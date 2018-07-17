СКР возбудил первое уголовное дело из-за недостроенного компанией Urban Group дома
Правоохранительные органы возбудили первое уголовное дело по факту прекращения строительства жилого дома компанией Urban Group. Пострадавшими по делу проходят дольщики ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Московской области
Правоохранительные органы возбудили первое уголовное дело по факту прекращения строительства жилого дома компанией Urban Group на 29 тысяч жильцов. Пострадавшими по делу проходят дольщики ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Московской области. В ближайшее время следователи могут возбудить новые дела, так как список долгостроев у компании довольно внушительный.
Дело возбуждено Следственным комитетом Москвы по статье о злоупотреблении полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия.
По версии следствия, девелоперская компания Urban Group собрала деньги с участников долевого строительства, но дом для них так и не построила.
По данным «Коммерсанта», в рамках возбужденного уголовного дела силовики провели серию обысков по месту жительства и работы высокопоставленных сотрудников ООО «Ивастрой» и Urban Group.
Издание также сообщает, что уголовное дело из-за недостроенного ЖК «Лайково» могли возбудить в том числе и по заявлению владельца Urban Group Александра Долгина, который ранее обвинил в финансовых проблемах компании менеджеров, которые занимались продажей квартир и рекламой.
На завершение строительства ЖК «Лайково» компании «Ивастрой» требуется минимум 12 млрд рублей. При этом на завершение строительства остальных проблемных объектов Urban Group необходимо около 70,9 млрд рублей.
Ранее подмосковные власти М предложили провести процедуру санации в компании Urban Group с целью выяснить, каким образом компания потратила собранные у дольщиков 80 млрд рублей.