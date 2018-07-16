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Бизнес
«Автодор» – дорога в тупик ценой в триллионы
платные дороги
Павел Юрьев
16 июля 16:33

Дорога к раю вымощена через ад

Федеральная трасса М-4 «Дон» – одна из главных автодорог России. Она же и одно из главных испытаний на прочность для миллионов российских автомобилистов

С дураками и дорогами у нас все в порядке

Трасса М4 соединяет центр и юг страны, начинаясь в Москве и через полторы тысячи километров заканчиваясь в Новороссийске. Понятно, что ежедневно по ней ездят десятки и сотни тысяч машин и людей – а уж летом и все миллионы. Там ведь на юге начинается долгожданный отпуск у моря, до которого по официальным данным, к примеру, от Москвы можно доехать часов за 15-20. Чтобы доехать так быстро, нужна хорошая скорость – а хорошей скорости нужна хорошая дорога. Вот на трассе и ввели в строй участки дороги, обходящие населенные пункты – сделали их естественно платными.

Глава «Автодора» Кельбах, компании, которая заведует этими платными дорогами, не устает бахвалиться достижениями своей структуры. Тем не менее, год из года трасса М-4 становится настоящим адом для людей, устремляющихся летом к морю.

Отдельные пробки бьют самые настоящие антирекорды – например, пробка на М-4 в Воронежской области 8 июля этого года была 17 км в длину.

И что удивительно, проблемы-то на трассе возникают не только летом и не только с пробками. Понятно, что отговорки дорожников всегда стандартны – мол, никто не ждал такой снежной зимы, такой дождливой весны или осени. Выходит, когда наступило лето, никто не ждал столько туристов. Поэтому в это время года соцсети особенно наполняются откровенным негативом – в том числе и лично к персоне:

«Кельбах, иди коров паси. Вы сделали какую-то непонятную жопь – стоять полчаса в пробке на оплату, чтобы за полчаса проехать платник – это жесть. Вторая жесть – это ограничение в 110. Третья жесть – ваши колхозные коробочки на пунктах оплаты, чтобы деньги не улетали. Хочется каждый раз руки помыть. Да и платник ничем особо не отличается – дорога как дорога, от (пока) бесплатных участков ничем не отличается.».

«Все говорят за Лосево, но стоять придется под Ростовом. Ремонт эстакады на 1001 км под Шахтами, оставили по одной полосе в каждую сторону, пробки не избежать. Состояние дороги на некоторых участках по Ростовской области аварийное, машины ловируют между ухабами в хаотичном порядке. Будьте осторожны».

«Про Лосево. В два ночи приехали в Лосево. Пробка. Почему? Светофор не работает, аварии нет. Но причина есть, и она всегда одна (впрочем, как и причина любых других пробок) - несоответствие пропускной способности данного участка дороги количеству проезжающих по участку автомобилей. То есть если участок рассчитан на пропуск 30 тысяч автомобилей в сутки, то он просто физически не пропустит через себя 100 тысяч автомобилей в сутки.

«Да, летом это ад. Я недавно пробку Лосево-Павловск успел проскочить. Всего 3 часа потерял, ребята следом ехали через 5 часов. Потеряли 18!»

Руководитель «Автодора» Сергей Кельбах не так давно уверял, что к 2020 году в России будет уже около 2 тыс. км платных автодорог (сейчас чуть более 500 км). На М4 «Дон» платный проезд введен уже на 11 участках трассы в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.

«Автодор» – дорога в тупик ценой в триллионы
Коррупция, распил бюджетных средств, странные тендеры, «кидки» подрядчиков и сорванные госзаказы – разве это не повод задуматься о целесообразности существования компании «Автодор» в ее отдельном виде?

Все это выглядит очень радужно – но вопросы все равно есть. В мире платные дороги стали появляться в начале 20 века. Понятное дело, в США и Европе. Но тема хайвеев и автобанов там подняли лишь после того, как насытили свои территории сетью обычных дорог. Да и позже строительство платных трасс за рубежом не превратилось в паранойю – сегодня доля платных дорог в большинстве развитых стран мира не превышает 1-2% от их общей протяженности, а в США и вовсе составляет 0,1%. Почему так? Да потому, что там даже бесплатные дороги дадут большую фору нашим платным.

О наших дорогах можно слагать анекдоты и сочинять песни – на тему и смех и грех. Это по качеству. Хотя и по количеству отстаем так, что «догнать и перегнать» в этой жизни возможным не представляется. Общая протяженность дорог в России в 5 раз меньше, чем, например, в США, и строится новых в 70 раз меньше, чем в Китае.

Скоростных автомагистралей почти в 100 раз меньше, чем в этих странах. Плотность дорожной сети (км/1000 км2) в 10 раз меньше, чем в сытой Швеции и даже, извините, в не очень сытой Белоруссии.

При этом, если почитать некоторые отчеты чиновников, с дорогами у нас не только все в порядке – их даже становится больше. Знаете, как это делается? Вот, на примере Воронежской области, где тоже, согласно официальной статистике, протяженность дорог с твердым покрытием неуклонно растет. Если в 2004 году там было около 9,2 тыс. км, то спустя 10 лет стало уже 15,8 тыс. км (+71,7%)!

Однако, люди, которые ездят по области (или через область) изменений не видят вообще. В чем фокус? Все просто – на баланс муниципалитетов стали ставить дороги, ранее считавшиеся бесхозными. Вот и получается, что на бумаге километров все больше, а плодородного чернозема под колесами автомобилей столько же.

И теперь, имея дорожную сеть в стране фактически в зачаточном состоянии, вместо интенсивного строительства новых дорог, в которых остро нуждаются экономика и население, в России начали плодить шлагбаумы на нескольких нагруженных магистралях и собирать дань с автомобилистов.

Закон приняли – дороги сделали… платными

Правовые основы для введения платного проезда в России возникли после появления в 2007 году Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности…». Закон предписывал, что платная дорога должна в обязательном порядке иметь бесплатный аналог. Причем дорога-дублер должна быть не более чем в 3 раза длиннее платной трассы. Первая редакция закона разрешала делать платными только вновь построенные либо реконструированные на 100% старые дороги. Сделать из М4 автобан на всем протяжении от Москвы до Черного моря прежний министр транспорта Игорь Левитин обещал к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Когда невыполнение проекта стало очевидным, закон на высшем депутатском уровне быстро подкорректировали и разрешили взимать плату на отдельных участках существующих дорог.

Шлагбаумы начали расти как грибы. А новые дороги строить почти бросили. Объезд Воронежа, например, попросту реконструировали и сделали платным. А так как по закону у автомобилистов должна быть бесплатная альтернатива, им предложили ехать… через город. То, от чего обычно местные власти хотят избавиться – разгрузить городские улицы, уменьшить аварийность и пустить всех «транзитников» в объезд. Другое дело, что в приложении к распоряжению правительства России по этому участку М4 указано, что бесплатный объезд осуществляется по магистральным улицам регулируемого движения с числом полос от 4 до 8.

Внимание – мы говорим о Воронеже. Немаленький город, но до мегаполиса еще расти и расти. Так вот, здесь 4-полосных дорог раз-два и обчелся – и на тех постоянно пробки даже без пришлых автомобилей. А уж 8-полосных в городе сроду не видывали.

Дальше – больше. И снова де-юре без нарушения закона. В ноябре 2015 года в Воронежской области был введен еще один платный участок протяженностью 89 км. Не построен – именно введен. А объезжать его предложили по небольшим областным дорогам. Длина объезда 212 км! Да и обычные поселковые дороги точно не рассчитаны на плотный трафик и обилие тяжелых грузовиков. Не случайно отмечается повсеместное ухудшение состояния опорной дорожной областных сети. И такое не только в Воронежской области. Люди по-прежнему часто стоят в бесконечных пробках в Лосево, под Богучаром, Ростовом, Краснодаром.

Реалии жизни показывают, что за время действия закона о платных дорогах ничего кардинально не изменилось. А дополнительные поборы отнюдь не гарантируют комфорта и безопасности. Согласно статистике ГИБДД России, ежемесячно на платных участках трассы М4 происходит около 200 ДТП только с пострадавшими.

В летние месяцы автомобилисты часами стоят в пробках перед терминалами оплаты, чтобы потом за какие-то полчаса проехать это самый скоростной участок, а зимой, как и прежде, частенько попадают на гололед и в снежные заносы.

Например, прошлым летом семья из Москвы добиралась к родственникам в Воронеж по платным участкам дорог 8 часов! Раньше бесплатно доезжали за 5-6.

Один знакомый вспоминает, как в начале девяностых на своих старых «Жигулях» лихо доезжал из того же Воронежа к Черному морю за 12 часов. Спустя четверть века он, уже на хорошей иномарке, вновь потратил на 1000 км пути такое же время, при этом несколько раз доставая перед шлагбаумами кошелек. И это, кстати, была осень. Уже знакомые моего знакомого, летом, в разгар туристического сезона, на новенькой «Тойоте» добирались до моря больше суток. Из Воронежа. И по большей части по платным участкам.

Так кому нужны такие платные дороги, если едешь по ним дольше, чем раньше, с фактически отсутствующим сервисом и без каких-либо гарантий безопасности?

Ведь, если строить платную дорогу то, она должна соответствовать уровню мирового качества. Там должны быть стоки что бы не было луж, рядность - минимум две полосы, скорость (на платных участках трассы «Дон» есть сезонные и погодные ограничения даже в 80 км/ч (в зимний период точно), ограничения для фур. Например в той же Белоруссии фурам запрещено ехать быстрее 110 км/ч и занимать левый ряд.

Однако, власти продолжают разрабатывать все новые механизмы беспардонного выкачивания денег из карманов автомобилистов. И каждый раз под благовидным предлогом изыскания средств на строительство новых и реконструкцию существующих платных дорог, при этом создавая на дорогах общего пользования невыносимые условия для проезда – сплошные ямы по всей протяженности, едва ли не в ряд «лежачие полицейские», огромное количество ограничивающих знаков и постоянные пробки словно намекают водителям – заплати и… стой в пробке, но на хорошей дороге.

Только вот основные дорожные темы последних лет все те же – страшные ДТП и новые терминалы для оплаты проезда. Вкупе с радужными отчетами чиновников.

То едешь, то стоишь….

Да и в отчеты чиновников никак не помещаются свидетельства очевидцев-автомобилистов. Вот простой сюжет из жизни человека, опять же поехавшего по делам из Москвы в Воронеж, а потом обратно.

Расстояние между городами 500 км. Расстояние, в общем-то, небольшое. И на нем 6 платных участков. В километрах это 403 км. Из пятисот в целом. С учетом того, что в Тульской области строится еще один, седьмой по счету «платник», есть вариант, что бесплатных участков здесь скоро не останется вообще.

Не вопрос – если выбирать между плохой бесплатной дорогой с одной полосой в одну сторону и хорошей платной дорогой с двумя полосами, многие выберут второй вариант.

И все-таки хочется обратиться к «Автодору» – зачем платных участков нужно так много на одном пути, на одной дороге? Почему нельзя сделать один платный участок – заехал на него скажем у МКАДа и перед Воронежем съехал, заплатив при этом один раз?

Летом и без того загруженная М4 превращается в главную трассу страны – все едут к морю, и этот путь превращается в настоящий ад. Пробки растягиваются не просто на километры – на многие километры километров.

Ведь если решил отстоять очередь перед шлагбаумом, считай, полчаса потерял. Умножь полчаса на 6 шлагбаумом на пути к Воронежу (и столько же обратно), получаешь три часа потери времени только в одном направлении. То есть, путь, занимающий в среднем 5 часов, теперь превращается в восемь.

Житель многострадального Воронежа Виктор К., который уже давно живет в столице, но регулярно ездит на малую родину к родственникам, помнит М4, когда она еще была узкой дорогой с одной полосой в каждую сторону. И даже тогда он доезжал до Воронежа за шесть часов.

К Олимпиаде в Сочи в дорогу вложили кучу миллиардов, понастроили новых участков, во многих местах расширили до 4 полос, сделали освещение, даже скорость увеличили кое-где до 130 км в час. Красота? Красота. Только теперь Виктор доезжает из златоглавой до родного Воронежа за 8 часов. И еще платит за это!

Мы очень стремимся жить по-европейски. Только перенимаем у них то, что не надо. У них дорогой бензин – а мы чем хуже? У них парковки платные – и нам надо. Там дороги платные – и мы себе сделаем.

Только вот рождаются автобаны у них и у нас по-разному. В Европе как делали – была дорога бесплатная через деревни с перекрестками и светофорами, а потом параллельно построили скоростную трассу, и она стала платной: хочешь ехать быстро – плати. В России все сделали проще – отметили кусок существующей трассы и сделали его платным от пункта «А» до пункта «В». Всё.

В той же Италии по платной дороге можно проехать через всю страну с севера на юг и на выезде заплатить за километраж. Один раз. В России от Москвы до Воронежа на дороге в 500 км. платишь 6 раз!

Наш сотрудник в феврале был в испанском Бильбао, где брал в машину и ездил в Мадрид – оплатив лишь однажды на пути почти в 400 км.

А у нас не просто шлагбаумов много – расстояние между некоторыми всего несколько километров. Это можно увидеть даже на сайте «Автодора»: платный участок заканчивается на 321-м км, а уже на 330-м км начинается новый платный участок. Только отстоял пробку перед шлагбаумом, и через 9 км снова пробка перед новым шлагбаумом. Почему эти участки нельзя объединить?

Да, один участок заканчивается в Тульской области, а другой уже начинается в Липецкой. Но ведь плату за проезд все равно собирает «Автодор», это федеральная структура, и на границы между областями ему, в общем-то, должно с высокой колокольни. Нет, надо участки разделить, огородить и создать километровые пробки.

Понятно, сейчас кто-то скажет – купи себе транспондер. Бесспорно, иногда он выручает. Но порой это совершенно бесполезная вещь (ну разве что с ним проезд чуть дешевле, чем за наличные) – когда пробки к шлагбауму растягиваются на километры. То есть, чтобы проехать по своей, специально выделенной полосе, ты все равно стоишь в общей очереди на оплату – и экономия нескольких минут при проезде по своей полосе уже и не видна.

Но транспондер сам по себе не бесплатная безделушка. Его или покупают за 1000 р., или берут в аренду за 100 в месяц … так что это еще та «авторская песня» от Автодора и ей мы посветим отдельный материал …

А ведь есть в мире положительные примеры – как надо делать. Например, в Дубае поставили на платных участках арки, которые считывают номера проезжающих машин, и либо деньги сразу списывают с карты водителя, либо потом по почте присылают счета.

Неужели мы настолько хуже оснащены технически? Но ведь штрафы за нарушения скоростного режима нам приходят исправно – почему бы также не присылать счета за проезд по платным участкам? Как один из вариантов. Но пока «Автодор» делает расчет на бабушек в будках…

В плену платных дорог

Но госкомпания «Автодор» не только не пробиваема в том, что касается здравого смысла – но и, такое ощущение, хочет опутать сетью платных дорог не только федеральные направления, но и поставить на «счетчик» все местное население, вынужденное жить по соседству с платными дорогами.

Например, «Автодор» радостно объявляет о планах по введению платного участка автодороги М-4 «Дон» в Краснодарском крае, что якобы сократить время следования из Краснодара в Ростов.

А эксперты уже полагают, что введение платы за проезд ударит по местным жителям, которые пользуются этой дорогой для регулярных поездок на работу или на дачу. Это может ударить и по местному бизнесу, для которого доставка товаров станет дороже – а значит, или придется повышать цену или работать в убыток.

В Ростовской области жители уже не в первый раз просят президента Путина разобраться с платным участком М4 «Дон». Оказавшиеся «в плену» платной дороги люди даже создали в интернете петицию и адресовали ее главе государства. Они просят президента отменить для них плату за проезд по федеральной трассе, поскольку альтернативного пути, чтобы попасть в Ростов-на-Дону, у них нет.

Но представители «Автодора» считают, что такая альтернатива есть – и предлагают всем, кто не хочет платить, пользоваться дорогой через Азов. «Небольшой» крюк в 75 км. Хотя платный участок занимает каких-то 8 км, нужно заплатить полтинник за въезд и столько же за выезд. За рабочую неделю выходит пятьсот рублей. За месяц две с лишним тысячи.

А «Автодору» все мало, все никак не наестся. У компании планов громадье – и никто с местными жителями, похоже, советоваться не собирается. Вот и выходит, что практически все трудоспособное сельское население, которое связано с Ростовом-на-Дону и другими крупными городами, будет безальтернативно ездить по платными дорогам. Причем, не обязательно на работу или по делам – съездить в гости к родственникам тоже может оказаться не самым дешевым занятием.

И это при том, что у того же «Автодора» альтернатива есть всегда. «Если, как говорилось, хотели собирать деньги с транзитных автомобилей, то платный участок можно было просто отодвинуть в сторону Краснодара – туда, где практически нет населенных пунктов. На нас просто хотят заработать», – рассказывают жители села Самарское, говоря о том, что в селах, попавших в «плен» к «Автодору», зреет настоящий социальный бунт. Такой, что даже депутат Гордумы в Ростове Анатолий Котляров посоветовал жителям Азовского района ездить, но не платить за проезд по М-4.

«В некоторых регионах не оплачивают проезд те, кто живет в прилегающих к платной дороге поселках. Почему жители Ростовской области должны это делать» – заявил Анатолий Котляров.

А ведь если вспомнить, о чем властями говорилось на самом старте строительства платных дорог – тогда громко обещалось, что они будут бесплатными для тех кто проживает в прилегающей местности.

Только кто теперь об этом из чинуш помнит? Нынче даже разговоры о том, что наши дороги обходятся государству слишком дорогу, приводят не к вопросам – кто сколько украл, а к оригинальным предложениям экономии средств.

Недавно член генсовета «Единой России» Аркадий Фомин предложил строить в России более узкие дороги. По его словам, это позволит сэкономить деньги, выделяемые из бюджета на их строительство.

Аркадий Фомин пояснил, что в Европе ширина дорог в среднем на 25 см уже, чем в России: «Там 25, тут 25, четыре полосы – метр, метры – в километры. Получаются миллиарды».

Только почему-то уважаемый народный избранник забыл о других цифрах, которые складывались, в том числе, и за счет узких и разбитых трасс. Согласно официальным данным ГИБДД, в авариях за один только 2017 год погибло 19 тысяч человек. Население небольшого российского райцентра.

Так что, не там, господин депутат, вы ищете – как сэкономить. Тем более, что речь-то шла, судя по всему, о бесплатных дорогах. А их и так почти не строят. Нынче в фаворе «Автодор» со шлагбаумами, о котором по большей части и писали. Будем писать и еще… Поводы есть…

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