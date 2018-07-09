Карты, деньги, три армянина
Столичное метро запустило программу лояльности для карты «Тройка», и теперь будет платить непонятным владельцам компании «Народная карта», отвечающей за проект, миллиард рублей в год
«Тройке» дали старт
В середине февраля этого года московский метрополитен заявлял о планах запустить программу лояльности, привязанную к карте «Тройка». Конкурс по выбору ее оператора предполагалось провести в марте – однако, предложения принять участие в будущей программе от компании «Народная карта» в торговые сети начали поступать еще в январе.
Более того: еще в декабре прошедшего года «Народная карта» запустила приложение «Город», регистрация в котором осуществлялась по карте «Тройка». То есть, конкурс еще где-то был там впереди – а работа по проекту уже шла своим чередом.
Гендиректор «Народной карты» Илья Королев тогда всех успокаивал – мол, это все не более чем «маркетинговая уловка», руководство метро уверяло, что у них вообще пока нет никаких отношений с «Народной картой – а все дружно утверждали, что заявленный ранее конкурс будет иметь место.
Конкурс, конечно, был – он состоялся 2 апреля. На него заявлялся единственный участник… «Народная карта». Она же в «упорной борьбе» с самой собой и одержала победу.
Что интересно, конкурс проводился на собственной торговой площадке метрополитена, представитель которого такой выбор обосновал популярностью площадки. Только вот статистика говорит об обратном – на начало 2018 года метрополитен провел более семисот аукционов, из которых только три – на «своем поле».
Официально о старте программы лояльности «Город» для владельцев «Тройки» мэрия Москвы объявила 25 июня, сразу обозначив, что при пополнении карты на сумму 250 рублей или больше участники программы получают бонусы в размере 3% от этой суммы – и эти бонусы можно будет использовать для оплаты не только поездок в метро, но и покупок у компаний-партнеров.
С одной стороны этих партнеров уже сейчас немало – 236. Но если приглядеться – это по большей части небольшие интернет-магазины или сайты розничных сетей. Крупных же розничных сетей среди партнеров раз-два и обчелся – аптеки «36,6» и «Горздрав», кофейни Coffee Bean, клиники «Медси». Ну, разве что еще в супермаркетах «Перекресток» и кофейнях «Шоколадница» участники программы «Город» могут получить скидки по отдельным акциям.
С помощью программы «Город» чиновники рассчитывают поднять заполнение чека до 230 рублей при нынешних полутора сотнях и сократить использование одноразовых билетов на 30–40% – якобы для того, чтобы сократить очереди у касс и издержки на одноразовые билеты.
Это все, что касаемо «земли», вернее, подземки и нас – простых смертных. Теперь – о более высоких материях.
У программы лояльности есть оператор, который курируя проект «Тройки», будет получать деньги от метрополитена. Некоторые специалисты уже подсчитали предположительный трафик – порядка миллиарда рублей в год.
Представители метро, правда, отрицали, что будут перечислять деньги оператору. В итоговом договоре указано, что ежемесячно метрополитен будет перечислять компании «денежные средства, равные сумме количества бонусов, начисленных пассажирам». Слово «пассажир» подразумевает всех людей, оплативших проезд. То есть, здесь можно понять так, что «Народная карта» будет получать 3% от любой суммы свыше 250 рублей, внесенных на карту «Тройка», – даже если человек, пополнивший карту, не является участником программы лояльности.
Несмотря на то, что мы не экономисты-плановики и сия информация особенно не афишируется, подсчитать будущий доход «Народной карты» оказалось не так уже и сложно. Простая статистика. В 2017 году в московском транспорте граждане совершили чуть более 3,1 миллиарда поездок. Если исходить из объявленной средней стоимости поездки в 36 рублей, общая выручка от пассажиров могла составить около 112 миллиардов рублей. По данным исследования «Рокетбанка», минимум 38% пассажиров пополняют свои билеты более чем на 200 рублей, а 15% — на суммы от 1700 до 2000 рублей.
В общем, если все сложить, выходит никак не менее полумиллиарда. Но скорее всего, все-таки ближе к миллиарду – а то и сверх него.
Кстати, это не первый случай, когда компания со стороны получает деньги за каждую поездку пассажира в московском транспорте. До недавних пор Мосгортранс выплачивал 3% за каждый поворот турникета в автобусах и троллейбусах структурам, владевшим патентом на изобретение «автоматизированной системы оплаты проезда». При этом просматривалась связь их владельцев с Сергеем Макаренко – московским транспортным чиновником времен Юрия Лужкова. По похожему патенту до 2011 года получал 3% за каждую поездку в метро бывший начальник метрополитена Дмитрий Гаев.
А кто получатель?
У операторов программы лояльности структура запутанная донельзя – а компаний с одинаковым названием «Народная карта» аж целых три. И все так или иначе оказались причастными к проекту лояльности.
Одна «карта» вела переговоры с будущими партнерами; она же потом и выиграла тот странный конкурс. Вторая была указана как владелец сайта карты «Город». Третью «Народную карту» ранее возглавлял директор первой.
Эти компании были связаны с группой бизнесменов армянского происхождения; в том числе – с семьей весьма известного во многих узких и не очень узких кругах Камо Авагумяна, владельца компании «Авилон», давнего партнера московского департамента транспорта и федеральных силовых ведомств. А счета «Народной карты» были открыты в «Фора-банке», входящем в принадлежащую миллиардеру Самвелу Карапетяну группу компаний «Ташир» – это один из крупнейших бенефициаров московского благоустройства последних лет.
Однако, после запуска программы «Город» представители Дептранса Москвы, как бы открещиваясь от «армянских друзей», заявили, что ее инициатором является Владимир Горбунов. Он и его отец владели «Народной картой», в итоге выигравшей конкурс метрополитена, до марта 2017 года. Сам Горбунов утверждал, что вложил в запуск программы «Город» 80 миллионов рублей и других инвесторов у проекта на данный момент нет.
При этом раньше Горбунов никогда не был замечен в сотрудничестве с правительством Москвы. Однако, глядя на другие его проекты, связь с чиновниками «златоглавой», в общем-то, найти можно. Например, некоторыми проектами, часть из которых являются резидентами «Сколково», он владеет через кипрскую компанию Payqr International Ltd.
Среди владельцев этой компании, помимо Горбунова, – еще один кипрский офшор, Elseno Investments Limited. Через другие свои активы Elseno Investments Limited связан с девелопером Вероникой Дворкиной – ее родственника Александра Дворкина связывали с компаниями, названий которых никто не помнит, но которые в свое время умудрились получить крупные подряды на вывоз мусора из двух округов столицы, а также хорошие участки для работы по программе «Моя улица». А это проекты, в которые, извините, чужие не заходят.
Правда, сам Владимир Горбунов говорил, что бенефициары Elseno Investments Limited не имеют никакого отношения к программе «Город». А тот факт, что владельцем сайта программы «Город» исходно была указана вторая «Народная карта», а не та, что является оператором программы, назвал незатейливо «технической ошибкой».
Он также сообщал, что пригласил в свой проект бывшего директора третьей «Народной карты» Илью Королева «как профессионала», имеющего опыт работы по схожим проектам.
Почему же, несмотря на это, департамент транспорта считает его оператором программы, если он не имеет никакого формального отношения к «Народной карте»? Горбунов аргументирует это так, что его загруженность «не позволяет в должной мере уделять внимание» каждому из проектов и «ради операционного удобства» он передал компанию своему «доверенному лицу и сотруднику» Ростаму Хумояну.
Хотя по состоянию на июнь 2018 года «Доверенный» Хумоян к компании тоже никаким боком не относится. Но зато и у него в свою очередь есть свое доверенное лицо - некая 40-летняя Наталья Старцева, раньше возглавлявшая компанию «Айс Фуд», торгующей замороженной рыбой. Никаких иных бизнес-заслуг, кроме оптовой торговли рыбой, за данной леди замечено не было. И вот теперь она де-юре глава компании, курирующей большой метрополитеновский проект.
Такая «матрешка» из цепочки «доверенных лиц» наводит на мысли о том, что некие граждане будут получать с метрополитена немалые деньги – но при этом останутся в тени.
«Народные карты» с армянским акцентом?
Теперь посмотрим, что представляют из себя все эти три «Народные карты».
Та самая первая «Народная карта», выигравшая тендер, зарегистрирована на трех человек: Армена Тавадяна, Севака Айрумяна и Александра Смбатяна. Все ребята серьезные, деловые во всех смыслах и очень-очень при связях.
К примеру, Смбатян по совместительству – советник вице-мэра столицы Натальи Сергуниной. Потенциальное участие советника вице-мэра Москвы в тендере на организацию системы лояльности для Московского метрополитена, как минимум, подозрительно. Возможно, потому и была создана вторая «Народная карта» – чтобы отвести подозрение и от итоговых получателей выгоды и от связи столичных чиновников с влиятельными армянских кланами?
Вторую «карту» возглавляет Илья Королев, а принадлежит она Ростаму Хумояну, который при этом является «доверенным лицом» Горбунова. Такое переплетение доверителей и доверенных лиц. Королев ранее также руководил третьей «Народной картой», которая раньше вообще называлась ООО «Московская таксомоторная компания». Это был проект другого ООО под названием «Солт», которое в свою очередь входит в холдинг «Авилон» Камо Авагумяна и Александра Варшавского. А здесь уже хитросплетение известных московских личностей армянской национальности.
Кстати, Камо Авагумян тоже известен своими связями. Он является официальным представителем Генпрокуратуры Армении в России с 2008 года и с тех пор его сотрудничество с российским генпрокурором Юрием Чайкой давно переросло в дружбу и бизнес-партнерство.
Например, Авагумяна связывают с кипрским офшором Amiensa Holdings, который владеет 21.25% греческого отеля Pomegranate Wellness Spa. По чистой случайности его партнеры по этому отелю – сын Юрия Чайки Артем и бывшая супруга замгенпрокурора Ольга Лопатина. У них точно такие же доли.
Кстати, с заместителем Чайки Сааком Карапетяном Авагумян тоже дружит. Его дочке Диане Авагумян и Варшавский помогали провернуть сделку по векселю с несчастным «Пробизнесбанком».
Сделка могла пройти незамеченной для посторонних глаз – однако, когда банк лишился лицензии, предприимчивые владельцы «Авилона» решили вернуть деньги через суд. Тут-то их финансовая связь с дочерью Карапетяна и вышла, как тот сор из избы.
Кстати, как раз добиваясь возврата денег от владельцев «Пробизнесбанка» Варшавский как-то случайно обмолвился, что деньги требуют от него «сверху». Сверху Варшавского и его армянского друга – только Генеральная прокуратура.
В любом случае, бизнес армянских кланов и связанных с ними бизнесменов и чиновников, весьма процветает. Столько средств, сколько Авагумян и Варшавский выкачали из бюджетов всех уровней, не удавалось еще, пожалуй, никому.
Например, тот же «Солт» получал финансирование от правительства Москвы на обслуживание таксопарка, «Альфа грант» и «Рико» среднего сына Камо Авагумяна Карена как-то отхватил 3,12 млрд рублей на маршрутные перевозки, «МКМ-Логистик», ранее принадлежавшая его младшему сыну Гамлету получил 40 млрд рублей на вывоз мусора по долгосрочному контракту…
Ну, и, конечно, куда без вливаний из федерального бюджета? Тот же «Авилон» поставлял автомобили люкс-класса российским силовым ведомствам: только контракт с СКР достиг 700 млн рублей. С МВД в совокупности было заключено контрактов на 5 млрд рублей, с «Транспортным комбинатом «Россия», поставляющим автомобили Управделами президента – почти на 3 млрд рублей. Вкусные темы, согласитесь?
Партнерство с российскими ведомствами дошло до того, что не так давно «Авилон» объявлял о том, что будет заниматься люксовыми яхтами. Кого Варшавский с Авагумяном будут на них катать? Ну, уж точно не нас в вами – просты смертных…
Кстати, сейчас, по разговорам, ООО «Солт» стоит на грани ликвидации, перед этим заключив договор с «Ростехом» на 851 млн. рублей на поставку структуре Сергея Чемезова люксовых автомобилей. И здесь возникает вопрос – а куда делись эти 851 миллион от госкомпании и не спецом ли заключался этот контракт, чтобы потом эти сотни миллионов увести в никуда?
Злые языки так и утверждают – деньги просто вывели, перекинув их со счетов своей фирмы на другие счета, с тех еще дальше – ну, и так далее по обычной схеме. Вот и теперь, глядя на неочевидную, но все-таки связь вышеперечисленных господ с проектом «Город», деньги с него так же смогут вывести в неизвестном «оффшорном» направлении. Конечно, не без помощи московских властей – в лице того же руководителя Дептранса господина Ликсутова. И пока россияне будут пополнять эту самую карту лояльности, одновременно думая о том, остались ли что-то на хлеб – Авагумяны и К, вполне может быть, будут наживаться даже на их проезде.
Билет для себя и штраф для друга
Кстати, когда стартовала эта самая «Тройка», сразу начинают выясняться некоторые занимательные подробности. Например, московский метрополитен штрафует за заботу о друзьях. Наказание в 1 000 рублей грозит всякому, кого пройдёт через турникет московского метро не по своей карте. Речь идёт именно о ситуации, когда один человек платит за другого. Это положение правил указанно на официальном сайте Мосгортранса.
А теперь представьте элементарную ситуацию: вы гуляете с девушкой или другом, заходите в метро, прикладываете свою карту к сканеру турникета, пропускаете её или его вперед и... этот человек оказывается нарушителем согласно правилу «подземки».
И главное, штраф налагается не на того, кто пропустил пассажира по своей карте, а на того, кто прошел. То есть, проявил себя кавалером или просто помог другу – подставил ее или его на «штуку». Для студентов (у которых много друзей/подруг), кстати, эта сумма может оказаться весьма чувствительным ударом по карману.
Хотя никак не могу взять в толк, зачем это сделано. Человек, покупающий «Тройку», оптом приобретает поездки на общественном транспорте и метрополитену. Поэтому метрополитеновцам должно быть глубоко без разницы – кто и как часто эти поездки реализует. Метро уже свои деньги получило.
Возможно, московские транспортники пытаются таким образом бороться с людьми, которые подходят к пассажирам у касс и предлагают провести их за полную цену по льготной карте и таким образом зарабатывают. Но это и вовсе глупость. И в этом случае метрополитен свое получает сполна. Хотя, о чем это мы? Разве все законы в нашей стране можно объяснить с позиции логики и здравого смысла? Еще меньше законов, направленных для облегчения жизни простым россиянам. Зато лазеек для власть имущих в них – вагон и тележка.
Потому и конкурсы проводят в «одно рыло», и госзаказы уходят только своим и миллиарды из бюджета попадают туда, куда было оговорено заранее. Зачем рисковать и брать взятки, если можно придумывать «законы» для себя, а потом согласно им, крутить схему «государство-бизнес» – и вполне себе легально зарабатывать неимоверные деньги?
Такое ощущение, что проект карты лояльности – один из таких сюжетов, и не более того… Мы, поддавшись «гипнозу лояльности», начинаем кидать на карту 300-400 рублей вместо привычных ста – ста пятидесяти, и некие граждане, придумавшие этот «ход конем», начинают на продаже этого фактически воздуха зарабатывать. А столичный метрополитен, выполняющий весь объем затрат по перевозкам и их обслуживанию, будет просто эти деньги с нас собирать и потом передавать на сторону. А уж все вышеперечисленные граждане найдут, как их после поделить. Как говорится, каждому по делам его, вкладам в общее дело и… связям со столичным чиновниками. В Москве – это один из основных алгоритмов успеха в бизнесе.