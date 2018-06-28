Прокуратура Франции сняла обвинения с сенатора Сулеймана Керимова
Прокуратура Франции сняла обвинения в уклонении от уплаты налога на элитную недвижимость с российского сенатора Сулеймана Керимова. В скором времени сенатор сможет вернуться в Россию
Прокуратура Франции сняла обвинения в уклонении от уплаты налога на элитную недвижимость с российского сенатора Сулеймана Керимова. В скором времени сенатор сможет вернуться в Россию.
«С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог», — сообщил источник «Интерфакса».
Напомним, миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в Ницце осенью 2017 года по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на дорогостоящую недвижимость на Лазурном берегу. По версии французской прокуратуры, сумма ввезенных сенатором средств составляла от 500 до 700 млн евро.
Керимова отпустили под залог в размере 5 млн евро, но несколько раз разрешили посетить Россию, чтобы навестить семью.