляя на завершение строительства денежные средства – свои и близких родственников. За время нахождения в СИЗО таким образом достроено 2012 квартир, а только что Смольный объявил, что служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов 6Б и 6В жилого комплекса «Ленинский парк» – это еще 245 квартир.
Вскоре будут окончательно возведены все проблемные объекты ГК «Город». Строительство ведут компании, привлеченные Смольным. А финансируются работы за счет активов Максима Ванчугова – добровольно.
Строительство – не выращивание петрушки
Не удивительно, что действия следствия возмущают сопредседателя СПб Центра общественных процедур, адвоката Александра Чангли.
«Мне немного резануло слух, когда представитель МВД сказал о продолжении следствия. Сейчас происходит ознакомление с материалами уголовного дела. В УПК РФ есть ст.215, которая говорит о том, что следственные действия завершены, соответственно обвиняемый об этом уведомляется. Все. И ознакомление с материалами уголовного дела к следственным действиям не относится. Давайте здесь не будем передергивать. К сожалению, история, которая происходит с Ванчуговым, далеко не единична. Можно арестовать директора любой компании-застройщика либо, что бывает достаточно часто, наложить арест на регистрацию права собственности, после чего стройка встает. Какой смысл и кому выгодно человека, который реально строит, поместить в следственный изолятор, чтобы тот не мог выполнять свои обязательства?
Мне представляется, что ситуация с безумным количеством обманутых дольщиков как раз спровоцирована действиями правоохранительных органов. И они на голубом глазу нам говорят: «Все проверено, а строитель, который занимается профессионально строительством и возведением домов – он не предприниматель». К сожалению, в ст.159 УК РФ есть пробелы, поскольку введенные части о неисполнении договорных отношений в предпринимательской сфере сформулированы так, что сторонами по договору должны быть только коммерческие организации и ИП. В данном случае, рассматривая ситуацию с ГК «Город», мы видим – с одной стороны коммерческая организация, с другой – граждане. Такая формулировка в законе позволяет манипулировать, относя или не относя к предпринимательской деятельности.
Мне, взрослому человеку, очевидно, что это действительно предпринимательская деятельность, а не выращивание петрушки «налево». Не готов согласиться и с постановкой вопроса – потерпевший и возмещение убытков. Не может мера процессуального принуждения, в частности содержание под стражей, непосредственно коррелироваться с возмещением ущерба. У них абсолютно разные процессуальные задачи. Если использовать меру пресечения для того, чтобы кому-то возместили какие-то убытки или кто-то в чем-то признался, то это совершенно извращенный подход. Тогда можно сажать и не выпускать, пока человек не признается».
А если перепредъявить?
Кстати, о возмещении убытков и давлении на свидетелей и потерпевших…
Как бы следователям не пришло в голову, что врученные дольщикам ключи от квартир – это не исполнение Ванчуговым своих обязательств по договорам, а подкуп и давление на потерпевших. Ну, если уж в деле эти договора фигурируют, как доказательство его злого умысла, то почему бы следователям не доводить извращенную логику этой истории до полного абсурда.
Заодно можно будет предъявить предпринимателю пару новых статей, открыть новое дело и держать его в СИЗО, еще года три…