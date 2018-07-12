Сбербанк – многоголовое чудище Грефа
Самый большой государственный банк страны все больше напоминает монстра, в схватке с которым все равно проиграешь: или потеряешь бизнес или сядешь в тюрьму, а то и банально лишишься сбережений на счете
ОПГ под известным брендом
Если вы положили деньги на счет в банке да еще в таком вроде как надежном как Сбербанк и думаете, что можете спать спокойно, то вы сильно ошибаетесь. Банковские клерки на выдумки хитры и если вы не следите за своим счетом, можете лишиться всех своих накоплений.
И если вы давно не появлялись в банке, вас, например, могут счесть покойным, как ту же 89-летнюю Фаину Марковну из Санкт-Петербурга, и рассудив, что на том свете деньги вам не нужны, счет ваш обнулить.
В истории с питерской пенсионеркой клерки-мошенники устроили целое театрализованное представление с гримом и «актерами», чтобы снять чужие 40 миллионов в рублях. Благо, бабулька увидела смс-уведомление и к ужасу мошенников из банка, не сразу конечно, но всех разоблачила.
А недавно полиция раскрыла целую схему хищения денег VIP-клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В преступную группу входили, в том числе, пять и «сберовских» менеджеров.
Схема, которую придумали банковские клерки, была незатейлива – зато успешно проведена в жизнь. Одна сотрудница решила разбогатеть и заманила обещаниями райской жизни еще четверых коллег.
Один из них, менеджер банка по обслуживанию выдал подельникам персональную информацию о наличии средств на счете клиента. После этого одна из участниц ОПГ, представившись VIP-клиентом – владелицей вклада, обратилась в отделение Сбербанка для оформления сберегательных сертификатов на 40 млн руб. И эти немалые деньги «клиентке» легко выдали – тем более, выдачей занимались два менеджера банка, состоявшие в «доле».
Спустя пять дней мошенники предъявили для обналичивания сберегательные сертификаты на сумму в 20 млн руб. в двух отделениях банка – деньги им выдала менеджер отделения, которая тоже участвовала в преступной схеме. И только тогда вдруг проснулась служба безопасности и обратилась в полицию.
На сегодня в отношении менеджеров и их подельников возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) – а это до 10 лет лишения свободы в перспективе.
Кстати, это отнюдь не первый случай, когда внутри Сбербанка его сотрудники воруют у своих клиентов. Если верить годовому отчету Сбербанка за прошлый год, то можно увидеть информацию о том, что службой безопасности только предотвращено случаев хищения средств со счетов клиентов на сумму в 600 млн. руб. А сколько случаев не сумели разглядеть до тех пор, пока деньги у клиента уже украдены?
Например, в июле 2015 года экс-сотрудник Сбербанка был приговорен к четырем годам колонии за хищение 5,6 млн руб. Клерк зачислял банковскую наличку на свои счета, а недостачу заменял муляжками и сдавал в кассу. И делал это вообще без проблем. «Безопасность» прозрела, когда сумма украденного приблизилась к шести миллионам.
Вообще, как показывает практика, даже самая сильная система защиты клиентских вкладов банка оказывается бессильна перед человеком, который работает в банке и знаком с системой защиты. «… какую бы системы защиты ни выстроил банк, человеческий фактор играет определяющую роль», – отмечает руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов.
Однако, существует расхожая, но все-таки истина – рыба гниет с головы. Как работать честно за одну зарплату рядовым сотрудникам, если воровство в банке везде, всюду и с самых верхов? И это можно оценивать даже по редким сообщениям, прорывающимися в прессу. А сколько утаивается ради корпоративных интересов и сохранения «лица»?
Просто вопиющий факт исчезновения 120 миллионов в рублях из 374 млн рублей, $140 млн и €2 млн находящегося под следствием полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, которые казначейство передало «сберу» на «доверительное хранение». Подозревают, что украсть деньги могли как сотрудники банка, так и следаки или полицейские. Поговаривают, что виновными могут оказаться все перечисленные – 120 миллионов вполне хватит на всех в случае сговора «группы лиц».
Грефу не до клиентов – он «клюет» в другом месте
Но своих клиентов в «сбере» грабят не только рядовые менеджеры – но и верхушка банка. Как Сбербанк и его дочерние структуры ведут в историях с коммерсантами-должниками, мы освещали не раз. Один из самых громких случаев последних лет – отъем многострадального «Павлоскгранита» у его бывшего владельца Сергея Пойманова, взявшего в долг, вовремя не отдавшего и теперь лишившегося не только своего детища, но возможно, и свободы.
В отличие от многих предыдущих жертв господина Грефа и К, Пойманов попытался что-то противопоставить всемогущему Сбербанку – но иск, поданный американцами обернулся для Пойманова камерой.
Узаконенное рейдерство с полным захватом чужого бизнеса специалисты называют одним из главных на сегодня направлений деятельности «самого народного» банка страны. Так характеризовали мы действия Сбербанка, вспоминая не только «Павлоскгранит», но и Шалву Чигринского, потерявшего свою Sibir Energy, Михаила Безелянского, попрощавшегося с сетью магазинов «Мосмарт», Виктора Макушина, выбравшего меньшее из двух зол (потерять промышленную группу МАИР или сесть в тюрьму) и решивший, что на Кипре безопасней, Сергея Мусатова, лишившегося и своего холдинга «Энергомаш» и свободы - причем, в этом случае по личному распоряжению Грефа, и еще много других отечественных коммерсантов, вовремя не расплатившихся по сбербанковским кредитам.
Экономический кризис 2008-2009 годов ударил по многим, но Сбербанку только помог – вчерашние кредиторы в один момент превратились в должников с наличием у них «вкусного» бизнеса. Отнимай – не хочу. И это вместо того, чтобы отечественному бизнесу помочь в трудный момент – Сбербанк это пока еще государственная структура.
По сути, кризис открыл «сберу» новое шикарное направление – коллекторское и порой такие действия «Сбербанка» заканчиваются настоящими трагедиями. Например, в Екатеринбурге предприниматель Олег Елкин, который своим бизнесом и имуществом вынужден был расплачиваться за компаньона Павла Неверова, потому что был поручителем по его кредиту, пытался встретиться с Германом Грефом и объяснить тому, что кредит в 300 миллионов рублей был попросту украден. Но все тщетно. Сбербанк даже сделки Елкина с сыном, которому он успел передать часть имущества, оспорил и аннулировал. И тогда предприниматель взял пистолет и убил своего компаньона. А потом застрелился сам. Вот до такого иногда доводит людей самый «народный» банк.Вообще, в России едва ли найдется человек, хотя раз не имевший с ведомством Грефа дела. Тем более, что на широкую ногу здесь поставлено ипотечное кредитование.
И это тоже «хлеб» для любого банка – тем более, не все заемщики оказываются способными платить по счетам. И пусть по закону единственное жилье, да еще при наличие детей, отберут едва ли, ипотечное, то есть, залоговое, уйдет легко. Даже если при этом оно фактически и будет единственным.
Но если там, где долг, все более-менее понятно, с участием «сбера» случаются такие идиотские истории, что волосы дыбом. Жительница Пермской области Лидия, в свое время взявшая в «сбере» ипотеку на 2 млн. руб, потом потратила очень много месяцев, чтобы доказать техническую ошибку банка, на пустом месте сделавшую из нее должника.
При том, что простому россиянину совсем не просто взять в Сбербанке выгодный кредит, сам банк раздает деньги налево и направо подозрительным компаниям, следы которых ведут в различные оффшоры.
Западные юристы говорят, что ситуация смахивает на банальный вывод денег из банка. А если кто-то скажет, что суммы-то для Грефов так себе – так ведь «глупых» траншей с легкой руки Германа Грефа было немало. Одни лишь полтора миллиарда долларов, выброшенные банком на приобретение инвесткомпании «Тройка-Диалог», превращенная в Sberbank CIB, чего стоит.
Видит предпринимателей аферистами
Но не в потере каких-то там миллиардов глава Сбербанка видит главное зло Малые предприниматели, которых в свое время Греф назвал потенциальными преступниками, вот кто главный враг государства. По его мнению, они создают бизнес лишь для того, чтобы «незаконно получить» и «незаконно отмыть»
И это при том, что уже не первый год президент страны Владимир Путин прилюдно выражает заботу о малом предпринимательстве. «Нужен значительный рост доли малого и среднего бизнеса в экономике, убежден глава государства».
И вот вроде как – первое лицо говорит, что «Государство в нынешних весьма непростых условиях делает ставку на малое и среднее предпринимательство», а глава Сбербанка Герман Греф фактически поставил малый бизнес вне закона, назвав его фабрикой по отмыванию доходов, полученных незаконным путем.
И при всем при этом экономический кризис больше всего как раз и ударил по малому и среднему бизнесу: спрос и реальные доходы населения падают, кредиты подорожали, арендные ставки выросли. А тут они еще мошенниками заделались с легкой руки господина Грефа.
В общем, Сбербанк гнет отечественный бизнес по полной программе – и в авангарде «гнета» у него как всегда боевая единица под именем «Сбербанк-Капитал», бессменно руководимой Ашотом Хачатурянцем. Эта структура при поддержке «массовки» силовиков всех рангов и званий, отбирает у владельцев их бизнес по всем правилам российского рейдерства. Историй, когда выданный «сбером» кредит становился западней для предпринимателей, просто масса. И о многих из них наша газета рассказывала.
Схема проста и отлажена. Превратить «хороший» долг в «плохой», а затем начать процедуру отчуждения активов в счет погашения кредита с подключением к процессу всех видов «артиллерии»: собственных ресурсов, власть имущих, правоохранительных структур, партнеров своих и партнеров жертвы, а иногда даже и ФСБ. Так что, у жертвы шансов сохранить бизнес почти не будет. Чаще всего в конце таких «артобстрелов» предпринимателей больше интересует – как сохранить свободу. Или хотя бы успеть сесть на самолет в сторону Европы или куда еще подальше от Родины.
Так что, Греф и его команда давно сделали из крупных бизнесменов (чей бизнес им интересен) преступников. А теперь вот еще «малых» предпринимателей объявили потенциальными мошенниками…
При этом сам Герман Греф не раз подозревался в разного рода махинациях, включая любовь к зарубежным счетам – особенно после того, как когда пару лет назад через своего «многостаночного» партнера Юрия Жукова принялся массово скупать уральские заводы. И все для того, чтобы потом передать новым хозяевам, скрывающимся под кипрскими и прочими оффшорами.
И спускает деньги на ветер
И при всей той непрозрачности и коррумпированности в деятельности главного банка страны и его жесткости к российским должникам, диву даешься и тому, насколько легко пускает он на ветер сотни миллионов евро на международной арене.
В свое время Сбербанк вкупе с ВТБ дал в долг почти полтора миллиарда евро хорватской компании Agrokor. Предполагалось, что с возвратом. Однако, Agrokor впал в «осадок», став почти банкротом, а правительство Хорватии, к которому Сбербанк обратился за гарантиями, решило спасать не зарубежных кредиторов компании, а местных поставщиков.
Куда глядели топ-менеджеры «сбера», выдавая хорватам один транш за другим, не ясно. Да, три-четыре года назад Agrokor был крупнейшей сетевой компанией на Балканах. Однако, уже позже выяснилось, что дела там шли плохо уже давно – а красивая отчетность составлялась исключительно для кредиторов.
Только вот многие зарубежные банки, которые тоже кредитовали Agrokor, верить этим отчетам перестали. И лишь наш Сбербанк, словно добрый дядюшка, все спонсировал умирающую компанию. И теперь из примерно 9,1 миллиардов евро общего долга хорватской фирмы 1,3 миллиарда приходится только на один «сбер».
Да, сейчас основные кредиторы вроде как одобрили условия урегулирования долга Agrokor. Часть кредитов спишется, другую часть обменяют на акции должника. Когда то, о чем договорились, воплотится в жизнь, Сбербанк получит в управление 39,2% акций хорватской торговой сети и станет ее крупнейшим акционером.
Только вот вопросы все равно остаются. Во-первых, совсем не ясно, насколько обозримы сроки выполнения этих условий – слишком уж там у Agrokor все непросто. Во-вторых, можно предположить, что Сбербанк получит в руки не часть бизнеса, а серьезный балласт, в который потом все время придется вкладываться – но уже не как кредитору, а как акционеру. Причем, основному. И без гарантии «выхлопа».
Ну, и третье – пожалуй, самое главное. Где логика, где здравый смысл людей, которые отвечают в Сбербанке за кредитную политику – людей, надо полагать умных, с образованием и немалым опытом? Или когда даешь в долг не свои деньги, а налогоплательщиков (или для кого то государственные) – тебе пофиг, вернут или их нет?
Тогда есть еще вопрос – только теперь задать его стоит главным лицам государства. Сбербанк – важнейший финансовый орган, через который, в том числе, формируется доверие населения к руководству страны, к его правительству, вообще к власти. Да и лично к президенту тоже.
А когда этот «важнейший орган» отбирает бизнес и имущество у предпринимателей, обирает ипотечников и через клерков опустошает счета своих клиентов, человек, простой россиянин начинает задумываться – в не с подачи ли власти так ведет себя государственный банк и стоит ли дальше этой власти доверять? Другими словами, Сбербанк делает все, чтобы подорвать доверие населения к действующему руководству страны.
А Греф вместо того что бы покаяться и уйти собирается (в который уже раз) приватизировать вверенное ему казенное финансовое учреждение. Если – отобрать у россиян государственный банк с госгарантиями. Вот тогда все претензии к своей работе можно будет отметать на корню. Мол, ребята, это частная лавочка и здесь свои правила. И, надо думать, главным «заправилами» там по-прежнему будут Греф и близкие к нему заинтересованы лица. Тогда с них вообще спроса не будет никакого. Хотя, такое ощущение, что никакого и сейчас…