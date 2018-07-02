Туроператоры начали отменять чартерные рейсы из-за финансовых проблем
Туроператор «Аврора БГ» вслед за компанией «Натали Турс» объявил о сокращении своей чартерной программы. В компании такое решение объяснили изменением стоимости авиаперевозок в сторону увеличения
Туроператор «Аврора БГ» вслед за компанией «Натали Турс» объявил о сокращении своей чартерной программы. В компании такое решение объяснили изменением стоимости авиаперевозок в сторону увеличения. Представитель «Авроры БГ» сообщил, что сократит число чартерных рейсов на курорты Болгарии и Черногории с вылетом из Санкт-Петербурга.
Решение сократить чартерную программу по Болгарии в «Авроре БГ» объяснили «существенным изменением стоимости чартерной перевозки на Болгарию, которая привела к низким финансовым показателям этого направления», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По какой причине были сокращены чартеры на курорты Черногории, не сообщается.
В компании «Аврора БГ» пообещали вывезти всех своих клиентов, которые сейчас находятся за границей, а также выполнить обязательства по всем своим программам, предусматривающим организацию детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии и Черногории.
Ранее туроператор «Натали турс» (один из крупнейших в России) сообщил об отмене своих чартерных программ с целью сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию в компании. Стоит отметить, что чартерными перелетами каждую неделю пользовались около 700 человек.
Президент группы компаний «Натали Турс» Владимир Воробьев в беседе с РБК заявил, что клиенты, чьи рейсы были отменены, могут обратиться за возмещением ущерба к туроператору или в турагентства, в которых они приобретали путевки.
Директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблемы «Натали Турс» стали «сюрпризом на рынке».
В свою очередь АТОР опубликовала на своем сайте инструкцию для туристов по возврату денег за отмененный чартерный рейс. Туристам необходимо написать заявление на возврат средств «в связи с неисполнением туроператором обязательств и невозможности воспользоваться оплаченным туром» и передать его по месту покупки путевки. Возврат денежных средств будет производиться на расчетный счет турагента, который в дальнейшем осуществит возврат клиенту.
Если туроператор откажется производить возврат в установленном порядке, то клиент имеет право обратиться в суд. Компенсацию за моральный вред также нужно требовать через суд.