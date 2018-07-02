Меню
Бизнес
Борьба с онкологией позволяет болеть дорого, но умирать быстро
Бизнес
02 июля 07:10

Туроператоры начали отменять чартерные рейсы из-за финансовых проблем

Туроператор «Аврора БГ» вслед за компанией «Натали Турс» объявил о сокращении своей чартерной программы. В компании такое решение объяснили изменением стоимости авиаперевозок в сторону увеличения

Фото: m24.ru

Туроператор «Аврора БГ» вслед за компанией «Натали Турс» объявил о сокращении своей чартерной программы. В компании такое решение объяснили изменением стоимости авиаперевозок в сторону увеличения. Представитель «Авроры БГ» сообщил, что сократит число чартерных рейсов на курорты Болгарии и Черногории с вылетом из Санкт-Петербурга.

Решение сократить чартерную программу по Болгарии в «Авроре БГ» объяснили «существенным изменением стоимости чартерной перевозки на Болгарию, которая привела к низким финансовым показателям этого направления», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По какой причине были сокращены чартеры на курорты Черногории, не сообщается.

В компании «Аврора БГ» пообещали вывезти всех своих клиентов, которые сейчас находятся за границей, а также выполнить обязательства по всем своим программам, предусматривающим организацию детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии и Черногории.

Ранее туроператор «Натали турс» (один из крупнейших в России) сообщил об отмене своих чартерных программ с целью сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию в компании. Стоит отметить, что чартерными перелетами каждую неделю пользовались около 700 человек.

Президент группы компаний «Натали Турс» Владимир Воробьев в беседе с РБК заявил, что клиенты, чьи рейсы были отменены, могут обратиться за возмещением ущерба к туроператору или в турагентства,  в которых они приобретали путевки.

Директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблемы «Натали Турс» стали «сюрпризом на рынке».

В свою очередь АТОР опубликовала на своем сайте инструкцию для туристов по возврату денег за отмененный чартерный рейс. Туристам необходимо написать заявление на возврат средств «в связи с неисполнением туроператором обязательств и невозможности воспользоваться оплаченным туром» и передать его по месту покупки путевки. Возврат денежных средств будет производиться на расчетный счет турагента, который в дальнейшем осуществит возврат клиенту.

Если туроператор откажется производить возврат в установленном порядке, то клиент имеет право обратиться в суд. Компенсацию за моральный вред также нужно требовать через суд.

Материалы по теме
Авиабилеты из России за границу подорожали к июлю на 14%
Власти Крыма предложили организовать туристические круизы в Сирию
Клиенты «Натали-Турс» сообщили о проблемах с заселением в отели Турции и Китая
Сейчас на главной
Горячие новости
Протестное воскресенье
В минувшие выходные во многих российских городах прошли акции протеста против решения правительства повысить пенсионный возраст. Большая часть митингов была разрешена с властями, однако в некоторых городах прошли и несанкционированные акции
Горячие новости
Чувашские полицейские остановили автобусы с бразильскими болельщиками и всех обыскали
Правозащитник Владислав Юсупов сообщил в Facebook, что болельщиков высадили из автобусов, после чего полицейские переписали их данные и обыскали.
Горячие новости
Авиабилеты из России за границу подорожали к июлю на 14%
Авиаперелеты из России по зарубежным направлениям подорожали. В сервисе OneTwoTrip отметили, что внутренние перелеты подорожали меньше заграничных, несмотря на проведение в России Чемпионата мира по футболу.
Авторская колонка
Вышибить, перешибить, сломить!
Имя Сергея Митрохина сегодня на слуху и я уже не совсем понимаю, кто и кому наносит репутационный вред. Быть может я вообще плохо разбираюсь в политике, но как мне кажется, все в этой жизни решается иначе. В конце концов, какова жизнь, такова и политика.
Дижур Николай
Горячие новости
Сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата
Сборная России по футболу вышла в четвертьфинал домашнего Чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова одержала победу над Испанией. Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти
Горячие новости
Воскресенье день тяжелый
Так, с сегодняшнего дня сотовые операторы и интернет-провайдеры должны начать исполнять так называемый «закон Яровой» о хранении данных. Операторы связи и распространители информации обязаны хранить данные о звонках и переписке абонентов
Горячие новости
Дело врачей
В Следственном комитете России будет создана специальная группа по расследованию уголовных дел, возбужденных в отношении медицинских работников. Соответствующее распоряжение сделал глава ведомства Александр Бастрыкин
Горячие новости
Дождь в России тоже платный
Жители города Кунгур Пермского края обнаружили в своих квитанциях за жилищно-коммунальные услуги плату за сточные воды, в которые входит в том числе дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы
Горячие новости
Было ваше, стало наше
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин больше не значится владельцем трех гектаров земли в элитной деревне Жуковка Барвихинского района Московской области. Согласно базе данных Росреестра, теперь хозяином этой земли является «Российская Федерация»
Горячие новости
Главу Федерации независимых профсоюзов впервые за 25 лет не пригласили на заседание правительства
Председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова не пригласили на заседание правительства. Это произошло впервые за последние 25 лет
Горячие новости
Очевидное нецелевое расходование бюджетных средств
Жители Московской области готовят обращение в Счетную палату, Генпрокуратуру и СКР с требованием проверить законность соглашения о строительстве новой платной автодороги
Горячие новости
В России с 1 июля по традиции вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Рост составит 4-6%
Ранее Министерство строительства и ЖКХ рекомендовало региональным властям при повышении «коммуналки» ориентироваться на социально-экономическую ситуацию
Горячие новости
«Поехать домой, поесть шашлыка и окрошки»
Младший брат оппозиционера Алексея Навального утром в пятницу, 29 июня, вышел на свободу. Он провел в колонии 3,5 года по делу «Ив Роше». Алексей Навальный тогда был приговорен к условному сроку
Горячие новости
Московские власти потратят на мэрские выборы более полмиллиарда рублей
Подготовка и проведение выборов мэра Москвы обойдется городскому бюджету в 572 млн рублей. Именно в такую сумму оценил расходы Мосгоризбирком. Мэрские выборы 2018 года будут в 1,3 раза дороже избирательной кампании 2013 года
Горячие новости
Московские власти ограничили доступ к неофициальной фан-зоне на Никольской улице
Московские власти решили закрыть доступ для иностранных и российских болельщиков на Никольскую улицу, которая с начала чемпионата мира по футболу стала местом их сбора. В четверг, 28 июня, сотрудники полиции установили на подходах к улице рамки металлоискателей
Горячие новости
Франция сняла обвинения с Сулеймана Керимова
Прокуратура Франции сняла обвинения в уклонении от уплаты налога на элитную недвижимость с российского сенатора Сулеймана Керимова. В скором времени сенатор сможет вернуться в Россию
Автодор
«Автодор» – дорога в тупик ценой в триллионы
За увлекательными играми футбольного мундиаля многое ушло на второй план. А ведь наступило лето, россияне тысячами рванули на своих машинах на дальние дачи, в путешествия и поближе к морям, рассчитывая на увлекательное приключение. И приключения не заставили себя ждать …
Горячие новости
Экс-главу Дагестана допросят по делу бывших чиновников правительства республики
Следственный комитет планирует допросить в качестве свидетеля бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова по делу бывших республиканских министров, которых обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере