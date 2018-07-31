Меню
Бизнес
Летать за границу становится дешевле
Бизнес
31 июля 00:16

​Эксперты рассказали, кто смог заработать на Чемпионате мира по футболу-2018

​Эксперты назвали имена российских бизнесменов, которые заработали на Чемпионате мира по футболу-2018. В этот список вошли владельцы структур, которые получили наибольшее количество госконтрактов

Фото: КоммерсантЪ

Эксперты назвали имена российских бизнесменов, которые заработали на Чемпионате мира по футболу-2018. В этот список вошли владельцы структур, которые получили наибольшее количество госконтрактов на возведение объектов инфраструктуры к турниру.

По данным аналитического агентства WMT Consult, наибольшее число госконтрактов досталось структурам одного из «друзей президента» Геннадия Тимченко. Его компании строили стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде.

Структурам миллиардера Виктора Вексельберга достался контракт на возведение аэропорта в Ростове-на-Дону, а компании Олега Дерипаски строят третью взлетно-посадочную полосу московского аэропорта «Шереметьево».

«Проведение ЧМ-2018 также не обошлось без участия Михаила Фридмана, Алишера Усманова, Леонида Федуна, Аркадия Ротенберга, Дмитрия Каменщика и прочих известных олигархов», - говорится в исследовании WMT Consult, которое цитирует «Лента.ру».

Общая стоимость организации ЧМ-2018 оценивается в 1,2 трлн рублей.

Эксперты отметили, что благодаря мировому футбольному первенству часть денег перепала регионам, а не только двум столицам. В городах-участниках турнира были реконструированы и построены с нуля (в частности, в Ростове) аэропорты и стадионы, а также дороги.

Материалы по теме
Иностранным владельцам паспортов болельщиков разрешили безвизовый въезд в Россию
РФС продлит контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым
Российские футболисты не вошли в состав символической сборной ЧМ-2018
Сейчас на главной
Горячие новости
В Москве три сестры зарезали своего отца
В Москве трех сестер обвинили в убийстве собственного отца - 57-летнего Михаила Хачатуряна. Девушки задержаны, а следствие намерено ходатайствовать об их аресте
Горячие новости
Реестр «врагов народа»
В реестр «врагов народа» будут включать лиц, которые «исповедуют либеральные ценности или придерживаются радикального западничества». Также в реестр внесут информацию о готовящихся акциях протеста
Горячие новости
Суд Уфы арестовал у местного полицейского 10 квартир и 5 жилых домов на 50 млн рублей
В Уфе суд наложил арест на имущество бывшего старшего уполномоченного по особо важным делам МВД по Башкортостану Раиля Миргалеева. У полицейского нашли 10 квартир и 5 домов
Горячие новости
В российских школах зафиксировали острую нехватку учителей. Особенно молодых
44% участников масштабного опроса сообщили о нехватке в их школах педагогов по математике. 39% опрошенных сообщили о нехватке учителей по иностранному языку
Горячие новости
Госдума потратит 4 млн рублей на исследование зарубежных законов о соцсетях
В описании соответствующего госзаказа говорится, что в связи с высокой популярностью социальных сетей возникла необходимость законодательного регулирования работы соцсетей и правил поведения пользователей
Горячие новости
Медики сообщили о «пугающих» темпах роста числа детей с ожирением
В Департаменте здравоохранения Москвы обратили внимание на стремительный рост числа несовершеннолетних граждан, страдающих ожирением
Авторская колонка
Зачем вы мучаете ребенка, господин президент?
Я всегда думал, это про гитлеровский фашизм. А это, оказывается, про нас, про сегодняшнюю Россию. Двадцать первый век, Мосгорсуд. В клетке девочка. Она плачет, просит отпустить ее к маме. Процесс идет своим чередом. Мы уже встали с колен, или еще только поднимаемся?
Гозман Леонид
Горячие новости
Соцсети опасны для вашей свободы
​Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Барнаула по факту оскорбления чувств верующих. Поводом для возбуждения дела стали картинки с приколами
Горячие новости
Силовики обвинили в государственной измене еще одного российского ученого
​Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении еще одного ученого. По ходатайству следствия Лефортовский суд Москвы арестовал доктора технических наук из Новочеркасска
эксперты
Языком чесать – не в бою побывать
В начале июля этого года несуществующая организация «Общероссийское офицерское собрание» потребовала от правительства РФ легализовать частные военные компании и статус людей, которые в них служат
Горячие новости
Муж и жена - один кандидат
Супруга главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия подала документы в избирком на выдвижение в главы района, выборы которого состоятся 9 сентября. Юлия Шестун уже получила удостоверение кандидата
Авторская колонка
Не нужен нам берег сирийский, чужая война не нужна …
В свое время, когда «Арабская весна» только начиналась, Москва вынуждена была вмешаться в противостояние с Западом сразу на нескольких фронтах. Чтобы остановить это безумие. Однако ситуация несколько поменялось, пришло время принимать более взвешенные с точки зрения геополитики решения
Сосинский-Семихат Юрий
Горячие новости
В Москве около администрации президента собрались сотни обманутых дольщиков
Граждане стоят в очереди, чтобы подать в приемную президента заявления об исполнении обязательств властей по завершению строительства их жилья
Горячие новости
​Мнение народа никого не волнует
Отклонение заявки связано с тем, что формулировка вопроса для референдума не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации»
Горячие новости
Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров 42 компании
По данным портала TourDom.ru, 25 исключенных из реестра туроператоров не смогли заменить страховщика и предоставить новые финансовые гарантии своей деятельности
Горячие новости
В Псковской области районные депутаты единогласно проголосовали против пенсионного маневра
​Депутаты Дедовичского районного собрания единогласно проголосовали против повышения пенсионного возраста. Народные избранники голосовали по совести, а не партийной принадлежности
Горячие новости
С прилавков магазинов начнут массово исчезать продукты из-за новых санитарных требований
О массовом изъятии продуктов питания из торговых сетей члену коллегии ЕЭК Валерию Корешкову сообщили представители Союзмолока, Ассоциации компаний розничной торговли
Горячие новости
ЕГЭ дошел до суда
Выпускник новосибирской гимназии № 4 и волонтер Чемпионата мира по футболу-2018 Артем Веселов подал в суд на Минобразования региона и государственную экзаменационную комиссию