Власти США не исключили введения санкций против Владимира Евтушенкова
Власти США могут внести в санкционный список основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. На фоне этих слухов акции компании подешевели на торгах
Фото: КоммерсантЪ
Власти США могут внести в санкционный список основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. На фоне этих слухов акции компании подешевели на торгах.
Госдепартамент США в ответе конгрессмену Илеане Рос-Лейтинен сообщил, что санкции против Евтушенкова могут ввести из-за его проектов в Крыму и Узбекистане.
В начале торгов на Московской бирже акции АФК «Система» на фоне слухов о введении санкций подешевели на 4,5%. Позднее котировки частично отыграли потери.
В АФК «Система» заявили, что компания не ведет никаких проектов в Крыму и Севастополе.