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21 июня 07:32

Фермер из Комсомольска-на-Амуре отказалась платить полпреду губернатора и лишилась клубничного бизнеса

Фермер из Комсомольска-на-Амуре Ирина Коровина рассказала о вымогательстве у нее крупной суммы полпредом губернатора в этом городе Константином Белинским. Фермер отказалась платить и осталась без клубничной плантации

Фото: wallbox.ru

Фермер из Комсомольска-на-Амуре Ирина Коровина рассказала о вымогательстве у нее крупной суммы полпредом губернатора в этом городе Константином Белинским. Фермер отказалась платить и осталась без клубничной плантации.

Ирина Коровина рассказала, что некоторое время назад искала участок под выращивание клубники. Подходящую землю она нашла у полпреда хабаровского губернатора в Комсомольске-на-Амуре. Земля площадью 400 га была оформлена на жену Константина Белинского.

Поскольку эти угодья не использовались по назначению и их могли изъять, уполномоченный представитель губернатора согласился заключить с фермером договор на аренду участка размером менее гектара. Когда Коровина стала получать доход от своей клубничной фермы, Белинский потребовал у нее 2 млн рублей. Женщина платить отказалась, а в ответ услышала угрозу, что работать на этой земле ей не дадут, сообщает ИА Regnum.

16 июня Ирина Коровина уехала на Всероссийский молодежный форум «Амур», а в ее отсутствие супруга чиновника приехала на ферму и раздавила внедорожником все грядки. Инцидент произошел при родственниках фермера и волонтерах, собиравших урожай. Затем на ферму приехал и сам Белинский, который продолжил давить грядки.

Фермер назвала действия чиновника «бандитизмом» и планирует обратиться в суд с иском о компенсации материального и морального ущерба. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента на клубничной ферме. Пострадавшая предоставила следователям видеозапись уничтожения грядок.

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