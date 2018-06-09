ФАС уличил сотовых операторов в установлении более низких тарифов на рассылку sms для госбанков
Российские сотовые операторы «Мегафон», МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») установили для государственных банков специальные тарифы на рассылку sms-сообщений клиентам, которые оказались ниже тарифов для остальных банков
Фото: telecentre.my
Российские сотовые операторы «Мегафон», МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») установили для государственных банков специальные тарифы на рассылку sms-сообщений клиентам, которые оказались ниже тарифов для остальных банков. Сейчас в этой ситуации разбирается Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Заместитель главы ФАС России Андрей Кашеваров назвал действия сотовых операторов дискриминацией и напомнил, что установление разных тарифов на одну услугу нарушает принцип сетевой нейтральности, сообщает РБК.
При этом пока антимонопольное ведомство не приняло решение о том, наказывать ли за это мобильных операторов или нет.
В МТС, «Мегафоне» и «Вымпелкоме» претензии со стороны ведомства Игоря Артемьева пока не прокомментировали.