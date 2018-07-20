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20 июля 00:22

Владельцы карт Mastercard смогут оплачивать покупки с помощью подмигивания

Платежная система Mastercard вводит технологию selfie pay, которая позволит владельцу банковской карты оплачивать покупки с помощью подмигивания. Для проведения оплаты нужно подмигнуть в видеокамеру мобильного устройства

Платежная система Mastercard вводит технологию selfie pay, которая позволит владельцу банковской карты оплачивать покупки с помощью подмигивания. Для проведения оплаты нужно подмигнуть в видеокамеру любого мобильного устройства.

Вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев сообщил, что тестировать технологию подмигивания будут в ноябре этого года. Массовое внедрение этой технологии планируется запустить в начале 2019 года, сообщает ТАСС.

«Человек заходит один раз в соответствующее приложение, оставляет селфи с морганием (это способ аутентификации) и потом каждый раз, когда он заходит и хочет что-то купить, появляется режим видео-камеры, где нужно просто моргнуть и тем самым подтвердить личность, и затем совершить покупку», - объяснил смысл технологии представитель платежной системы.

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