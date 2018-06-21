Власти Панамы начали расследование в отношении офшора близкого друга Владимира Путина
Панамские власти ведут расследование в отношении офшорной компании, зарегистрированной на виолончелиста Сергея Ролдугина, которого борцы с коррупцией называют «кошельком Путина». Расследование было начато еще в 2016 году
Панамские власти ведут расследование в отношении офшорной компании, зарегистрированной на виолончелиста Сергея Ролдугина, которого борцы с коррупцией называют «кошельком Путина». Расследование было начато еще в 2016 году.
В конце 2016 года в офис панамской фирмы Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации офшоров, пришел запрос из прокуратуры Панамы с требованием предоставить документы на компанию Сергея Ролдугина International Media Overseas. Запрос был связан с расследованием экономических преступлений, сообщает «Новая газета».
Прокурорский запрос поступил спустя несколько месяцев после обращения Mossack Fonseca к властям Британских Виргинских островов с отчетом о «подозрительной деятельности» компании Sonnette Overseas, также зарегистрированной на российского виолончелиста. Основанием для этого стали публикации о том, что Сергей Ролдугин приходится близким другом российскому президенту Владимиру Путину.
Аналогичные отчеты были направлены и в отношении офшорных компаний, связанных с семьей миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов, которые входят в список «друзей Путина».
Напомним, что об «офшорной империи» Сергея Ролдугина стало известно после публикации так называемого «панамского архива» - документов панамской компании Mossack Fonseca. В досье содержались данные об офшорах виолончелиста с оборотом примерно в 2 млрд долларов. Все эти компании получали крупные суммы от RCB Bank (кипрская «дочка» ВТБ), а также выручку от сделок с акциями госкомпаний «Роснефть» и «Газпром».
Всего в «панамском досье» упоминаются 6285 граждан России, среди которых 13 чиновников и депутатов.