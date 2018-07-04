Компания «Натали турс» объявила об аннулировании всех своих путевок
Один из крупнейших в России туристических операторов «Натали турс» объявил об аннулировании всех ранее подтвержденных путевок. При этом в компании заверили, что пока не приостанавливают полностью свою деятельность
Один из крупнейших в России туристических операторов «Натали турс» объявил об аннулировании всех ранее подтвержденных путевок. При этом в компании заверили, что пока не приостанавливают полностью свою деятельность. В Ростуризме в свою очередь заявили, что держат ситуацию вокруг «Натали турс» под контролем.
Руководитель «Натали Турс» Владимир Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что «из-за негативной информации» оператор уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами. Принимающие компании «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания».
«Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», - заявил глава «Натали Турс».
Одновременно с этим Владимир Воробьев заверил, что оператор пока не приостанавливает работу. Сейчас компания решает вопрос о возврате денежных средств клиентам, купившим туры.
Решение о дальнейшей судьбе компании должно быть принято в среду, 4 июля.
Напомним, ранее «Натали турс» сообщила об отмене своей чартерной программы в связи с финансовыми сложностями, которые возникли, в том числе, и по причине недозагруженности чартерных рейсов. Следом появилась информация о проблемах с заселением клиентов «Натали турс» на различных иностранных курортах. Оператор не погасил долги перед принимающими компаниями, а те не смогли оплатить проживание туристов в гостиницах.
В «Натали Турс» сообщили, что оператор самостоятельно будет производить возврат денежных средств туристам. Обращаться в страховую компанию туристы смогут в случае, если туроператор сообщит о невозможности выполнять свои обязательства перед туристами – как по организации туров, так и по выплате компенсаций.
В Ростуризме РИА Новости заявили, что в курсе проблем «Натали турс» и заверили, что держат ситуацию на контроле.