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04 июля 08:02

Один из старейших российских туроператоров сообщил о прекращении работы

DSBW Tours объявил о прекращении своей деятельности. Эта компания начала работу еще в 1991 году, однако сейчас она не в состоянии исполнять свои обязательства перед клиентами и банком

Один из старейших российских туристических операторов DSBW Tours объявил о прекращении своей деятельности. Эта компания начала работу еще в 1991 году, однако сейчас она не в состоянии исполнять свои обязательства перед клиентами и банком.

Собственник DSBW Tours Карен Гончаров сообщил в Facebook, что обязательства туроператора застрахованы в компаниях «Инвест-Страх» и СК «Орбита» на общую сумму 100 млн рублей. В компании заверили своих клиентов, что этой суммы хватит на выплату компенсации за неоказанные услуги, сообщает «КоммерсантЪ».

Российский союз туриндустрии (РСТ) оценивает число пострадавших туристов в 1,2 тысячи человек.

Напомним, ранее о финансовых трудностях сообщил один из крупнейших туроператоров России «Натали турс». Компания отменила чартерные рейсы по нескольким направлениям, а некоторые иностранные партнеры «Натали турс» сообщили о прекращении сотрудничества с оператором из-за его долгов.

Финансовые проблемы «Натали турс» уже сказались и на туристах. Россияне жалуются на проблемы с заселением в отелях Турции, Испании, Китая и Кубы. Отельеры просят туристов оплатить проживание повторно.

В середине июня приостановил работу еще один туроператор  - Polar Tour. При этом данная компания не состоит в реестре туроператоров и реестре турагентов.

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