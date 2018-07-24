Генпрокуратура прекратит уголовное преследование восьми бизнесменов из списка Бориса Титова
Генпрокуратура России отменит постановления о возбуждении уголовных дел в отношении восьми бизнесменов, которые включены в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Генпрокуратура России отменит постановления о возбуждении уголовных дел в отношении восьми бизнесменов, которые включены в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В этот список входят предприниматели и бывшие чиновники, которые в свое время уехали из России из-за проблем с властями, но хотели бы вернуться.
Борис Титов сообщил, что получил ответ на свой запрос от Генеральной прокуратуры, в котором говорится об отмене розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении некоторых предпринимателей.
Прокуратура согласилась «амнистировать» бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, бывшего вице-губернатора Свердловской области Сергея Капчука, бизнесмена из Калуги Леонида Кураева, бывшего владельца холдинга «Авиачартер» Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова, гендиректора «Агро-Информ» Алексея Кузнецова, владельца СК «Славяне» Юрия Погибу, а также бизнесмена Евгения Петрова, сообщат «МБХ медиа».