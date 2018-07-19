Сотрудников РЖД обязали приветствовать главу компании стоя
Сотрудников госкомпании «Российские железные дороги» обязали стоя встречать своего руководителя Олега Белозерова. Об этом говорится во внутреннем распоряжении компании. Документ подписан гендиректором компании Дмитрием Шахановым
Сотрудников госкомпании «Российские железные дороги» обязали стоя встречать своего руководителя Олега Белозерова. Об этом говорится во внутреннем распоряжении компании, сообщает «Дождь».
Документ подписан гендиректором компании Дмитрием Шахановым. В распоряжении говорится, что сотрудники обязаны приветствовать главу компании вставанием при проведении мероприятий, требующих ношение форменной и корпоративной одежды. В этот список входят селекторные и оперативные совещания, ассамблеи, заседания правления и научно-технического совета ОАО «РЖД», железнодорожные съезды, мероприятия, посвященные Дню железнодорожника и Дню компании.
Позднее в РЖД заявили, что речь идет о разъяснениях правил этикета внутрикорпоративных мероприятий. Распоряжение было подготовлено не с целью принудить рядовых сотрудников вставать при появлении главы компании. Просто этот ритуал должен проводиться во время протокольных мероприятий.
В РЖД заверили, что сейчас «к подобным формам приветствия в компании уже не прибегают».