Тверская фабрика будет шить шапки и шарфы для компании Zara
Производитель одежды Zara будет шить часть своей продукции в России. Тверская фабрика «Морозовские традиции» договорилась об изготовлении для испанского бренда головных уборов и шарфов
Производитель одежды Zara будет шить часть своей продукции в России. Тверская фабрика «Морозовские традиции» договорилась об изготовлении для испанского бренда головных уборов и шарфов.
По данным РБК, фабрика «Морозовские традиции» подписала договор с Inditex S.A. о производстве головных уборов и шарфов под брендом Zara. По данным замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, тверская фабрика будет производить примерно миллион изделий в год.
Решение о локализации своего производства в России компания Zara приняла после того, как часть ее продукции была признана не соответствующей техрегламенту Таможенного союза. Российские власти заявили тогда, что компании придется убрать из российских магазинов часть своей продукции.
Стоит отметить, что Минпромторг давно предлагает иностранным брендам разместить свое производство в России. Такое предложение, в частности, получали шведские компании H&M и IKEA.
У компании Inditex в России уже локализовано производство домашнего текстиля для сети магазинов Zara Home. Часть товара для бренда производит российская фирма «ТДЛ Текстиль».
Эксперты в свою очередь отмечают, что локализация производства позволяет компаниям снизить стоимость своей продукции.