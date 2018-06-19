Не сходя с «толчка» нас везет ЦППК
Говорят, когда-нибудь вагоны в наших электричках будут оснащены биотуалетами, кондиционерами, розетками, USB-портами и даже душевыми кабинами. А пока пассажиры занимают очередь в обычный «клозет» – если он вообще есть…
Памперс одел - и в путь?
Обычное московское утро. Обычная пассажирка садится в экспресс Москва-Рязань, с благодарностью думая о самой массовой спортивной игре мира – футболе.
Почему, спросите вы? Да потому, что со всех официальных газет и телеканалов звучит одна тема – Россия подготовилась к мундиалю так, как никто и никогда. А значит, она – постоянная пассажирка пригородных поездов может рассчитывать на поездку с большим комфортом. Ведь если вся страна встречает чемпионат мира по футболу на «пять с плюсом», значит, и ЦППК, поездами которого дама ездит, будет на высоте?
Однако, ничего похожего на европейский комфорт пассажирка не только не испытала, но и была в шоке от своей поездки. Во-первых, дорога заняла 3 часа 10 минут вместо объявленных 2 часов 20 минут – при этом цена так и осталась как за скоростной экспресс.
А что такое три с лишним часа дороги для обычного человека? Это, извините, время от времени возникающие вполне естественные надобности. Например, сходить в туалет. Наша героиня ехала в пятом вагоне, где туалет как бы был – но табличка «технически неисправен» на его двери сигнализировала о том, что его как бы и нет.
А когда поезд тронулся, «диктор» еще обрадовал пассажиров новостью, что и в последнем вагоне туалет тоже как бы есть. То есть, не работает. «Просим вас воспользоваться туалетом в головном вагоне», – равнодушно произнес голос в местном «радио».
Как следствие, спустя пару часов пути в туалет первого вагона уже стоит очередь, которая начинается… во втором. На вопрос пассажиров «почему туалет только один» проводница пожимая плечами констатирует:
- «в 11-м вагоне сломался».
- «А в пятом вагоне?».
- «А в пятом всегда закрыт».
Экспресс, на котором угораздило ехать нашу героиню в то утро, оказался дополнительным – как бы запасным. По этой причине в нем всего два туалета, один из которых всегда сломался. Интересно, а если бы сломался и второй, тогда что – как туристическим автобусам останавливаться время от времени у придорожных кустиков?
Да и то, что состав запасной – разве это повод ему быть таким ущербным? ЦППК – крупный перевозчик, которому просто непозволительно выпускать на линию такие составы. Причем, цены те же, что и в более пристойных поездах.
Крайне неприятно, что ЦППК не заботится о комфорте своих пассажиров даже в таких базовых вопросах, как туалет! Тем более, стоит отметить, что в распоряжении ЦППК есть абсолютно нормальный подвижной состав, отвечающий многим современным реалиям. Те же поезда-экспрессы (кстати, по тому же маршруту Москва – Рязань) идут быстро, туалеты есть, ну, как минимум, в каждом втором вагоне… То есть, если что, и памперс одевать не надо?…
Разруха в головах
На первый взгляд, ситуация отнюдь не из ряда ЧП: по каким-то причинам (техническая неисправность, подошёл срок планового захода в депо и т.д.) на линию не вышел поезд ЦППК, который и был оперативно заменён выдачей на маршрут подменной электрички. Хотя тут возникает вопрос: почему перевозчик не имеет в резерве электрички, адекватные тем, что ходят постоянно?
Ведь в стоимость билета по-прежнему входили и скорость и комфорт – однако, в подменной электричке ничего этого и близко не было. Однако, как выясняется, подобная «шероховатость» у ЦППК не единственная. Например, в расписании можно увидеть два экспресса перевозчика с заявленными одинаковыми потребительскими свойствами, но разным временем хода – однако, цена билета и там и там одинакова. Да и заявленные одинаковые свойства таковыми могут запросто быть лишь на бумаге. В итоге пассажир берет билет, заранее не зная, в какой по уровню комфорта состав он сядет. Как говорится, повезет – не повезет.
А ведь перевозчик ЦППК позиционирует «фирменность» своих экспрессов примерно так: «Более строгий контроль санитарно-технического состояния поездов; более высокая скорость движения; модернизированный подвижной состав с комфортабельными креслами, климат-контролем и экологически чистыми туалетами». Все это можно прочитать на официальном сайте компании. Однако, по словам постоянных пассажиров – им то и дело «не везет», и они попадают в убогие вагоны зачастую без туалета. Похоже, имидж для ЦППК – ничто.
Наверное, основные проблемы организации идут с ее кадровой политики. По слухам, пару лет назад внезапно убрали руководителя подразделения фирменного транспортного обслуживания ЦППК. Кадрового специалиста в пригородных перевозках, не просто отвечавшего за премиум-сегмент, но, по сути, его создававшего и развивавшего. Его место занял более молодой коллега, которого менее чем через год тоже перевели на другое направление. Вспоминается классика: «Разруха не в клозетах, а в головах».
«Нереально раздутые штаты, в частности в отделе по связям с общественностью. Создается впечатление, что собрали в одну кучу блатных для ничегонеделания - просто чтобы место в кабинете как-то занять. В то время, как даже расписание электричек на сайте они разместить не в состоянии, да и информация на сайте по информативности и содержанию оставляет желать много лучшего. Зайцев в электричках меньше не становится, вандализм как был так и есть, равно как и расхожие попрошайки, коробейники. Порядка больше не стало. PR-компаний по улучшению и поддержанию имиджа ЦППК также не проводится», – такое мнение оставляла в соцсетях одна из сотрудниц компании еще в то время, когда ею на прямую руководил Михаил Хромов.
Многие воспрянули, когда Хромова ушли, а не его место стал Максим Дьяконов, принявший компанию с большими убытками и устойчивым негативом пассажиров к ЦППК, вынужденных пользоваться услугами перевозчика лишь из-за отсутствия альтернативы.
Казалось, новый руководитель засучив рукава примется расчищать эти «авгиевы конюшни» – однако, спустя четыре месяца после назначения Дьяконова, мы вынуждены констатировать, что его приход вместо Хромова оказался заменой «шила на мыло». Да и самого Хромова, как выяснилось, недалеко «ушли» – мужчина крепко сел в совете директоров компании и чувствует там себя, судя по всему, очень комфортно. Чего не скажешь о пассажирах.
Планы планами – а писать хочется каждый день
Тем временем другой перевозчик, пассажирская «дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) тоже поднимает волнующую многих «туалетную тематику, сообщая о том, что избавится от устаревших туалетов гравитационного типа году этак к 2025-му.
«Дочка» РЖД планирует к 2025 году закупить около 5 тыс. вагонов у «Трансмашхолдинга», инвестиции составят более 230 млрд руб., рассказал генеральный директор ФПК Петр Иванов. По его словам, новый подвижной состав будет оснащен биотуалетами и кондиционерами, индивидуальными розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов, а также оборудованием для беспроводного интернета. «В будущем к таким сервисам мы также добавим душевые кабины», – отметил топ-менеджер.
Говорил про туалеты и глава РЖД Олег Белозеров, рассказывая в СМИ, что «пока, к сожалению» в компании еще много вагонов не оборудованы биотуалетами – они используют устаревшие туалеты гравитационного типа. Если в 2010 году в парке находилось 46,1% вагонов, оснащенных установками кондиционирования воздуха, и 23,1% вагонов с биотуалетами, то на 1 мая 2018 года доля таких вагонов выросла до 68,8 и 52,2% соответственно.
Новые модели вагонов ФПК планирует закупать уже с 2019 года – но со слов Иванова, компания в первую очередь планирует поставить новые вагоны «в сообщении с курортными городами черноморского побережья, которые в летний период традиционно пользуются высоким спросом».
В общем, понятно – сначала туристы, потом… все остальные. По утверждению топ-менеджера, уже сейчас на юге многие организованные группы, особенно, когда дело касается детей, перевозятся в комфортабельных вагонах. Но, судя по всему, обычным не «курортным» пассажирам пока предстоит все так же кататься без кондиционеров, а свои естественные потребности… держать в себе.
Вообще, конечно, предполагаемые траты на новые вагоны впечатляют. Исходя из представленных цифр один вагон обойдется ФПК в среднем в 46 млн руб., отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, который считает цену приемлемой. Так, в конце 2016 года компания сообщила о планах купить за 11,3 млрд руб. 224 дополнительных вагона (из них 76 вагонов были двухэтажными), тогда средняя цена вагона составила около 50,5 млн руб., добавляет эксперт.
Китайцы прокатили Путина с ветерком
Пока большие дядьки красиво говорят про душевые кабины в вагонах, а простые россияне стоят в очереди в единственный на весь поезд туалет, наши китайские друзья просто… работают.
И в ходе недавней поездки Владимира Путина в Китай, ему показали, как они умеют это делать. Из Пекина в город-порт Тяньцзинь председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин доехали не в элитных лимузинах с эскортом охраны, а на скоростном поезде «Фусин».
На путь в 120 километров главы государств потратили полчаса – и видно было, что китайский лидер очень хотел продемонстрировать российскому коллеге именно этот вид транспорта. При это поезд оказался не только реально быстрый, но и удобный по комфорту – лидеры двух стран спокойно общались прямо по ходу движения и ничего им не мешало.
Название поезда «Фусин» в переводе с китайского означает «возрождение». Это обновленная модель поезда «Хэсе» (гармония), причем спроектированная без использования каких-либо зарубежных технологий. Благодаря этому «Фусин» на скорости 350 км/ч потребляет на 17% меньше энергии, чем его тоже в общем-то неплохой предшественник, и имеет в полтора раза более продолжительный срок службы – 30 лет вместо 20-ти. Поезд оборудован передовой системой мониторинга, которая автоматически замедляет скорость движения в случае аварийной ситуации. При этом поезд не считается каким-то элитным или специальным – он планируется к массовом выпуску и ездить на нем будут простые китайские (а, может, не только китайские) граждане.
Интересно, что сказал бы лидера Поднебесной, прокати его Путин на российском поезде, на котором простые россияне ездят на работу и с работы. На таком поезде, чтобы не выбирать специально – а сесть в него наугад. И тут вдруг зарубежному гостю приспичило… А очередь в единственный туалет первого вагона начинается во втором… Похоже, «авгиевы конюшни» ЦППК, а вкупе с ней и других отечественных перевозчиков так и остаются нечищеными…