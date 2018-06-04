«Фиктивный брак» за реальные деньги
ВТБ Лизинг и «Нафтагаз – Бурение» на днях объявили о подписании соглашения о сотрудничестве более чем на 5 миллиардов рублей. Однако, в деятельности потенциальных партнеров столько черных пятен, что впору задуматься о том, на что уйдут озвученные миллиарды?
Последний шанс для «Нафтогаза»?
Документ о сотрудничестве между сторонами предусматривает реализацию программы модернизации и приобретения бурового оборудования с использованием финансового и операционного лизинга.
Но, как писали ранее СМИ, компанию «Нафтагаз-Бурение» в ближайшее время может ждать банкротство. Только что прошли совещания в Москве в головном офисе АО«Нафтагаз» и в городе Ноябрьске, где располагается буровое предприятие. Собственник «Нафтагаза» Токай Керимов и генеральный директор Ислам Назаралиев вызывали на ковёр руководство «Нафтагаз-Бурения» и обсуждали вопросы оптимизации затрат и сокращения численности сотрудников предприятия.
Причем, как опять же писали некоторые СМИ, приезд в Ноябрьск руководства компании местные и столичные правоохранители фиксировали на фото и видеокамеры. Якобы это делалось для того, чтобы предотвратить очередное преднамеренное банкротство в рамках уголовных дел в отношении Токая Керимова.
Почему очередное и почему вообще вызывает сомнение эта сделка, можно понять из краткой бизнес-биографии господина Токая Керимова, которого в прессе нередко называют «великим комбинатором».
Сейчас в эпицентре конфликта оказались активы компаний Токая Керимова АО «НГ-Менеджмент» и АО «Нафтагаз», к которым уже предъявлены миллиардные требования банка «Российский капитал». Как отмечают эксперты, компанию в ближайшем будущем может ожидать банкротство. Причина, по мнению специалистов, проста и банальна – собственник путем различных комбинаций мог вывести многомиллиардные активы в офшоры на Кипр и Виргинские острова. В итоге фирма – почти банкрот, а он белый и пушистый.
Или очередной «ход» от Токая?
А начиналось все еще 26 августа 2009 году, когда Токай Керимов зарегистрировал компанию ОАО«Нафтагаз», став ее гендиректором. Одним из учредителей стала некая госпожа Сольская. В состав компании в разное время входили: ООО «Нафтагаз-Бурение» (услуги по бурению нефтяных и газовых скважин, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагаз-транс» (оказание транспортных услуг, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Ноябрьское УПНП» (услуги капитального ремонта скважин, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагазстрой» (г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Транспортная логистическая компания» (транспортные услуги, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагаз-цементирование» (услуги цементирования, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагазсервис», ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» (производство нефтегазового оборудования, Тюмень).
В свое время упорно ходили слухи, что в 2014-м году Керимов в течение нескольких месяцев мог выводить деньги из компании ООО «Нафтагаз-транс», после чего там образовалась миллиардная кредиторская задолженность перед подрядчиками. После этого компания переименовалась в ООО «Ямалтранссервис» (тоже оказание транспортных услуг, г. Ноябрьск, ЯНАО) - а уже потом, путем нехитрых комбинаций, владелец избавился от ненужного актива.
После этого все транспортные услуги от лица ОАО «Нафтагаз» стала оказывать ООО «Транспортная логистическая компания», но это, похоже, была пустышка. То есть, юрлицо, которое выступало в качестве посредника между реальными подрядчиками транспортных услуг икомпаниями ООО «Нафтагаз-Бурение» и ООО «Ноябрьское УПНП». Эта была очередная схема, повторяющая сценарий ООО «Нафтагаз-транс». В итоге за 2014-2017 годы все средства в размере более одного миллиарда рублей были выведены из компании, а ООО «Транспортная логистическая компания» плавно подошла к банкротству.
В 2016-м году Керимов регистрирует новую компанию АО «Нафтагаз». Учредителями становятся его сотрудница Березина и господин Скиба. Гендиректором Керимов сначала назначает своего родного брата Турала. Позже эту должность занимает Назаралиев, который ранее был замешан в расследовании по уголовному делу о хищении бюджетных средств организацией АО «Курорты Северного Кавказа», после чего был первым замом в компании «РУ-Энерджи Групп», а затем первым замом гендиректора ОАО «Нафтагаз». В общем, опытный «перец» – и главное, верный Керимову человек.
По информации некоторых источник, Токай Керимов специально мог задействовать родных братьев Турала и Турана, ставив их поочередно генеральными директорами то одной, то другой компании. Даже множество юридических документов подписывались одинаково – инициалами «Т.А.Керимов», и пойди – разберись, кто именно из трех братьев поставил свою подпись. И в это можно поверить…
Далее Токай Керимов вывел из ОАО «Нафтагаз» ООО «Нафтагаз-Бурение» в офшоры на Кипр. Согласно системе «Контур.Фокус», следом у буровой компании в 2016 году сменился учредитель: им вместо ОАО «Нафтагаз» стало ООО «Финанс Актив», 99,9% которого принадлежит оффшору Og Investments Limited (Кипр). И 1% достался некой госпоже Смирновой из Красноярска, муж которой являлся председателем совета директоров обанкроченного тюменского «Сибнефтебанка» (о чем ниже).
После этого Токай Керимов переименовывает ОАО «Нафтагаз» в АО «НГ-Менеджмент». А управляющей компанией над ООО «Нафтагаз-Бурение» ставит АО «Нафтагаз» с гендиректором и уже нам знакомым Исламом Назаралиевым.
Похоже, на плаву планировалось оставить только ООО «Нафтагаз-Бурение», а остальное тихой сапой шло под банкротство.
В марте 2018 года учредителем АО «НГ-Менеджмент» Токай Керимов делает гражданку Корецкую. Судя по всему, учредителем дамочка была сугубо фиктивным.
Чтобы понять схему, по которой функционирует Керимов и К, стоит вспомнить печальную историю с Волгоградским заводом буровой техники, который Токай Керимов купил в 2013-м году. Набрал кредиты на развитие, «освоил» деньги, накопил кредиторскую задолженность более трех миллиардов рублей и обанкротил, оставив без работы и зарплаты сотни сотрудников.
Другой наглядный пример тому, как кидаются все и вся – кредит на 85 млн 566 тыс. рублей, который Керимов взял в 2014-м в «Сибнефтебанке» для модернизации оборудования и развития своего «Сибнефтегазмаша». После долгих обещаний и проволочек со стороны должника банкиры, наконец, потеряли терпение. Закончилось всё тем, что банк добился ареста счетов «Нафтагаза». Производство на тюменском заводе встало, начали формироваться многомиллионные долги по зарплате, рабочие покидали предприятие. В июле 2015 года были поданы иски о банкротстве ОАО «Завод Сибнефтегазмаш». Одновременно с этим стали появляться уголовные дела против руководителей предприятия.
Ситуация вокруг «Сибнефтегазмаша» и других бывших дочек «Нафтагаза» выглядит так, будто братья Керимовы преднамеренно уничтожили несколько крупных отечественных предприятий. Набрали кредитов на развитие, заказов, получили авансы, а затем «кинули» банки и партнёров, оставив предприятия в стадии банкротства и назначив в качестве конкурсных управляющих своих людей.
И вот теперь перед Керимовым замелькал новый партнер. «ВТБ-Лизинг». И глядя на все, что этот «воротила» Керимов наворотил за последние годы, есть подозрения, что кто-то из этих двоих партнеров останется в большом минусе. И почему-то кажется, что это не будет Токай Керимов. А ведь у того же «ВТБ-Лизинг» уже есть печальный пример из биографии, связанный как раз с бурением.
История про ржавые вышки
Конечно, когда слышишь слова ВТБ и «бурение», сразу вспоминается история 2007 года, когда «дочка» банка «ВТБ Лизинг» приобрела у кипрской компании Clusseter Limited 30 буровых китайских установок. Сумма данного контракта составила $456,9 млн.
Третьей стороной контракта (лизингополучателем) тогда выступала российская компания Well Drilling Сorporation, у которой, в свою очередь, был контракт на передачу буровых установок в сублизинг компании «Северная экспедиция» (обе фирмы принадлежали одним и тем же акционерам во главе с Юрием Лившицем). Well Drilling внесла предоплату в размере $45 млн, но в конце 2008 года, когда грянул кризис, перестала платить по контракту, а затем попала под процедуру банкротства. Та же участь постигла и «Северную экспедицию».
При этом у «ВТБ Лизинг» в 2009 году возникли неожиданные проблемы с возвратом самого имущества компания «Грант», также аффилированная с Лившицем, у которой установки находились на хранении, хотела оставить их себе и перепродать. Последовало долгое судебное разбирательство, завершившееся не в пользу Лившица и «Гранта».
В разгар судебных баталий Алексей Навальный, начавший публиковать в своем блоге материалы на эту тему, фактически обвинил ВТБ в нанесении ущерба акционерам (буровые никому не нужны и гниют в болоте в Пурпе). Кроме того, он заявил, что «ВТБ Лизинг» купила буровые по завышенной цене $15 млн за штуку, а не $10 млн, сколько они якобы стоят на заводе в Китае.
ВТБ вынужден был реагировать на критику Навального – и свозив акционеров на экскурсию, где были предъявлены вроде как работающие и даже как бы приносящие прибыль вышки, акционеров успокоил. Но не Навального. По его мнению так и остался вопрос о 150 миллионах долларов, которые ВТБ переплатил за вышки.
С точки зрения ВТБ сделка действительно была недостаточно эффективной, поскольку все контрагенты «ВТБ Лизинг» были аффилированы друг с другом (Clusseter это структура Юрия Лившица, которую он рекомендовал «ВТБ Лизинг» в качестве продавца буровых). Этот факт признало руководство банка, уволив прежнее руководство «ВТБ Лизинг» еще в 2008 году.
Но Навальный настаивал что сделка была не халатностью, а злым умыслом. «Смысл этой сделки быстро перекинуть деньги в Clusseter. Есть банковские проводки, по которым часть денег пошла прямиком в Китай, а часть на Кипр», говорил блогер, считая, что ВТБ вместо того, чтобы делать попытки оправдаться, лучше было признать неправоту – мол, ошиблись, обманули нас, в дальнейшем будем умнее.
В общем-то, злого умысла менеджеров ВТБ Навальный тогда так и не доказал – хотя ту сделку с вышками в любом случае положительным бизнес-примером не назовешь.
Кто «брачный аферист», а кто жертва?
Глядя на не самые лучшие момент деятельности партнеров, можно, сделать предположение, что прокол «ВТБ-лизинга» с теми вышками в 2007-м был, в общем-то, чем из ряда вон выходящим. Что же касается Токая Керимова и К, то такое ощущение, что весь его бизнес, как минимум, на грани фола. А то и за гранью.
Может быть, у него есть цель - оставить на плаву только ООО «Нафтагаз-Бурение», а остальные предприятия группы обанкротить? Ведь на сегодняшний день все компании, которые входили ранее в ОАО «Нафтагаз», ныне АО «НГ-Менеджмент, находятся в состоянии банкротства, из них выведены миллиарды рублей, включая кредиты банка «Российский капитал» (2.3 млрд рублей) и деньги подрядных организаций. Общая кредиторская задолженность Токая Керимова и его компаний, которые он преднамеренно обанкротил, составляет около 10 миллиардов рублей.
Сам Токай Керимов таким образом мог заработать миллиарды рублей, которые по информации СМИ хранит на зарубежных счетах. Потому-то аналитики и опасаются, что ВТБ Лизинг потеряет свои деньги.
«Не так давно в прессе обсуждался громкий скандал с продажей буровых установок компании «Нафтагаз-Бурение» конкурсным управляющим «Сервисной буровой компании» по заниженной стоимости - в 8 раз ниже рыночной, - рассказывает экономист Андрей Вебер. - В этом скандале фигурирует Токай Керимов, которого обвиняют в том, что он дал откат конкурсному управляющему Евгению Баськову. Этой историей Токай Керимов и Ислам Назаралиев дискредитировали себя, АО «Нафтагаз» и компанию «Нафтагаз-Бурение». О каких инвестициях, простите, может идти речь, когда компания на грани банкротства? Куда смотрит руководство банков?».
Верить или не верить в историю про откаты – дело сугубо личное. Однако, и дыма без огня не бывает – согласитесь. Поэтому эксперт полагает, что деньги ВТБ Лизинг могут быть попросту украдены: «Это логично, так как банкротство идёт по схеме: компании одной группы банкротятся одна за другой. Затем меняются генеральные директора, собственники, юр лица. Слишком много «грязи» в отношении компании «Нафтагаз-Бурение» и сомнительных людей с уголовным багажом за спиной. В этой ситуации я бы на месте ВТБ Лизинг тысячу раз отмерил прежде, чем один раз отрезать», - резюмировал Андрей Вебер.
Оно ведь и на самом деле так и выглядит - Токай Каримов преднамеренно банкротит предприятия, опустошая их и оставляя рабочих без зарплаты, выводит средства в оффшоры, участвует в сомнительных сделках, коррумпирует чиновников и т.д. и т.п.
Можно ли в таком человеке действительно увидеть партнера, которому стоит доверить 5 млрд. руб. из банка, основным акционером которого является, кстати, правительство России?
При том, что экономисты твердят – впереди еще десятки уголовных дел, связанных с Керимовым и его нынешними и бывшими активами. И прогнозируя ситуацию, советуют - Токаю Керимову лучше всего в самое ближайшее время лично прийти в прокуратуру с повинной, потому что с государством шутки плохи и такие махинации с рук ему не сойдут.
Тут, как мне кажется, уже разговор не про «семь раз отмерь» - а один раз беги от такого партнера и желательно подальше. Или ВТБ так хочется быть обманутым?