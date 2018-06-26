Совладелец компании-подрядчика «РЖД» построил особняк на земле лесного фонда
Один из владельцев компании «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев построил имение на 800 кв.м. в элитном поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе Московской области. При этом половина земли, на которой стоит дом бизнесмена, относится к землям лесного фонда
Один из владельцев компании «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев построил имение на 800 кв.м. в элитном поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе Московской области. При этом половина земли, на которой стоит дом бизнесмена, относится к землям лесного фонда и застройка там запрещена.
Андрей Бокарев является совладельцем «Трансмашхолдинга» и Уральской горно-металлургической компании (УГМК). «Трансмашхолдинг» - крупнейший поставщик вагонов для госкомпании «Российские железные дороги». Компания входит в «Метровагонмаш», который в свою очередь поставляет вагоны для московского метрополитена.
Телеканал «Дождь» выяснил, что «король госзаказов» Андрей Бокарев взял в аренду участок земли площадью 2,4 га в элитном поселке Горки-2. На участке построены несколько домов, большой открытый бассейн и декоративный пруд. Всего в двух-трех километрах от поселка Горки-2 располагаются официальные резиденции премьер-министра Дмитрий Медведева и президента Владимира Путина.
Примерно половина участка г-на Бокарева находится в собственности государства и относится к землям лесного фонда. Это означает, что капитальная застройка на земле категорически запрещена. На землях лесного фонда можно строить только временные сооружения, но особняк бизнесмена под эту категорию не подходит.
Эксперт экологической организации «Гринпис» Михаил Крейдлин отметил, что по закону дом «короля госзаказа» подлежит сносу. Примечательно, что когда дело касается «простых людей», суды всегда принимают решения о сносе построек на землях лесного фонда.
«Дождь» направил запросы представителям Андрея Бокарева и в Комитет лесного хозяйства Московской области по поводу строительства дома на земле лесного фонда, однако ответов пока не последовало.