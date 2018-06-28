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Бизнес
28 июня 18:59

Прокуратура Франции сняла обвинения с сенатора Сулеймана Керимова

Прокуратура Франции сняла обвинения в уклонении от уплаты налога на элитную недвижимость с российского сенатора Сулеймана Керимова. В скором времени сенатор сможет вернуться в Россию

Фото: kavkazr.com

Прокуратура Франции сняла обвинения в уклонении от уплаты налога на элитную недвижимость с российского сенатора Сулеймана Керимова. В скором времени сенатор сможет вернуться в Россию.

«С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог», — сообщил источник «Интерфакса».

Напомним, миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в Ницце осенью 2017 года по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на дорогостоящую недвижимость на Лазурном берегу. По версии французской прокуратуры, сумма ввезенных сенатором средств составляла от 500 до 700 млн евро.

Керимова отпустили под залог в размере 5 млн евро, но несколько раз разрешили посетить Россию, чтобы навестить семью.

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