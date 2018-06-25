Москва – невкусная «конфета» в красивой «обертке»
К футбольному мундиалю Москва предстала во всем блеске и красоте, совсем забыв о том, что иностранные фанаты – это простые люди, которым не нужны свежие ремонты зданий, фешенебельные рестораны и поездки на такси ценой в автомобиль
Дорогая еда для дорогих гостей
Спору нет, российская столица хорошеет год из года. А уж если подготовка к большому международному событию, такому, как чемпионат мира по футболу, то тут уж власти из кожи вон вылезли, чтобы представить златоглавую «городом мечты».
Однако, чиновники подзабыли, что подавляющая часть иностранных болельщиков (особенно из третьих стран) – это совсем не бизнесмены, привыкшие к дорогим ресторанам и пятизвездочным отелям. Это простые служащие, рабочие, клерки, которые на поездку в Россию копили долго и упорно – и все для того, чтобы попасть на матчи любимой сборной.
Конечно, не единым футболом жив турнир. Если уж вырвались люди сюда – так и погулять стоит вволю. Но погулять – это не значит шиковать. Как ни странно, жители многих, даже более зажиточных стран, чем Россия, денежкам любят счет. Поэтому работники некоторых, например, московских гостиниц были искренне удивлены тому, что их постояльцы предпочитают кушать не и в их гостиничных кафе и ресторанах.
Ходить обедать или ужинать в ресторан отеля, в котором живешь – это значит, надолго денег не хватит. Вот и потянулись иностранцы по Москве не только гулять – но искать обычные столовки и магазинчики с едой. Вот наткнулся даже на пост в соцсетях, как мексиканцы, живущие в гостинице «Ярославская», просили местного прохожего подсказать им, где можно недорого покушать.
Когда москвич сказал мексиканцам, что у них в гостинице есть свое кафе – те сделали такие лица… Наверное, уже сходили туда и глянули на цены.
Конечно, есть разного рода путеводители по Москве, в том числе и в интернете – где, к примеру, в каком-нибудь «топ» мест столицы можно выбрать, где якобы спокойно покушаешь за 200 рублей. И даже прилагаются названия кафе, адреса, цены, меню…
Но потом читаешь комментарии и быстренько спускаешься с небес на землю.
«За 200 рублей фиг вы там поедите…». «Цена одного хачапури – 220 рублей, это цена незнамо какой недели – а сейчас цены другие, но главное человека сюда заманить».
И такие хитрости часто вводят в заблуждение даже самих москвичей, решивших, к примеру, выбраться семьей в свет – но так, чтобы потом не сидеть месяц на хлебе и воде. Что говорить об иностранцах, города не знающих?
А тут еще российские рестораны повысили цены для иностранных болельщиков в два раза, подготовив для зарубежных гостей отдельное меню с ценами в два раза выше обычных.
Телеведущий Станислав Натанзон сообщал в Facebook, что в московском кафе около стадиона «Лужники» сделали два меню – на русском языке и на английском. Причем в английском меню цены оказались в два раза выше, чем в меню для русскоговорящих.
Телеграм-канал «Открытые медиа» в свою очередь также сообщил, что в московском ресторане «Генацвале на Спортивной» появилось второе меню, цены в котором в два раза выше.
Вымирающая ресторация
Желание нажиться на иностранцах, к сожалению, не только просто само по себе рваческое – но и вынужденное дело. Рестораны в обычное время едва выживают из-за безумной аренды и налогов, в которые включены нескончаемые согласования, поборы, сборы, лицензии … А тут чемпионат – такой случай если не заработать, так хоть что-то отбить часть вложенного…
Винить людей не в чем. То что происходит – это следствие того, как выживает ресторанный бизнес. Причина – политика властей в программе общепита, поддержки бизнеса… Фактически, собянинское правительство бросило рестораторов на произвол судьбы.
Самая большая проблема для Москвы – это высочайшая аренда. Плюс к этому – непрозрачное законодательство, которое не дает рестораторам передавать свой бизнес по наследству. Плюс быстро меняющиеся законы. Может сложиться так, что у ресторатора, вложившего огромные средства в свое дело, просто отберут помещение.
А ведь еще и импортные продукты, санкции, платные парковки в центре, да и россияне начали экономить в первую очередь на общепите. Раньше их количество увеличивалось от месяца к месяцу достаточно быстрыми темпами. А теперь закрываются и люксовые концепции, и скромные гастропабы. Под ударом оказались все форматы – суши-бары и пиццерии, восточные рестораны и кафе русской кухни.
Проблемы рестораторов находят подтверждение и в официальной статистике: в октябре 2014 года Росстат впервые с февраля 2010-го зафиксировал сокращение совокупной выручки отрасли – на 1,7%, до 109,8 млрд руб. При этом сами московские рестораторы называли данные Росстата не отражающими реальную картину на рынке общепита в Москве: снижение выручки компаний в указанный период составило от 5 до 30%. Директор RestCon Андрей Петраков оценивал среднее падение доходов в 10%.
В исследовании Sberbank CIB, посвященном потребительским настроениям среднего класса в России, аналитики отметили один из главных трендов – чувствительность к цене и пессимистичный настрой. Доля представителей среднего класса, которые стали экономить на еде, выросла до 60%.
Левада-Центр также сообщал, что 79% населения считают, что Россия вступила в экономический кризис, из-за этого 37% опрошенных решили экономить на еде, 22% – сократить затраты на развлечение, отдых или вообще отказаться от них.
Россияне начали экономить даже на святая святых – на развлечениях в предновогоднее время и новогодние каникулы, когда традиционно кафе и рестораны зарабатывают в несколько раз больше обычной месячной выручки.
Ну, а те рестораны, которых не «убил» кризис и обнищание населения, ждут другие подводные камни – с легкой руки правительства Москвы. Вот, к примеру, центральные улицы столицы превратили в пешеходные. Теперь в кафе и рестораны больше заглядывают, проходя мимо.
На этот «положительный» эффект среагировали не только рестораторы, но и арендодатели – поэтому средняя стоимость аренды в центре Москвы за прошлый года выросла на 10-20%. И это реально многих подкосило.
Тем более, благодаря «пешим» клиентам стал меняться и статус увеселительных заведений – вместо дорогих мест отдыха в обиход вошли доступные кафе и сетевые торговые точки. Дорогой клиент пешком не ходит. Так что, приходится брать количеством клиентов попроще. И все равно выживают не все.
Специалисты рассказывают о том, что начинающего ресторатора ждет масса подводных камней, о существовании которых он даже не догадывается. Начиная от коммунальных услуг и интернета, которые, как оказывается, рассчитываются совсем не так, как просчитывалось в расходах в бизнес-плане, и поваров и официантов, которые без пригляда и должной оплаты могут работать спустя рукава – до постоянно меняющихся правил игры в ресторанном бизнесе, в котором нельзя быть уверенным ни в чем.
Взять те же акцизы на алкоголь – если что-то меняется, чаще всего в сторону увеличения, это бьет в первую очередь по ресторану, который обычно торгует едой практически по себестоимости и зарабатывает только на алкоголе. Здесь же и пресловутые продовольственные санкции – у этих брать нельзя, те сами не поставляют, а новые поставщики – это всегда другой продукт, другие отношения, которые еще надо наладить, другие цены, в конце концов.
А ведь есть еще проверки различных госорганов, где инспектор одним росчерком пера может поставить крест на бизнесе. При этом текучка кадров в госорганах отражается в первую очередь на тех, кого они проверяют. Например, пожарный инспектор провел проверку, предписал поменять какие-то вещи – ресторан это выполняет. А инспектор вдруг сменяется, а у его преемника уже совсем другой взгляд на недостатки.
В итоге, даже с горем пополам справляясь со всем этим, ресторатор, в конце концов, начинает задумываться – а стоит оно вообще всех этих сил, времени и нервов? И видит, что есть другие направления, где и прибыли побольше и спишь спокойней. Вешает на ресторан замок и идет… шить халаты или продавать хозтовары оптом.
«Описанные» стены, «элитные» хостелы и моя твоя не понимаю
Еще несколько направлений, не имеющих отношения к футболу, но имеющие отношение к приему большого количества гостей, оказались фактически проваленными.
Унять рвачей-таксистов так и не удалось. Одна за другой появляются новости, в которых с интуристов «извозчики» просят просто нереальные «бабки» – при этом в случае отказа, блокируют двери пассажирам – то есть, вообще ничего не боятся. В одном случае за иностранных пассажиров даже вступился простой россиянин, вступивший с таксистом в рукопашную и заставивший наглецы ретироваться. А где власти, правоохранители?
Наличие этой проблемы подтверждает болельщик из Исландии:
«В Россию я приехал два дня назад с другом. Мы шли за толпой и очутились на Никольской, изначально просто искали продуктовый. Москва – прекрасный город. Но меня удивила цена на такси. Когда мы вышли из аэропорта и доехали до дома, нам озвучили сумму – 50 тысяч рублей. Разве это нормально? Потом нам рассказали про реальную стоимость – и мы расстроились…».
А это еще один камень в огород столичного Департамента транспорта под руководством господина Ликсутова, который чего только в Москве не сделал. И этого не сделал и того не сделал… Вот и порядок в перевозках такси так и не наладил.
В итоге, за рулем таксомоторов сидят гости из стран ближнего зарубежья, не знающие Москву, работающие сутками и спящие за рулем. Напомним, 16 июня водитель такси, который является уроженцем Киргизии, потерял управление и выехал на тротуар, по которому шли люди. В результате происшествия пострадали 8 человек, в том числе футбольные болельщики из Мексики. На допросе водитель заявил, что заснул за рулем и непроизвольно нажал педаль газа. По его словам, за последние сутки он спал всего три часа, а за рулем до ДТП пребывал на протяжении 20 часов.
Некоторые из чиновников сравнили этот случай с терактом – однако, все-таки здесь показательная история того, как таксистский бизнес пущен в столице на самотек.
Настолько самотек, что порой таксисты, чувствуя безнаказанность, переходят границы не только алчности – но и вообще всему человеческому, становясь грабителями, насильниками и даже убийцами.
Уснувшего в салоне 20-летнего Влада, сына модного дизайнера Алисы Толкачевой, таксист выкинул из автомобиля, предварительно облегчив его карманы на 40 тысяч рублей.
Так же уснувшую 24-летнюю пассажирку московский таксист с характерным южным акцентом по дороге изнасиловал, а потом еще потребовал оплатить проезд.
А осенью прошлого года в Москве вообще задержали целую семейную банду таксистов-отравителей, усыплявших пассажиров минералкой, напичканной психотропами, а потом обдиравших их до нитки, в результате чего один человек скончался.
А ведь, казалось бы, все сервисы такси, работающие у нас, пришли из-за границы – проверены временем и практикой, и все в них вроде бы ясно и понятно. Но только в России, и в частности, в Москве таксисты все равно работают «по старинке» – в лучшем случае норовя обмануть клиента. В худшем – пассажира находят на обочине с пробитой головой и пустыми карманами.
Переходя от наглых никем не контролируемых таксистов к другой проблеме, скажу сразу, что я лично видел по телеку массу сюжетов про то, как сотни волонтеров со всей страны готовят к мундиалю. В том числе, и тех, кто владеет иностранными языками. Но большинство из них ожидают гостей там, где они пребывают разово (аэропорт, стадион, гостиница) – а в местах, где фанаты практически «живут» (улицы, кафе, площадки для отдыха) языковой барьер себя проявляет.
Болельщик из Мексики: «Россия хороша: стадионы отлично организованы, удобная система метро. Единственная проблема – многие не знают английского. Еще меньше людей говорят на немецком и испанском. Это портит впечатление: все так классно подготовлено, а с языком незадача».
Болельщик из Южной Бразилии: «Я наслаждаюсь каждым днем в России. Очень горжусь, что приехал сюда: это же самая большая страна в мире. Но несмотря на то, что я в Москве всего пару дней, столкнулся с некоторыми проблемами. Во-первых, сложно найти пиво. Поэтому я пью водку каждый день на протяжении всего времени, в традициях России. Во-вторых, магазины закрываются в 23:00. Мне кажется, это дико. В-третьих, сложно найти меню на английском. Мы же приехали сюда не только смотреть футбол, но и покупать пиво, еду и просто общаться. Почему тогда никто не знает языка?».
Болельщица из Мексики: «Я всего пару дней в Москве, но уже заметила, что английским почти никто не владеет: ни в Uber, ни продавцы сим-карт, ни персонал в отеле. Приходится пользоваться переводчиком».
Ну, и еще одна проблема, которую, на мой взгляд, решили плохо. Этот вопрос обычно прилюдно не обсуждают – и это неправильно. Потому что, в результате большое количество народа прилюдно ищет… «ближайшие кустики» для исправления естественных надобностей.
Марина, продавец аптеки, подтверждает наличие проблемы: «Как по мне, фан-зону организовали недостаточно хорошо: в некоторые места пиво привозят грузовиками, а биотуалеты поставили только в начале улицы. Вчера в аптеку зашел иностранец, плакал и умолял, чтобы его пустили в туалет. Но по правилам мы не имеем на это права».
Жительница Москвы: «Болельщики писают прямо на улице. Туалетов нет, а пива выпивают много. Правительство не додумалось их сделать. Видела, как с утра промывали всю Никольскую, поливали асфальт и стены, мыли и чистили его с шампунем. Я сначала не поняла – зачем стены... Но потом поняла… Виновато пиво, конечно. И те, кто не подумал о том, каким путем пиво потом выходит из организма»…
Да и вопросы размещения гостей из-за рубежа тоже выросли в проблему. Многие иностранцы искали подешевле – и бронировали себе, например, койко-место в московских хостелах. А когда приезжали, натыкались на персонал, не говорящий по-английски, отсутствие банковских терминалов и совсем другие цены – не те, что были озвучены ранее.
Например, с троих мексиканцев за четыре ночи в одном из хостелов, где они заранее забронировали места, запросили 60 тысяч рублей. Прямо не хостел – а гостиница. И это проблема не единичная – а вполне системная. Нет контроля с одной стороны и нет реальной помощи бизнесу властей с другой стороны. Вот и выкручиваются предприниматели как могут – а мундиаль просто удобный случай немного отбить свои затраты.
Так что, все вышеперечисленные проблемы выглядят так, словно в большом доме хозяева перед приездом дорогих гостей навели лоск на самом виду, а про плесень на потолке забыли. И вот она в самый ответственный момент падает гостям на голову – а головной болью становится для хозяев.
Как говорится, хотели как лучше – получилось как всегда. Гости разъедутся – а нам в этом «как всегда» дальше жить и по нему ходить. Если в очередной раз на тротуаре не начнут менять плитку или дорогу к остановке не перегородят забором…