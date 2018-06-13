Учителя организовали флешмоб в поддержку уволенного из-за фотографий в купальнике педагога
Российские учителя организовали флешмоб в поддержку педагога из Омска, которую уволились из-за фотографий в купальнике. Организаторы и участники акции в поддержку Виктории Поповой заявили, что учителя тоже люди и имеют право на отдых и личную жизнь
Российские учителя организовали флешмоб в поддержку педагога из Омска, которую уволились из-за фотографий в купальнике. Организаторы и участники акции в поддержку Виктории Поповой заявили, что учителя тоже люди и имеют право на отдых и личную жизнь.
В рамках флешмоба в сообществе «Омбудсмен образования» в соцсети «ВКонтакте» и других социальных сетях педагоги из разных городов России выкладывают свои фотографии с отдыха с общим хэштегом #УчителяТожеЛюди , сообщает издание «Омск Здесь».
Организаторы акции отметили, что фотосессия Виктории Поповой была «не интимная, а обычная», однако ее за это уволили с работы. «Пора уже понять, что учителя тоже люди и имеют точно такое же право на отдых как и другие граждане», - говорится в заявлении.
26-летняя учительница истории Виктория Попова из Омска снялась в рекламе для магазина верхней одежды, где она позировала в закрытом купальнике. Один из этих снимков появился в СМИ в публикации о модельном агентстве, после чего на фотосессию обратили внимание родители учеников Виктории Поповой.
Родители школьников пожаловались на «аморальное» поведение педагога, после чего Виктории пришлось уволиться.
В мэрии Омска встали на сторону руководства школы и родителей. Чиновники заявили, что в школе есть кодекс профессиональной этики педагогов, а своим поведением Попова «нанесла урон имиджу школы и высокому званию педагогического работника».