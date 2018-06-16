В Россию из Хорватии вернулся бизнесмен из списка Бориса Титова
Сергей Капчук входит в список бизнесменов которые были вынуждены уехать из России из-за уголовного преследования, но хотят вернуться
В Россию вернулся бизнесмен из списка омбудсмена Бориса Титова. Сергей Капчук, которого обвиняли в хищении 2 млрд рублей, 15 июня прилетел в Москву из хорватского Загреба.
Сергей Капчук входит в список уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Ранее он передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые были вынуждены уехать из России из-за уголовного преследования, но хотят вернуться. Бизнес-омбудсмен попросил главу государства провести «финансовую амнистию». Этот список также был передан генпрокурору Юрию Чайке.
Сергей Капчук в 90-е годы занимал должность заместителя представителя губернатора Свердловской области при президенте. В 1997 году правоохранительные органы обвинили Сергей Капчука и его брата Константина в хищении 2 млрд рублей.
В 2005 году бизнесмен уехал из России. Сначала он обосновался во Франции, а затем переехал в Хорватию. Константин Капчук был приговорен к 3 годам лишения свободы.
В конце мая в Россию вернулся гендиректор компании «Спецстройжилье-Груп» Эрнест Ким, который также входил в список Титова. После возвращения бизнесмен был арестован, но затем его отпустили из СИЗО.
В 2008 году Эрнест Ким заключил договор долевого участия с ипотечной корпорацией «Икмо», согласно которому он должен был передать компании 31 квартиру. В 2009 Ким продал одну из уже переданных «Икмо» квартир за 4,5 млн рублей в обход фирмы, что стало поводом для возбуждения дела.
Спустя некоторое время стороны разрешили конфликт в Арбитражном суде, а Ким вернул покупателю квартиры деньги. Пострадавший отказался от претензий к бизнесмену, однако уголовное дело уже закрыть было невозможно из-за «тяжкой» статьи.