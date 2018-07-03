В Сбербанке выявили преступную группу, укравшую деньги со счета VIP-клиента
Правоохранительные органы раскрыли преступную схему хищения денег у VIP-клиента Сбербанка. В систематической краже денег со счетов участвовали пять сотрудников кредитно-финансовой организации
Правоохранительные органы раскрыли преступную схему хищения денег у VIP-клиента Сбербанка. В систематической краже денег со счетов участвовали пять сотрудников кредитно-финансовой организации. Похищенные средства обналичивались через сберегательные сертификаты.
Всего в осуществлении преступной схемы участвовали 9 человек. Из них пять человек – это сотрудники Сбербанка, в том числе менеджеры по работе в VIP-клиентами. Сейчас все они задержаны. Операции по задержанию подозреваемых проводились в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Согласно материалам следствия, участники преступной схемы перевели 707 тысяч долларов с личного счета VIP-клиентки Сбербанка в сберегательные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей. затем злоумышленники предъявили сертификаты к обналичиванию в двух отделениях Сбербанка в северной столице, сообщает РБК.
Следователи установили, что организатором мошеннической схемы является сотрудница Сбербанка, которая привлекла к преступлению еще четырех менеджеров за вознаграждение.
Факт кражи крупной суммы со счета VIP-клиента был выявлен в ходе внутренней проверки. Затем служба безопасности банка обратилась в следственные органы.
В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Один задержанный находится под стражей, остальных отпустили под подписку о невыезде.
В пресс-службе Сбербанка заявили, что подозреваемые были оперативно уволены с работы, а пострадавшей VIP-клиентке вернули похищенные деньги.